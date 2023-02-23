РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Война
55 652 454

Бутусову отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

бутусов

Главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову было отказано в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал на своей странице в фейсбуке.

"Друзья, мне отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. Господин Зеленский испугался встретиться со мной, руководителем одного из влиятельных медиа, которое читают миллионы граждан, поскольку понимает, что ему нечего сказать в ответ на вопрос о провалах подготовки к войне, о назначении государственных предателей на самые высокие должности, о чем я спрашивал его на прошлой его большой пресс-конференции в ноябре 2021 года. Думаю, вся страна хотела бы услышать вопрос об ответственности президента за сдачу юга Украины, за отсутствие закупки снарядов и мин, всего того, что приводит к таким страшным потерям наших граждан, но Зеленский хочет сесть в теплую ванну и превратить пресс-конференцию в пиар-мероприятие, где возможность честных вопросов и честных ответов будет максимально ограничена. Политик, пытающийся избежать неудобных вопросов, пытается ввести в заблуждение своих избирателей", - рассказал журналист.

Читайте также: В годовщину вторжения Зеленский проведет пресс-конференцию "Февраль. Год несокрушимости"

Бутусову отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского 01

Как сообщалось ранее, пресс-конференция начнется в 17:00 24 февраля.

Автор: 

журналистика (3337) Зеленский Владимир (21568) пресс-конференция (324) Бутусов Юрий (4409)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+116
найвеличниший обисцявся
показать весь комментарий
23.02.2023 23:02 Ответить
+97
Зеленский на зло Бутусову отморозил себе..,
яйца
показать весь комментарий
23.02.2023 23:02 Ответить
+79
"Головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову відмовили в акредитації на пресконференцію президента України Володимира Зеленського" - це є як знак якості для чесного і професійного журналіста.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Притчи Соломона 9:7-9

Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
Це тест для порядних журналістів треба публічно відмовитись у участі в цій ху.ні так званій пресконференціі це принижуе гідність порядних журналістів і всі хто там буде це журнашлюхи !
показать весь комментарий
24.02.2023 14:01 Ответить
Мстивість -- одна із головних рис нашого блазня.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:10 Ответить
Пане Юрію !!!
Величезна повага і шана Вам за те що ви дуже не зручний для них . І ця відмова тільки підтверджує важливість Вашої праці .
показать весь комментарий
24.02.2023 14:01 Ответить
Ηαχ потрібна нам його прес-конференція ? Той сором слухати !
показать весь комментарий
24.02.2023 14:03 Ответить
В Україні це відзнака якості!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:12 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1629062796313780225 2 год

- Кращого президента не було і не буде!

- Дякую! А яке запитання? Це ж все ж таки прес-конференція.

- Чи важко бути кращим?

- Дякую за гостре запитання. Дуже важко. Бо коли щодня чуєш, що ти найкращий - то звикаєш до цього і вже не відчуваєш себе найкращим, а це дуже важко.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:25 Ответить
Необхідно звертатись в світові ЗМІ за допомогою По іншому га зелених не вплинеш.

Узурпація влади і обмеження свободи слова. Думаю, якби пан Бутусов звернулася в CNN ми BBC його би підтримали.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:59 Ответить
Значить Бутусов все робить правильно! Бояться зелененькі гострих запитань. Значить є чого боятись.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:10 Ответить
" Бутусову відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського ",
Треба і це згадати при виборах наступного президента
показать весь комментарий
24.02.2023 15:10 Ответить
Чоловіче, у тебе галюцинації: всюди Порошенко примарюється. Перечитай допис Бутусова. Ну, і де тут Порошенко ?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:36 Ответить
Сдача юга Украины!!! Как это понять!?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:37 Ответить
ЗЕ не тільки обісцявся а й всрався бо все пішло не за планом пупкіна.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:37 Ответить
Засцяв. Було б некомфортно!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:40 Ответить
якби він був чесним і проукраїнським- йому би не було кого і чого боятись
показать весь комментарий
24.02.2023 15:51 Ответить
Припіздент знову понесе ''дічь'' по телевізору -хавайте ЗЕбіли , не обляпайтеся!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:50 Ответить
а ч то можно ожидать от ыдыйотов зеленой шмаркли...только ыдыйотызма...
показать весь комментарий
24.02.2023 16:01 Ответить
Зеплесень боится неудобных вопросов.Это Ничтожество даст аккредитацию только продажным журнашлюхам,пиарящим его
показать весь комментарий
24.02.2023 16:08 Ответить
Все журналисты должны быть причесаны на абсолютно одинаковый пробор и принести с собой в термосе теплой водички, которая при доливании в теплую ванну президента не создаст дискомфорта ни самому президенту, ни его легендарным металлическим гениталиям)) Бутусов же откровенный хулиган, пробор не носит и вместо водички из термоса, может плеснуть в ванну "найвеличнійшому" кипяточку или наоборот жидкого азота.....
Их отказ ,это как легендарный советский "Знак качества" на работе Юрия. Так держать! Запасы кипятка и азота не снижать, разве что можно расширить, азот заменить на жидкий водород, температурка пониже, а кипяточек тоже можно заменить, расплавленным вольфрамом к примеру, ну или хоть вулканической магмой))
показать весь комментарий
24.02.2023 16:22 Ответить
Пан Юрій напевно найперший військовий журналіст і корреспондент.
Постійно в найгарячіших точках.
В іншій нормальній країні він би вже ордена отримав і і обійми президента. Але не в нас..
показать весь комментарий
24.02.2023 17:12 Ответить
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, ПАНЕ ЮРІЮ, БО ВІД НИХ МОЖНА УСЬОГО ОЧІКУВАТИ. НЕ ЗАБУВАЙТЕ-----МИ З ВАМИ
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
****** , Юра я в шоке , не тримай ці образи ти найкрашій
показать весь комментарий
24.02.2023 18:28 Ответить
Ганьба
показать весь комментарий
24.02.2023 18:35 Ответить
Це і треба було підтвердити чотириразовому відказнику щодо його реальності боневтіка!!!
Деякі ЗМІ ліпили з лайна і паличок «нового черчеля», а воно он, як неловко вийшло, він боїться зустрічатися з журналістами в Україні!!!
Розуміє і добре знає свої дії/бездіяльність, що призвели до кривавих наслідків сотням тисяч Українців!!!
Свято наближається!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:36 Ответить
Не удивительно. Ведь это же и есть свобода слова, это когда допускают только тех на конференции с президентом, кто задает удобные вопросы, а те кто уже ранее задавали неудобные вопросы просто не будут пропускаться на такие конференции.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:55 Ответить
Сцикун!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
Ю.Є.Бутусов, однозначно, нічого тут не втратив. А діючий президент? Очевидно, останні свідомі українці повинні після цього відвернутись від нього.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:16 Ответить
Зеля в черговий раз обісрався.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:26 Ответить
А Зе і сяде в теплу ванну, бо для 73 відсотків він Бог, а у війні винен Порох…
показать весь комментарий
24.02.2023 21:04 Ответить
Так порох же у набоях! Без нього стріляти зась!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:58 Ответить
Пан Юрій! Поважаю Вас та рахую, що неакредитація Вас на прес-конференцію є виявленням слабкості і страху. Але з боку Вашого ресурсу не згадати питанняжурналістки п'ятого, яке майже єдине може претендувати на ознаку відкритого і сміливого, так як і Ваше на прес-конференції перед війною - нечесно і не правильно.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:19 Ответить
Найбільший шкандаль зараз у ВР, де заборонили виступати Гео ЛЕРОСУ! Тобто просто закрили антизаконним чином рота людині, за яку голосували громадяни України. ОЦЕ СПРАВЖНІЙ ТРИНДЕЦЬ.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:37 Ответить
А ви й далі голосуйте «пааа поікооолу», шановні українці!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:47 Ответить
Така позиця опи не дивує. решта журналістів зробила висновки і буде задавати тільки зручні питання та компліменти робити. Не було кому спитати "Чому не готувались до війни, хоч все знали", "Хто розмінував Чонгар?", а Бутусов би задав. Правдоруби нікому не подобаються, тільки групці таких же упоротих, як ми тут.
показать весь комментарий
26.02.2023 15:32 Ответить
Страница 5 из 5
 
 