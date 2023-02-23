Администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине современные истребители для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности, - Нуланд

В администрации Байдена обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В ответ на вопрос журналиста о возможности поставок украине "быстрых истребителей четвертого или пятого поколения" заместительница госсекретаря сказала, что в администрации президента Джо Байдена обсуждается возможность снабдить ВСУ современными истребителями для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины.

По словам Нуланд, в Европе есть страны, которые готовы передать Украине такие самолеты, и "это их выбор", который США могут поддержать в рамках своего видения того, что понадобится Украине в долгосрочной перспективе.

