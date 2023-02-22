Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, переговоры продолжатся завтра.
Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по 10-му пакету санкций в отношении России. Переговоры продлятся завтра, тревожно приближаясь к установленному сроку 24 февраля", – написал он в твиттере.
Йозвяк также напомнил, что Венгрия раньше хотела удалить из списка санкций 9 российских олигархов.
"Венгрия отступила. Сначала говорили о 9 человек, потом о 4, вчера о 2, сегодня – договоренность о 0. Но продление только на 6 месяцев, а не 9 или 12 месяцев, как просили многие другие государства-члены ЕС", – добавил журналист.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в десятом пакете санкций против РФ предлагается, в частности, ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.
По данным издания Politico, в десятый пакет санкций Евросоюза могут включить четыре российских банка, в том числе "Альфа-банк", и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ.
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ПОСЛИ ЄС НЕ ДУРНІ І В ЩОЦІ ВІД КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ У ВИЩІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ.
Як що народ України це влаштовує, то навіщо вводити якісь санкції проти параши,
логіка проста.