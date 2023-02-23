Бутусову отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

Главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову было отказано в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал на своей странице в фейсбуке.

"Друзья, мне отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Господин Зеленский испугался встретиться со мной, руководителем одного из влиятельных медиа, которое читают миллионы граждан, поскольку понимает, что ему нечего сказать в ответ на вопрос о провалах подготовки к войне, о назначении государственных предателей на самые высокие должности, о чем я спрашивал его на прошлой его большой пресс-конференции в ноябре 2021 года. Думаю, вся страна хотела бы услышать вопрос об ответственности президента за сдачу юга Украины, за отсутствие закупки снарядов и мин, всего того, что приводит к таким страшным потерям наших граждан, но Зеленский хочет сесть в теплую ванну и превратить пресс-конференцию в пиар-мероприятие, где возможность честных вопросов и честных ответов будет максимально ограничена. Политик, пытающийся избежать неудобных вопросов, пытается ввести в заблуждение своих избирателей", - рассказал журналист.

Как сообщалось ранее, пресс-конференция начнется в 17:00 24 февраля.