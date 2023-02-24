Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, - Моравецкий
Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше", – сказал он.
При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.
Он также подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".
Тоже самое говорил и Шольц в отношении Леопардов. Его обвинили в блокировании поставок.
Разрешение США на поставку другими странами есть, поэтому Польша не должна блокировать поставки F-16 Украине и немедленно объявить о передаче самолетов без какой-либо коалиции.
США заявили, что не будут препятствовать поставкам F-16 своими союзниками. Все что нужно сделать Польше - подать заявку на реэкспорт. Она получит согласие, а Украина самолеты.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/24/7390889/