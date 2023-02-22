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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ

санкции

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, переговоры продолжатся завтра.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по 10-му пакету санкций в отношении России. Переговоры продлятся завтра, тревожно приближаясь к установленному сроку 24 февраля", – написал он в твиттере.

Йозвяк также напомнил, что Венгрия раньше хотела удалить из списка санкций 9 российских олигархов.

"Венгрия отступила. Сначала говорили о 9 человек, потом о 4, вчера о 2, сегодня – договоренность о 0. Но продление только на 6 месяцев, а не 9 или 12 месяцев, как просили многие другие государства-члены ЕС", – добавил журналист.

Читайте также: Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России, - Politico

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в десятом пакете санкций против РФ предлагается, в частности, ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.

По данным издания Politico, в десятый пакет санкций Евросоюза могут включить четыре российских банка, в том числе "Альфа-банк", и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ.

Автор: 

санкции (11319) Евросоюз (17162) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+17
Мадяри курвлячі. Українці не забудуть вашу підлість. Ви вже всій Європі поперек горла стали.
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22.02.2023 19:27
+12
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22.02.2023 19:22
+11
США передали Україні не просто авіабомби JDAM, а модифікацію з збільшеною дальністю польоту до 72 км
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22.02.2023 19:26
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22.02.2023 19:22 Ответить
Угорщина - дуже не очікувано , словак не доступно висловився ?
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22.02.2023 19:24 Ответить
США передали Україні не просто авіабомби JDAM, а модифікацію з збільшеною дальністю польоту до 72 км
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22.02.2023 19:26 Ответить
й*обані ******....... заручившись підтримкою Австрії ..... такі маленькі а такі серливі..........
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22.02.2023 19:27 Ответить
****** вже за нас, це Орбан
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22.02.2023 20:39 Ответить
Мадяри курвлячі. Українці не забудуть вашу підлість. Ви вже всій Європі поперек горла стали.
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22.02.2023 19:27 Ответить
Хто б сумнівався. Так воно і буде, поки поки мадьяри не повернуться у бурятію, чи звідки вони вийшли...
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22.02.2023 19:31 Ответить
Західна Сибір.
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22.02.2023 19:37 Ответить
Результат от этих санкций почти нулевой, а если в цифрах ВВП росии за 2022 упал на 2-3%
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22.02.2023 19:50 Ответить
Да, ладно, упал на 2-3%. путен же сказал, что санкции только на пользу. Неужели у вас нет веры путену?
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22.02.2023 19:58 Ответить
да что ты? это тебе ***** статистика рассказала? а дефицит бюджета при этом какой у кацапов??? а падение в металургии и нефтянке, в автомобильной отрасли???
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22.02.2023 20:15 Ответить
Нет это статистика ЕС и вот их ресурс
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/
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22.02.2023 20:44 Ответить
Даже статистики ЕС на этот счет особо смысла нет верить, ибо все данные они берут из того, что расшарит рф. Но вот сюрприз, добрая половина важнейших параметров экономики рф стала засекречена. Поэтому да, номинально там падение 2-3%, но факту падение около 4-5%. Но в любом случае ЕС от этого не сладко, у них инфляция и потеря рабочих мест их-за ухода большого бизнеса вроде BMW и BASF в США. Весь вопрос в том, что придумает их бизнес зимой 23-24-25 годов. Эту им было не сложно пройти, рекордная теплая зима, плюс битком были забиты хранилища газа. А вот дальше будет не сладко, их общество нормально так кошмарит правительства, чуть что не так с комуналкой и инфляцией. Да еще и 40% ЕС насколько я помню получает финансовую помощь от старой Европы. А если у этих распизяев, отказывшихся от атома экономика сильно срежится, то и европейским субсидям жопа, будут сильно сокращены. Не думаю что франки без бошей сильно смогут помогать Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Румынии.
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23.02.2023 03:09 Ответить
мабуть криваві гроші путлера роблять свою справу
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22.02.2023 20:04 Ответить
одна паршива віввця все стадо нагинає... і не соромно европі?? чи сором це не категорія для европи
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22.02.2023 20:11 Ответить
Да перекрийте вже нарешті тому ****** постачання грошей з евросоюзу! Заскавчить як цуцик !
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22.02.2023 20:34 Ответить
Треш,курва, говорять одне-роблять інше, лицеміри європейські
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22.02.2023 20:54 Ответить
Орбан так не нахабнів би, якщо б не мав прихованої підтримки у Німеччині.
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22.02.2023 21:00 Ответить
Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ Джерело:
ПОСЛИ ЄС НЕ ДУРНІ І В ЩОЦІ ВІД КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ У ВИЩІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ.
Як що народ України це влаштовує, то навіщо вводити якісь санкції проти параши,
логіка проста.
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22.02.2023 23:25 Ответить
****** взял в заложники весь ес, ********* члена вы себе подобрали, просто сказка, одна *********** моль крутит весь союз на ********** ***
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22.02.2023 23:48 Ответить
Та узгодять вони їх. Узгодять. Орбан любить нагадувати про себе, але узгодять.
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23.02.2023 04:42 Ответить
 
 