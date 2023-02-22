Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, переговоры продолжатся завтра.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по 10-му пакету санкций в отношении России. Переговоры продлятся завтра, тревожно приближаясь к установленному сроку 24 февраля", – написал он в твиттере.

Йозвяк также напомнил, что Венгрия раньше хотела удалить из списка санкций 9 российских олигархов.

"Венгрия отступила. Сначала говорили о 9 человек, потом о 4, вчера о 2, сегодня – договоренность о 0. Но продление только на 6 месяцев, а не 9 или 12 месяцев, как просили многие другие государства-члены ЕС", – добавил журналист.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в десятом пакете санкций против РФ предлагается, в частности, ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.

По данным издания Politico, в десятый пакет санкций Евросоюза могут включить четыре российских банка, в том числе "Альфа-банк", и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ.