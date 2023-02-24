Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, - Моравецкий

Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше", – сказал он.

При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

Он также подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".

