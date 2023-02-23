РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 556 49

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине современные истребители для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности, - Нуланд

нуланд

В администрации Байдена обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В ответ на вопрос журналиста о возможности поставок украине "быстрых истребителей четвертого или пятого поколения" заместительница госсекретаря сказала, что в администрации президента Джо Байдена обсуждается возможность снабдить ВСУ современными истребителями для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины.

По словам Нуланд, в Европе есть страны, которые готовы передать Украине такие самолеты, и "это их выбор", который США могут поддержать в рамках своего видения того, что понадобится Украине в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд

Автор: 

самолет (3672) США (27706) Нуланд Виктория (314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Раз Нуланд каже що розглядають літаки, це означає " потяг набирає швидкість", і це добре!!!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:09 Ответить
+19
И ракет побольше, чтобы как минимум до Урала всё в параше сравнять с землёй.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:04 Ответить
+15
показать весь комментарий
23.02.2023 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.02.2023 19:04 Ответить
И ракет побольше, чтобы как минимум до Урала всё в параше сравнять с землёй.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:04 Ответить
І касетних ***********, щоб перетворити рашистів на фарш
показать весь комментарий
23.02.2023 19:10 Ответить
і підводний човен, щоб сам плавав і стріляв ракетами на всі сторони.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:20 Ответить
Краще з ракетами з ядерними боєголовками. Одного вистачить. Та і від простих підводних дронів не відмовимося
показать весь комментарий
23.02.2023 19:40 Ответить
до Курил
показать весь комментарий
23.02.2023 20:56 Ответить
До Курил не надо. Курилы японская территория, и скоро они вернутся домой.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:15 Ответить
Для короткострокових гарантій безпеки було б теж непогано!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:09 Ответить
Раз Нуланд каже що розглядають літаки, це означає " потяг набирає швидкість", і це добре!!!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:09 Ответить
Значить пілоти вже закінчують навчання
показать весь комментарий
23.02.2023 19:24 Ответить
швидше за все вже закінчили.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:32 Ответить
закончили...

показать весь комментарий
23.02.2023 19:45 Ответить
********* уже в ромашку играть.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:09 Ответить
Слава Богу! Бо тими допотопними Ф-16 вже винесли весь мозок.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:10 Ответить
Ти мислив що дадуть ф-35? Ф-16 і то для них це вилика ескаляція такщо хочаб дали А-10 і то добре
показать весь комментарий
23.02.2023 19:33 Ответить
Ф-16 - це найгірший літак 4-го покоління. Але все б нічого, його радіус дії не дозволяє нам його використовувати взагалі.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:36 Ответить
Та ви що!!!

F-16 є наймасовішим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F винищувачем четвертого покоління : станом на 2009 рік побудовано понад 4400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:42 Ответить
Для Еритреї, чи голландії він, може, і нормальний. Для України - гівно на паличці.
Він не пролетить навіть половину території.
Вивчай :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon
показать весь комментарий
23.02.2023 19:48 Ответить
Якої території? Московії? )))
показать весь комментарий
23.02.2023 19:58 Ответить
Дурбецало, він до московії не долетить, навіть, якщо замість озброєння причепить запасні баки, вірніше, долетить і там впаде.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:03 Ответить
F-16 винищувач а стратегічний бомбардувальник - і які нахрен 100км від кордону ?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:09 Ответить
а не
показать весь комментарий
23.02.2023 21:11 Ответить
Вумний ви наш експерд по посиланням навчіться ходити - "Боевой радиус: (Block 50) с конформными баками, 3940 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1361 км с конформными баками, 5542 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1565 км без конформных баков, 3940 л в ПТБ, 2×AIM-120, 2×AIM-9, воздушный патруль: 1759 км". Радіусу в 1000+ кілометрів вам мало?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:18 Ответить
Турки якось з Ф-16 кацапів збили були ще в 2018 якщо пам'ятаю. Ці моделі модернізовані. Але якщо радіус замалий то напевно треба тайфуни (еврофайтер) ну або гріпени і А10
показать весь комментарий
23.02.2023 19:49 Ответить
Ми не можемо собі дозволити тримати його за 100 км від кордону, як турки.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:54 Ответить
Ви собі що там накрутили? Повітряні бої з бюштатних гармат на лінії зіткнення, як у другу світову?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:06 Ответить
Хлопчику, тобі завтра не до школи і ти вирішив в бочку перднути?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:10 Ответить
По манері спілкування, і посиланням з вікі бачу кацапа. Не хвилюйся, вистачить на вас і ф-16
показать весь комментарий
23.02.2023 20:16 Ответить
А можем себе позволить самое дорогое в эксплуатации? Ты когда даешь кацапские ссылки, хоть читай их))) Что там в разделе эксплуатация?)
показать весь комментарий
23.02.2023 20:23 Ответить
Пілот "Джус" думає інакше. Ф16 - це майже ідеал.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:54 Ответить
Какого только бреда не встретишь на просторах цензора).Хоть насмеялся.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:11 Ответить
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:16 Ответить
Прямо так уж і п'ятого... Дайте хоч четвертого покоління, але з усім спектром озброєння!
показать весь комментарий
23.02.2023 19:20 Ответить
без вариантов - ***** пи#да...
показать весь комментарий
23.02.2023 19:22 Ответить
для забезпечення довгострокових гарантій безпеки,

Это имеется ввиду - после войны
показать весь комментарий
23.02.2023 19:32 Ответить
под ёлку меньше чем блок 70\72 уже не катит.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:34 Ответить
‼️‼️‼️А ще Україну пора прийняти членом у РАДУ БЕЗПЕКІ ООН
І взагалі добре би було збудувати офіс ООН на український землі , так далеко літити до США по кожному питанню, а доля світу буде рішатися в Україні .
показать весь комментарий
23.02.2023 19:35 Ответить
Мрії це добре...
показать весь комментарий
24.02.2023 00:13 Ответить
Путин поломает зубы об эту печеньку.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:40 Ответить
И пару ядерных ракет
показать весь комментарий
23.02.2023 19:41 Ответить
Наступ росіян 24 числа відміняється https://www.youtube.com/watch?v=tuDtE_LHPF0&pbjreload=102 https://www.youtube.com/watch?v=tuDtE_LHPF0&pbjreload=102

всім гарного вечора
показать весь комментарий
23.02.2023 19:46 Ответить
Читав коментарі американців на одному новинному ресурсі. Один чувак, який має відношення до авіаційної базі у місті.... пише, що українські пілоти вже давно тренуються. Так що треба запастися терпінням - літаки f16 будуть, бо США не витрачали б сотню мільйонів баксів на навчання наших пілотів.
показать весь комментарий
23.02.2023 19:51 Ответить
https://www.youtube.com/live/E1CMQozjNcg?feature=share ..

Наші хлопці танкісти на базі НАТО у Британії 💪✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному 🥇🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤💙💛🔱🔱🔱
показать весь комментарий
23.02.2023 19:52 Ответить
Год рожали и до сих пор не родили. Такое и дитё с этими самолётами недоношенные будет. Дадут рухлядь когда уже и так руины кругом
показать весь комментарий
23.02.2023 20:16 Ответить
куясебе....
показать весь комментарий
23.02.2023 20:19 Ответить
Для гарантії безпеки це ніщо. Гарантії безпеки це коли у випадку нового нападу американці будуть безросередньо за Україну воювати. А от для перемоги зараз винищувачі потрібні.
показать весь комментарий
23.02.2023 20:30 Ответить
Хаймарс 2.. Оружие "перемоги" Ну-ну. Хотели бы эти все товарисчи с Запада - давно бы войны в Украине не было. Всё есть, но "тiльки трошки i тiльки для себе"
показать весь комментарий
23.02.2023 20:45 Ответить
Добре, що рішення швидко змінюються. Тільки неділю назад говорили що не дадуть.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:11 Ответить
 
 