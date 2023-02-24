РУС
США вводят 200% пошлины на алюминий из России, - указ Байдена

байден

Правительство США уже в следующем месяце введет 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из Российской Федерации.

Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для дальнейшего сокращения импорта изделий из алюминия и увеличения использования внутренних мощностей я определил, что необходимо и целесообразно ввести, начиная с 10 марта 2023 года, 200% пошлины на алюминиевые изделия, являющиеся продуктом россии, и производные алюминиевые изделия, являющиеся продуктом россии ", – заявил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют обложить российский алюминий пошлиной в размере 200%, - Bloomberg

Также начиная с 10 апреля 2023 года США введут 200% пошлину на алюминиевые изделия, если любое количество первичного алюминия, используемого в производстве алюминиевых изделий, которое выплавляется в России.

Байден Джо пошлина россия санкции США алюминий
Топ комментарии
+25
Дуже файно.
24.02.2023 17:35 Ответить
24.02.2023 17:35 Ответить
+16
Дякуємо Джо.
24.02.2023 17:37 Ответить
24.02.2023 17:37 Ответить
+13
Ооооо! Це просто клас!!!
24.02.2023 17:39 Ответить
24.02.2023 17:39 Ответить
24.02.2023 17:35 Ответить
24.02.2023 17:41 Ответить
24.02.2023 17:41 Ответить
тепер всьо...
24.02.2023 17:41 Ответить
24.02.2023 17:41 Ответить
теперь внезапно найдут алюминиевые месторождения в каком нибудь приднестровьи или абхазии ?
24.02.2023 17:42 Ответить
24.02.2023 17:42 Ответить
Китай.
24.02.2023 18:32 Ответить
24.02.2023 18:32 Ответить
Нормально - треба ж американцям якосьс компенсувати свої витрати на допомогу Україні!

Це, до речі, відповідь кацапам на закиди " Хто буде платити за допомогу Україні"!
24.02.2023 17:44 Ответить
24.02.2023 17:44 Ответить
Тримаємо стрій, пане Байдене! Не зупиняємося! Дякуємо!
24.02.2023 17:45 Ответить
24.02.2023 17:45 Ответить
Как? Это геноцид!!!
Опять вводят санкции рацейскому нароту.
Снова всё в Индию со скидкой продавать, а туда месяц плыть.
24.02.2023 17:46 Ответить
24.02.2023 17:46 Ответить
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
24.02.2023 17:50 Ответить
24.02.2023 17:50 Ответить
Оце бомба!!! Уявляю вираз харі Дерепаскі
показать весь комментарий
24.02.2023 17:52 Ответить
Нарешті... Коли вже до всього світу дійде, що подібне мито треба ввести на ВСІ товари з рососії...
24.02.2023 17:52 Ответить
24.02.2023 17:52 Ответить
Good bless ❤️❤️❤️
24.02.2023 17:57 Ответить
24.02.2023 17:57 Ответить
Тепер можна і наш Запорізький ЗАЛК відновити , який росіяни при кучмі знищили...
24.02.2023 18:04 Ответить
24.02.2023 18:04 Ответить
А слабо вам найти нового постачальника для США який закриє необхідний об'єм ? Це і зроблено для того що б частка москалів суттєво зменшилась.
24.02.2023 18:25 Ответить
24.02.2023 18:25 Ответить
Фактически это и есть запрет. Какой х#й будет экспортировать с такой пошлиной. Просто троллинг кацапов.
24.02.2023 18:26 Ответить
24.02.2023 18:26 Ответить
Та не зовсім. Заборонити намертво - своя аерокосмічна галузь взвиє я думаю. А так будуть через якусь Туреччину чи Гваделупу торгувати. Просто плече парашка-гваделупа буде обслуговуватись москалями. Фактично для американських покупців нічого не зміниться, а от рашка втратить частину доходів.
24.02.2023 19:05 Ответить
24.02.2023 19:05 Ответить
Оце засадив. По самі гланди. Давно кажу,що час кацапським олігархам визначитися. Для них ліквідувати ***** не так складно,як здається.
24.02.2023 18:24 Ответить
24.02.2023 18:24 Ответить
Це щоб продати алюминий на 1000 доларів потрібно заплатити мито 2000 доларів -- не погано .
24.02.2023 19:05 Ответить
24.02.2023 19:05 Ответить
Геноцид дери паски в трусиках.
24.02.2023 19:12 Ответить
24.02.2023 19:12 Ответить
Как мило! Так бы всем!
24.02.2023 20:15 Ответить
24.02.2023 20:15 Ответить
по факту это эмбарго, ахаха
24.02.2023 21:21 Ответить
24.02.2023 21:21 Ответить
 
 