США запроваджують 200% мито на алюміній із Росії, - указ Байдена
Уряд США вже наступного місяця введе 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Російської Федерації.
Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для подальшого скорочення імпорту виробів з алюмінію та збільшення використання внутрішніх потужностей я визначив, що необхідно та доцільно запровадити, починаючи з 10 березня 2023 року, 200% мито на алюмінієві вироби, які є продуктом росії, і похідні алюмінієві вироби, які є продуктом росії", - заявив Байден.
Також починаючи з 10 квітня 2023 року, США запровадять 200% мито на алюмінієві вироби, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію, який використовується у виробництві алюмінієвих виробів, виплавляється в росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це, до речі, відповідь кацапам на закиди " Хто буде платити за допомогу Україні"!
Опять вводят санкции рацейскому нароту.
Снова всё в Индию со скидкой продавать, а туда месяц плыть.