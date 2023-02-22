Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ
Посли країн Євросоюзу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, переговори продовжаться завтра.
Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо 10-го пакету санкцій щодо Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого терміну 24 лютого", – написав він у твіттері.
Йозвяк також нагадав, що Угорщина раніше хотіла видалити зі списку санкцій 9 російських олігархів.
"Угорщина відступила. Спочатку говорили про 9 осіб, потім про 4, вчора про 2, сьогодні – домовленість про 0. Але продовження тільки на 6 місяців, а не 9 чи 12 місяців, як просили багато інших держав-членів ЄС", – додав журналіст.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у десятому пакеті санкцій проти РФ пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.
За даними видання Politico, до десятого пакету санкцій Євросоюзу можуть включити чотири російські банки, у тому числі "Альфа-банк", і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.
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ПОСЛИ ЄС НЕ ДУРНІ І В ЩОЦІ ВІД КРЕМЛІВСЬКОЇ АГЕНТУРИ У ВИЩІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ.
Як що народ України це влаштовує, то навіщо вводити якісь санкції проти параши,
логіка проста.