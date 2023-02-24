РУС
Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, - Моравецкий

Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше", – сказал он.

При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

Он также подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".

Читайте также: Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес

+6
Поляки просто молодці. Єдині у всій Європі, хто наоаштований рішуче допомагати Україні до перемоги.
24.02.2023 15:41 Ответить
+6
Звичайно ж ні. Нас там нєт...
24.02.2023 15:42 Ответить
+5
морально готують цапів до неминучого
24.02.2023 15:45 Ответить
Хіба вони там ще не навчаються ?
24.02.2023 15:41 Ответить
24.02.2023 15:42 Ответить
24.02.2023 15:45 Ответить
24.02.2023 15:41 Ответить
Они просто понимают что они следующие. Я с поляками разговаривал так они говорили что за 3 дня всё бы сдали если бы такой пи"д@рез как в Украине произошёл бы.
24.02.2023 15:51 Ответить
А Прибалти, А Чехи?Віддають все, що є.
24.02.2023 15:58 Ответить
Тільки не прибалти, а країни Балтії
24.02.2023 16:26 Ответить
🇺🇦🇵🇱✊💪
24.02.2023 15:47 Ответить
Дакую.
24.02.2023 15:53 Ответить
В парі. скдуйем запал. Гори ясно. Розуміння є?
24.02.2023 15:56 Ответить
24.02.2023 15:57 Ответить
Я,бачу.Переговори. Накуй.
24.02.2023 15:57 Ответить
Економіка України потянет.
24.02.2023 15:58 Ответить
А чо нам ніхто не хоче впарити літаючии танк Апач .
24.02.2023 15:59 Ответить
Це любой ціною. Ми, переможем.
24.02.2023 15:59 Ответить
На 24, упасива, а без макіяжу? У. Резніков. ?
24.02.2023 16:02 Ответить
На 24 шок. Зе
24.02.2023 16:03 Ответить
Так на Цензоре же миллион раз рассказывали, что уже учатся в США. 😀
24.02.2023 16:04 Ответить
США объявили, что не будут возражать от поставки самолетов другими странами. Если уже есть обученные украинские пилоты, Польша должна немедленно передать самолеты Украине без всяких условий о некой коалиции.
24.02.2023 16:23 Ответить
А на пенсію три години? Дальше все.
24.02.2023 16:04 Ответить
Де морські дрони? Збрирали. Проїбали? Руській мір.
24.02.2023 16:05 Ответить
Москва Швея,еще парочку.....
24.02.2023 16:14 Ответить
"При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции."
Тоже самое говорил и Шольц в отношении Леопардов. Его обвинили в блокировании поставок.
Разрешение США на поставку другими странами есть, поэтому Польша не должна блокировать поставки F-16 Украине и немедленно объявить о передаче самолетов без какой-либо коалиции.
24.02.2023 16:22 Ответить
Є різниця. Леопарди німецькі, а F-16 американські. Передати американські літаки без згоди американців жодна країна не наважиться.
24.02.2023 17:28 Ответить
Отправила бы Польша танки без согласия Германии - большой вопрос. Польша и нефть обещала русскую не покупать, и в 22 году заключила новый договор на поставку со сроком до 24 года. Ну такое...
США заявили, что не будут препятствовать поставкам F-16 своими союзниками. Все что нужно сделать Польше - подать заявку на реэкспорт. Она получит согласие, а Украина самолеты.
24.02.2023 18:20 Ответить
Германия увеличит количество танков Leopard 2 для Украины с 14 до 18 танков.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/24/7390889/
24.02.2023 17:48 Ответить
+ 3 португальских + 10 шведских и будет полный танковый батальон.
24.02.2023 18:21 Ответить
 
 