Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России, - Шмыгаль
Украина призывает партнеров к ужесточению санкций против России, чтобы ослабить возможность агрессора вести полномасштабную войну.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с иностранными журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Глава украинского правительства поблагодарил международных партнеров за уже принятые санкционные пакеты и в то же время выразил надежду, что в ближайшее время будут введены санкции против атомной отрасли России.
"Портфель заграничных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно через санкции дать сигнал России, что это недопустимо", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр также подчеркнул важность санкционирования физических лиц, непосредственно влияющих на ход полномасштабной агрессии, в том числе руководителей "Росатома" и всех предприятий, относящихся к ядерной отрасли России.
"Второй шаг - это непосредственно санкционирование самих предприятий и их контрактов, в частности, с европейскими странами", - отметил глава правительства Украины.
Алмазная индустрия, по словам премьер-министра, — еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий пакет санкций.
Также Денис Шмыгаль призвал весь цивилизованный мир приобщиться к созданию международного трибунала с целью осуждения военных преступлений политического руководства РФ.
"Украина чрезвычайно плодотворно сотрудничает с Международным уголовным судом. Но Международный уголовный суд может осуждать только преступников, непосредственно совершающих военные преступления. Не существует механизма, который осудит преступные приказы, который отдает высшее политическое руководство России", - отметил премьер-министр.
Глава правительства Украины отметил важность создания инструмента международного трибунала, который позволит осуждать политиков, российскую элиту и непосредственно Путина за преступления, которые он совершал в Украине с 2014 года.
