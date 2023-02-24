США запроваджують 200% мито на алюміній із Росії, - указ Байдена

Уряд США вже наступного місяця введе 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Російської Федерації.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для подальшого скорочення імпорту виробів з алюмінію та збільшення використання внутрішніх потужностей я визначив, що необхідно та доцільно запровадити, починаючи з 10 березня 2023 року, 200% мито на алюмінієві вироби, які є продуктом росії, і похідні алюмінієві вироби, які є продуктом росії", - заявив Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують обкласти російський алюміній митом у розмірі 200%, - Bloomberg

Також починаючи з 10 квітня 2023 року, США запровадять 200% мито на алюмінієві вироби, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію, який використовується у виробництві алюмінієвих виробів, виплавляється в росії.