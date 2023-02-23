РУС
Новости Санкции против России
951 23

Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России, - Шмыгаль

шмигаль

Украина призывает партнеров к ужесточению санкций против России, чтобы ослабить возможность агрессора вести полномасштабную войну.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с иностранными журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского правительства поблагодарил международных партнеров за уже принятые санкционные пакеты и в то же время выразил надежду, что в ближайшее время будут введены санкции против атомной отрасли России.

"Портфель заграничных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно через санкции дать сигнал России, что это недопустимо", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ

Премьер-министр также подчеркнул важность санкционирования физических лиц, непосредственно влияющих на ход полномасштабной агрессии, в том числе руководителей "Росатома" и всех предприятий, относящихся к ядерной отрасли России.

"Второй шаг - это непосредственно санкционирование самих предприятий и их контрактов, в частности, с европейскими странами", - отметил глава правительства Украины.

Алмазная индустрия, по словам премьер-министра, — еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий пакет санкций.

Также Денис Шмыгаль призвал весь цивилизованный мир приобщиться к созданию международного трибунала с целью осуждения военных преступлений политического руководства РФ.

"Украина чрезвычайно плодотворно сотрудничает с Международным уголовным судом. Но Международный уголовный суд может осуждать только преступников, непосредственно совершающих военные преступления. Не существует механизма, который осудит преступные приказы, который отдает высшее политическое руководство России", - отметил премьер-министр.

Читайте также: В проекте десятого пакета санкций нет ни "Росатома", ни алмазов, - посол Польши в ЕС Садось

Глава правительства Украины отметил важность создания инструмента международного трибунала, который позволит осуждать политиков, российскую элиту и непосредственно Путина за преступления, которые он совершал в Украине с 2014 года.

санкции (11758) Росатом (52) бриллианты (18) Шмыгаль Денис (2817)
Топ комментарии
+6
Санкції проти диванів з баксами будуть?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:42 Ответить
+5
От сказав! Де алмази, а де дивани?! Алмази ось вони, на московії, бери не хочу. А дивани - то святе, вони десь... А якщо серйозно, то при зевладі щось не видно навідь рухів в сторону диванів, яєць по 17, картоплі, шашликів, асфальту... розмінуванні Чонгару та мостів. Десь на просторах інету надибував перелік "досягнень" цієї гнидної влади.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:48 Ответить
+2
Сьогодня вечір шмигаля а завтра резнікова. Нагадують Українцям що вони "працюють та не дарма хліб їдять".
показать весь комментарий
23.02.2023 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
От сказав! Де алмази, а де дивани?! Алмази ось вони, на московії, бери не хочу. А дивани - то святе, вони десь... А якщо серйозно, то при зевладі щось не видно навідь рухів в сторону диванів, яєць по 17, картоплі, шашликів, асфальту... розмінуванні Чонгару та мостів. Десь на просторах інету надибував перелік "досягнень" цієї гнидної влади.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:48 Ответить
Алмази це єврейська тема, тому санкцій проти по даному кведу бізнесу не буде -НІКОЛИ)))
показать весь комментарий
23.02.2023 18:45 Ответить
еще вроде позавчера газок прокачивался... ой, ну, скажем, не через Эстонию
так шо наш .... этот полулысик, мог бы и не ..... ну ладно, кистеть ему сам Зю велел.
какой же ужас, это непонятно - такую хрень делают руснявые, а газок(о, я.я, тгнки зокупонки но эти деньжонки, Тартаров прямо уже зокупил 100500 и своих выплодков приучил ехать взад и вперед на них)
бл.......
показать весь комментарий
23.02.2023 18:45 Ответить
Их мечта,чтобы кацы всё через Украину продавали
Санкции Зарада рассматривают как свою кормушку
показать весь комментарий
23.02.2023 19:26 Ответить
Может и так
А может и нет
А может всем по.
И ВПН тебе отключат
показать весь комментарий
23.02.2023 19:40 Ответить
«Очільник українського Уряду» - це про фейкового прем'єра шмигаля? Хіба там смотрящим над урядом не провокатор кубраков, який патякав про касетні **********?
І це збіговисько нікчем, що називається урядом, пишеться з великої літери?
показать весь комментарий
23.02.2023 18:53 Ответить
Прокачка газа хорошо,алмазы плохо.
Там поумнее и сами решат чтл им вводить.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:54 Ответить
Ви зелені тварі тільки всралися. Не було б вас, не було б війни.
показать весь комментарий
23.02.2023 18:58 Ответить
Ранкова гімнастика на Іранському телебаченні... це лютий треш https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE


Іран це теж зло що і раша
показать весь комментарий
23.02.2023 18:59 Ответить
Можно будет для друзей контрабандой ,подешевле .
показать весь комментарий
23.02.2023 19:09 Ответить
Трибунал,якщо це трибунал а не "цирк",має стосуватись як агресора так і,тією ж мірою, тих хто сприяв агресії й загибелі тисяч і тисяч громадян України! Тих хто роззброював армію,руйнував оборонну промисловість,здійснював саботаж й диверсії ,напередодні та під час війни,різав фінансування оборони,розміновував рубежі,"розводив війська"напаковував дивани,крав,вагонами гуманітарку-всі вони допомагали ворогу,всі вони вбивці! Інакше вийде ще один "серіальчик" для "лохів" а злочинці натягнуть на себе "тогу переможця"!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:12 Ответить
Атомная отрасль и алмазный бизнес России не попадут под санкции ЕС. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Газета пишет, что идею о введении ограничительных мер против перечисленных отраслей не поддержали зависимая от поддержки Россией атомной отрасли Венгрия, а также Франция, Болгария и Бельгия.(с)
показать весь комментарий
23.02.2023 19:23 Ответить
Шмига, а що там з економікою України? Ще не добив? Твій "папєрєднік"-самокатчик добре попрацював: ще перед КОВІДом державні підприємства, що приносили шалені прибутки, стали збитковими. Потім були і миші, які з'їли вагони зерна з держрезерву, і крадуцький з масками, і "велике крадівництво"...
Московитські алмази можеш засунуть собі в дупу, а що з економікою України? Програму уряду вже написали за майже 3 роки?
показать весь комментарий
23.02.2023 19:25 Ответить
Санкции на алмазы должны быть введены немедленно: это почти катастрофа для России, но почти никакого урона цивилизованному миру
показать весь комментарий
23.02.2023 19:32 Ответить
Почему? Это важнейшая статья доходов для ювелиров Бельгии и Швейцарии.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:38 Ответить
Дефицита алмазов (кроме уникальной величины) и, особенно, технических не существует. Основная составляющая цены бриллиантов это цена огранки. Поэтому переход на более дорогое сырьё значительно доходы гранильных фабрик не уменьшит.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:00 Ответить
По идее сильно уменьшит, африка не способа на такие объемы без увеличения мощности добычи. Технические алмазы из-за своей чистоты им нафиг не уперлись получается, нужны камешки с изьянами, а искуственные слишком идеальны и монолитны. Короче сырье подорожает довольно сильно, а в отличии от топливной промышленности этих государство точно не поддержат. Их маржа сильно просядет, поэтому мне и не понятно, чем бельгийские ювелирки заслужили подобную кару.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:15 Ответить
Та так все,а ще до того виросте в ціні ювелірка з рашки,про яку всі *забули*.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:05 Ответить
Есть одно неизвестное, которое мешает алмазным санкциям - это содержимое сейфов Де Бирс. Была информация, что там запасов на десятилетия. Не случайно, что Рашка сотрудничала с этой фирмой ещё при Никитке. Вполне возможно, что Европа не вводит алмазные санкции потому, что сначала нужно национализировать Де Бирс, а при её богатстве она просто скупает политиков оптом.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:41 Ответить
(озираючи каменти, із захватом):
Виявляється, воєнспеци та політичні аналітики водночас є зацними спеціалістами у галузі глобальної алмазної промисловості!
Моє шанування!
показать весь комментарий
23.02.2023 20:39 Ответить
 
 