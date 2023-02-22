Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ

Посли країн Євросоюзу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, переговори продовжаться завтра.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо 10-го пакету санкцій щодо Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого терміну 24 лютого", – написав він у твіттері.

Йозвяк також нагадав, що Угорщина раніше хотіла видалити зі списку санкцій 9 російських олігархів.

"Угорщина відступила. Спочатку говорили про 9 осіб, потім про 4, вчора про 2, сьогодні – домовленість про 0. Але продовження тільки на 6 місяців, а не 9 чи 12 місяців, як просили багато інших держав-членів ЄС", – додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС проти Росії будуть схвалені в будь-якому випадку до 24 лютого, - Боррель

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у десятому пакеті санкцій проти РФ пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.

За даними видання Politico, до десятого пакету санкцій Євросоюзу можуть включити чотири російські банки, у тому числі "Альфа-банк", і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.

Також читайте: Україна запроваджує санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ