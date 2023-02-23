Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России, - Шмыгаль

Украина призывает партнеров к ужесточению санкций против России, чтобы ослабить возможность агрессора вести полномасштабную войну.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с иностранными журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского правительства поблагодарил международных партнеров за уже принятые санкционные пакеты и в то же время выразил надежду, что в ближайшее время будут введены санкции против атомной отрасли России.

"Портфель заграничных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно через санкции дать сигнал России, что это недопустимо", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул важность санкционирования физических лиц, непосредственно влияющих на ход полномасштабной агрессии, в том числе руководителей "Росатома" и всех предприятий, относящихся к ядерной отрасли России.

"Второй шаг - это непосредственно санкционирование самих предприятий и их контрактов, в частности, с европейскими странами", - отметил глава правительства Украины.

Алмазная индустрия, по словам премьер-министра, — еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий пакет санкций.

Также Денис Шмыгаль призвал весь цивилизованный мир приобщиться к созданию международного трибунала с целью осуждения военных преступлений политического руководства РФ.

"Украина чрезвычайно плодотворно сотрудничает с Международным уголовным судом. Но Международный уголовный суд может осуждать только преступников, непосредственно совершающих военные преступления. Не существует механизма, который осудит преступные приказы, который отдает высшее политическое руководство России", - отметил премьер-министр.

Глава правительства Украины отметил важность создания инструмента международного трибунала, который позволит осуждать политиков, российскую элиту и непосредственно Путина за преступления, которые он совершал в Украине с 2014 года.