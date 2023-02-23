Бутусову отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского
Главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову было отказано в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал на своей странице в фейсбуке.
"Друзья, мне отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Господин Зеленский испугался встретиться со мной, руководителем одного из влиятельных медиа, которое читают миллионы граждан, поскольку понимает, что ему нечего сказать в ответ на вопрос о провалах подготовки к войне, о назначении государственных предателей на самые высокие должности, о чем я спрашивал его на прошлой его большой пресс-конференции в ноябре 2021 года. Думаю, вся страна хотела бы услышать вопрос об ответственности президента за сдачу юга Украины, за отсутствие закупки снарядов и мин, всего того, что приводит к таким страшным потерям наших граждан, но Зеленский хочет сесть в теплую ванну и превратить пресс-конференцию в пиар-мероприятие, где возможность честных вопросов и честных ответов будет максимально ограничена. Политик, пытающийся избежать неудобных вопросов, пытается ввести в заблуждение своих избирателей", - рассказал журналист.
Как сообщалось ранее, пресс-конференция начнется в 17:00 24 февраля.
Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание.
Величезна повага і шана Вам за те що ви дуже не зручний для них . І ця відмова тільки підтверджує важливість Вашої праці .
- Кращого президента не було і не буде!
- Дякую! А яке запитання? Це ж все ж таки прес-конференція.
- Чи важко бути кращим?
- Дякую за гостре запитання. Дуже важко. Бо коли щодня чуєш, що ти найкращий - то звикаєш до цього і вже не відчуваєш себе найкращим, а це дуже важко.
Узурпація влади і обмеження свободи слова. Думаю, якби пан Бутусов звернулася в CNN ми BBC його би підтримали.
Треба і це згадати при виборах наступного президента
Их отказ ,это как легендарный советский "Знак качества" на работе Юрия. Так держать! Запасы кипятка и азота не снижать, разве что можно расширить, азот заменить на жидкий водород, температурка пониже, а кипяточек тоже можно заменить, расплавленным вольфрамом к примеру, ну или хоть вулканической магмой))
Постійно в найгарячіших точках.
В іншій нормальній країні він би вже ордена отримав і і обійми президента. Але не в нас..
Деякі ЗМІ ліпили з лайна і паличок «нового черчеля», а воно он, як неловко вийшло, він боїться зустрічатися з журналістами в Україні!!!
Розуміє і добре знає свої дії/бездіяльність, що призвели до кривавих наслідків сотням тисяч Українців!!!
Свято наближається!!!