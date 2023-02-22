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Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ

санкции

Посли країн Євросоюзу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, переговори продовжаться завтра.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо 10-го пакету санкцій щодо Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого терміну 24 лютого", – написав він у твіттері.

Йозвяк також нагадав, що Угорщина раніше хотіла видалити зі списку санкцій 9 російських олігархів.

"Угорщина відступила. Спочатку говорили про 9 осіб, потім про 4, вчора про 2, сьогодні – домовленість про 0. Але продовження тільки на 6 місяців, а не 9 чи 12 місяців, як просили багато інших держав-членів ЄС", – додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС проти Росії будуть схвалені в будь-якому випадку до 24 лютого, - Боррель

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у десятому пакеті санкцій проти РФ пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.

За даними видання Politico, до десятого пакету санкцій Євросоюзу можуть включити чотири російські банки, у тому числі "Альфа-банк", і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.

Також читайте: Україна запроваджує санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

Автор: 

санкції (11885) Євросоюз (13460) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+17
Мадяри курвлячі. Українці не забудуть вашу підлість. Ви вже всій Європі поперек горла стали.
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22.02.2023 19:27
+12
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22.02.2023 19:22
+11
США передали Україні не просто авіабомби JDAM, а модифікацію з збільшеною дальністю польоту до 72 км
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22.02.2023 19:26
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22.02.2023 19:22 Відповісти
Угорщина - дуже не очікувано , словак не доступно висловився ?
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22.02.2023 19:24 Відповісти
США передали Україні не просто авіабомби JDAM, а модифікацію з збільшеною дальністю польоту до 72 км
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22.02.2023 19:26 Відповісти
й*обані ******....... заручившись підтримкою Австрії ..... такі маленькі а такі серливі..........
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22.02.2023 19:27 Відповісти
****** вже за нас, це Орбан
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22.02.2023 20:39 Відповісти
Мадяри курвлячі. Українці не забудуть вашу підлість. Ви вже всій Європі поперек горла стали.
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22.02.2023 19:27 Відповісти
Хто б сумнівався. Так воно і буде, поки поки мадьяри не повернуться у бурятію, чи звідки вони вийшли...
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22.02.2023 19:31 Відповісти
Західна Сибір.
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22.02.2023 19:37 Відповісти
Результат от этих санкций почти нулевой, а если в цифрах ВВП росии за 2022 упал на 2-3%
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22.02.2023 19:50 Відповісти
Да, ладно, упал на 2-3%. путен же сказал, что санкции только на пользу. Неужели у вас нет веры путену?
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22.02.2023 19:58 Відповісти
да что ты? это тебе ***** статистика рассказала? а дефицит бюджета при этом какой у кацапов??? а падение в металургии и нефтянке, в автомобильной отрасли???
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22.02.2023 20:15 Відповісти
Нет это статистика ЕС и вот их ресурс
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/
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22.02.2023 20:44 Відповісти
Даже статистики ЕС на этот счет особо смысла нет верить, ибо все данные они берут из того, что расшарит рф. Но вот сюрприз, добрая половина важнейших параметров экономики рф стала засекречена. Поэтому да, номинально там падение 2-3%, но факту падение около 4-5%. Но в любом случае ЕС от этого не сладко, у них инфляция и потеря рабочих мест их-за ухода большого бизнеса вроде BMW и BASF в США. Весь вопрос в том, что придумает их бизнес зимой 23-24-25 годов. Эту им было не сложно пройти, рекордная теплая зима, плюс битком были забиты хранилища газа. А вот дальше будет не сладко, их общество нормально так кошмарит правительства, чуть что не так с комуналкой и инфляцией. Да еще и 40% ЕС насколько я помню получает финансовую помощь от старой Европы. А если у этих распизяев, отказывшихся от атома экономика сильно срежится, то и европейским субсидям жопа, будут сильно сокращены. Не думаю что франки без бошей сильно смогут помогать Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Румынии.
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23.02.2023 03:09 Відповісти
мабуть криваві гроші путлера роблять свою справу
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22.02.2023 20:04 Відповісти
одна паршива віввця все стадо нагинає... і не соромно европі?? чи сором це не категорія для европи
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22.02.2023 20:11 Відповісти
Да перекрийте вже нарешті тому ****** постачання грошей з евросоюзу! Заскавчить як цуцик !
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22.02.2023 20:34 Відповісти
Треш,курва, говорять одне-роблять інше, лицеміри європейські
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22.02.2023 20:54 Відповісти
Орбан так не нахабнів би, якщо б не мав прихованої підтримки у Німеччині.
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22.02.2023 21:00 Відповісти
Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ Джерело:
ПОСЛИ ЄС НЕ ДУРНІ І В ЩОЦІ ВІД КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ У ВИЩІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ.
Як що народ України це влаштовує, то навіщо вводити якісь санкції проти параши,
логіка проста.
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22.02.2023 23:25 Відповісти
****** взял в заложники весь ес, ********* члена вы себе подобрали, просто сказка, одна *********** моль крутит весь союз на ********** ***
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22.02.2023 23:48 Відповісти
Та узгодять вони їх. Узгодять. Орбан любить нагадувати про себе, але узгодять.
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23.02.2023 04:42 Відповісти
 
 