Администрация Байдена рассматривает возможность предоставить Украине современные истребители для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности, - Нуланд
В администрации Байдена обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
В ответ на вопрос журналиста о возможности поставок украине "быстрых истребителей четвертого или пятого поколения" заместительница госсекретаря сказала, что в администрации президента Джо Байдена обсуждается возможность снабдить ВСУ современными истребителями для обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины.
По словам Нуланд, в Европе есть страны, которые готовы передать Украине такие самолеты, и "это их выбор", который США могут поддержать в рамках своего видения того, что понадобится Украине в долгосрочной перспективе.
F-16 є наймасовішим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F винищувачем четвертого покоління : станом на 2009 рік побудовано понад 4400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500.
Він не пролетить навіть половину території.
Вивчай :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon
Это имеется ввиду - после войны
І взагалі добре би було збудувати офіс ООН на український землі , так далеко літити до США по кожному питанню, а доля світу буде рішатися в Україні .
всім гарного вечора
Наші хлопці танкісти на базі НАТО у Британії 💪✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному 🥇🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤💙💛🔱🔱🔱