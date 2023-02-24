США вводят 200% пошлины на алюминий из России, - указ Байдена
Правительство США уже в следующем месяце введет 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из Российской Федерации.
Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для дальнейшего сокращения импорта изделий из алюминия и увеличения использования внутренних мощностей я определил, что необходимо и целесообразно ввести, начиная с 10 марта 2023 года, 200% пошлины на алюминиевые изделия, являющиеся продуктом россии, и производные алюминиевые изделия, являющиеся продуктом россии ", – заявил Байден.
Также начиная с 10 апреля 2023 года США введут 200% пошлину на алюминиевые изделия, если любое количество первичного алюминия, используемого в производстве алюминиевых изделий, которое выплавляется в России.
