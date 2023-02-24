УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6796 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
5 027 24

США запроваджують 200% мито на алюміній із Росії, - указ Байдена

байден

Уряд США вже наступного місяця введе 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Російської Федерації.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для подальшого скорочення імпорту виробів з алюмінію та збільшення використання внутрішніх потужностей я визначив, що необхідно та доцільно запровадити, починаючи з 10 березня 2023 року, 200% мито на алюмінієві вироби, які є продуктом росії, і похідні алюмінієві вироби, які є продуктом росії", - заявив Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують обкласти російський алюміній митом у розмірі 200%, - Bloomberg

Також починаючи з 10 квітня 2023 року, США запровадять 200% мито на алюмінієві вироби, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію, який використовується у виробництві алюмінієвих виробів, виплавляється в росії.

Автор: 

Байден Джо (2897) мито (1162) росія (67242) санкції (12573) США (24070) алюміній (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Дуже файно.
показати весь коментар
24.02.2023 17:35 Відповісти
+16
Дякуємо Джо.
показати весь коментар
24.02.2023 17:37 Відповісти
+13
Ооооо! Це просто клас!!!
показати весь коментар
24.02.2023 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже файно.
показати весь коментар
24.02.2023 17:35 Відповісти
Дякуємо Джо.
показати весь коментар
24.02.2023 17:37 Відповісти
Ооооо! Це просто клас!!!
показати весь коментар
24.02.2023 17:39 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 17:41 Відповісти
тепер всьо...
показати весь коментар
24.02.2023 17:41 Відповісти
теперь внезапно найдут алюминиевые месторождения в каком нибудь приднестровьи или абхазии ?
показати весь коментар
24.02.2023 17:42 Відповісти
Китай.
показати весь коментар
24.02.2023 18:32 Відповісти
Нормально - треба ж американцям якосьс компенсувати свої витрати на допомогу Україні!

Це, до речі, відповідь кацапам на закиди " Хто буде платити за допомогу Україні"!
показати весь коментар
24.02.2023 17:44 Відповісти
Тримаємо стрій, пане Байдене! Не зупиняємося! Дякуємо!
показати весь коментар
24.02.2023 17:45 Відповісти
Как? Это геноцид!!!
Опять вводят санкции рацейскому нароту.
Снова всё в Индию со скидкой продавать, а туда месяц плыть.
показати весь коментар
24.02.2023 17:46 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показати весь коментар
24.02.2023 17:50 Відповісти
Оце бомба!!! Уявляю вираз харі Дерепаскі
показати весь коментар
24.02.2023 17:52 Відповісти
Нарешті... Коли вже до всього світу дійде, що подібне мито треба ввести на ВСІ товари з рососії...
показати весь коментар
24.02.2023 17:52 Відповісти
Good bless ❤️❤️❤️
показати весь коментар
24.02.2023 17:57 Відповісти
Тепер можна і наш Запорізький ЗАЛК відновити , який росіяни при кучмі знищили...
показати весь коментар
24.02.2023 18:04 Відповісти
А слабо вам найти нового постачальника для США який закриє необхідний об'єм ? Це і зроблено для того що б частка москалів суттєво зменшилась.
показати весь коментар
24.02.2023 18:25 Відповісти
Фактически это и есть запрет. Какой х#й будет экспортировать с такой пошлиной. Просто троллинг кацапов.
показати весь коментар
24.02.2023 18:26 Відповісти
Та не зовсім. Заборонити намертво - своя аерокосмічна галузь взвиє я думаю. А так будуть через якусь Туреччину чи Гваделупу торгувати. Просто плече парашка-гваделупа буде обслуговуватись москалями. Фактично для американських покупців нічого не зміниться, а от рашка втратить частину доходів.
показати весь коментар
24.02.2023 19:05 Відповісти
Оце засадив. По самі гланди. Давно кажу,що час кацапським олігархам визначитися. Для них ліквідувати ***** не так складно,як здається.
показати весь коментар
24.02.2023 18:24 Відповісти
Це щоб продати алюминий на 1000 доларів потрібно заплатити мито 2000 доларів -- не погано .
показати весь коментар
24.02.2023 19:05 Відповісти
Геноцид дери паски в трусиках.
показати весь коментар
24.02.2023 19:12 Відповісти
Как мило! Так бы всем!
показати весь коментар
24.02.2023 20:15 Відповісти
по факту это эмбарго, ахаха
показати весь коментар
24.02.2023 21:21 Відповісти
 
 