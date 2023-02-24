РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Планирую встретиться с Си Цзиньпином, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином, это будет на пользу нашим странам и мировой безопасности. У нас с Китаем большой товарооборот, вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы страны, которые заинтересованы в сохранении экономических отношений... Китай уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы РФ ушла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву, - The Wall Street Journal

Шоо, ще цьому хоче ''кудись заглянути"?
24.02.2023 20:08 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZW_dbEERv47TTwBxEQUomPPgnu0h-Dg2eijB9WPEoC6Tp6Hu_5dSlyV2dbG1Xxiu6Gzs7cFbOIjNJfkDBSC6C3cLC3B_a2iqo7lCChzYtOFAC2OKTfffwKu9R-xL811piuwXoQrQhNgWQQoIKBeDBLd&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885878291776691&id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZW_dbEERv47TTwBxEQUomPPgnu0h-Dg2eijB9WPEoC6Tp6Hu_5dSlyV2dbG1Xxiu6Gzs7cFbOIjNJfkDBSC6C3cLC3B_a2iqo7lCChzYtOFAC2OKTfffwKu9R-xL811piuwXoQrQhNgWQQoIKBeDBLd&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Китайський план миру? Ще одна гора народила мишу. Він не просто нульовий, він по тихому шкідницьким. І тому добре, що ще напередодні всі наші союзники наперед висловилися щодо нього з пересторогами. Зараз він отримав те, що йому й належиться - став виключно ще одним пропагандистським документом в архіві партійних гасел КПК, які вийдуть у наступному томі праць "великого кормчого товариша Сі". Ще б нам подбати, аби жодна арахамія не вилізла з вихваляннями "геніальних ідей". Як матиму час, то трошки про цей "мирний план ще напишу. А зараз трошки про інструментарій, яким можна впливати на позицію офіційного Пекіна.

Бо скажіть мені: а чого ви хотіли, звідки мала б появитися вигідна для нас пропозиція чи хоча б прийнятні нюанси? Позиція Китаю в міжнародних справах формується з внутрішніх інтересів Китаю (це завжди абсолютна домінанта) та з лобістської роботи іноземних дипломатів у Пекіні. Саме вони можуть вплинути на невеликі, але значимі коливання зовнішньо-політичного курсу Піднебесної Імперії. Я багато років тісно співпрацював з китайськими дипломатами в Києві й офіційними делегаціями з Пекіна, тому трошки уявляю, наскільки відчутним може бути отой люфт китайської риторики й реальних дій. А ще мене десь із десятка років просили писати статті й аналітику для їхнього внутрішнього урядово-партійного агенства. Ви навіть уявити не можете, які безглузді питання мені іноді ставили. А це явно ознака, що наша дипломатична служба там явно не допрацьовувала.

А тепер про вплив нашого посольства. А його не існує уже рівно 2 роки й 10 днів. Саме так. 14 лютого 2021 року помер наш посол у КНР Сергій Камишев. У нас його згадують з негативом, бо він працював в уряді Азарова й впливав на багато негативних рішень. Після революції зник, а в 2019-му спершу був радником голови опи Богдана, після чого знову відбув на повторну каденцію послом в КНР. Там біографія з плямами, але як посол у Китаї він був достатньо вмілим і доречним. І от він умирає від обширного інфаркту.

Уже понад 2 (прописом: ДВА!) роки ця укрсучвлада, яка розказує баєчки про великі плани співробітництва з Китаєм, не призначила в Пекін посла. І я навіть знаю причину - хтось у москві дуже попросив когось у Києві, щоб Зеленському на стіл ніколи не ліг документ із таким кадровим призначенням. Бо в москві добре знають, чому їм це потрібно. І в Києві також дехто це дуже добре усвідомлює...

Там є наша тимчасова повірена Валерія Лещинська - симпатична й перспективна дипломатка, яка змогла б з часом гідно очолити дипмісію в одній із країн регіону. Але в КНР її не існує. Взагалі. Два роки тимчасовий повірений у Китаї в ранзі посланника 2-го класу - це пряма образа для їхнього МЗС. Такі речі спокійно сприймаються упродовж пари місяців, а коли й далі не надходить агріман, то в Пекіні таку країну просто викреслюють із своєї політики. Посланник у КНР не має жодного доступу і не те, щоби впливу, але й мінімальних контактів, він навіть ноту оперативно вручити не може.

До Пекіна послами відправляють високорангових дипломатів та впливових політиків, які раніше були міністрами чи їх заступниками, така традиція. І коли зараз у КНР продукують "мирні плани", коять дії, які нам не подобаються, ігнорують наші побажання, то, вибачайте, проблема не в тому, що Китай якось не так ставиться до України. Він узагалі ніяк не ставиться до нашої країни. Вона вже два роки відсутня в їхній політиці. Ага, "і при чому тут Зеленський та хоч паржом".
24.02.2023 20:14 Ответить
+17
ти ******* спочатку посла толкового признач в КНР!
24.02.2023 20:08 Ответить
Зрада на болотах підкралась незамєтно
24.02.2023 20:06 Ответить
🤣 "біть по гєнєраторам"... О да, особливо по тим які заможні українці наставляли на балконах та по-під вікнами.
24.02.2023 20:20 Ответить
Спробувати можна. Я не про саму зустріч, а про спробу витягти з неї хоч мінімум користі для України.
24.02.2023 20:41 Ответить
Ось чому путін в е не угомониться, бо все йде за планом
24.02.2023 20:08 Ответить
За каким нахер планом? Нет у него уже никакого плана.
24.02.2023 20:09 Ответить
За оманським
24.02.2023 20:13 Ответить
А то який?
24.02.2023 20:17 Ответить
Шоо, ще цьому хоче ''кудись заглянути"?
24.02.2023 20:08 Ответить
Зазирнути в око Путіну з допомогою товариша Сі.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:18 Ответить
24.02.2023 21:14 Ответить
Бородатий анекдот, даю лише другу його частину:
"....Вова, і де ти тільки не був, і що ти тільки не бачив" 😕
25.02.2023 01:40 Ответить
Правильный ход.
24.02.2023 20:08 Ответить
***** треба готувати чемоданчик XXL
24.02.2023 20:17 Ответить
ти ******* спочатку посла толкового признач в КНР!
24.02.2023 20:08 Ответить
Підтримую,розмовляти про долю россії без росії це хороший хід,росія стає регіональним ізгоєм,будем домовлятися де буде проходити Україно-Китайська границя
24.02.2023 20:09 Ответить
Ще одному хоче заглянути в очі? Ой, не треба, бо з такими дипломатичними здібностями можемо отримати ще одного ворога!
24.02.2023 20:10 Ответить
"Китай поважає територіальну цілісність..." Саме тому хоче "об'єднатись" з Тайванем.
24.02.2023 20:10 Ответить
Саме тому хоче щоб Крим, Донбас, Запоріжжя та Херсонська області обїеднались з Московією.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:16 Ответить
Немає про що говорити з цим комуняцьким непотребом. А взагалі слід розпочинати відхід від споживання товарів "Made in China". Безліч товарів які ввозяться з Китаю без проблем можуть виготовляти в Україні навіть в умовах війни. Треба вчитися жити без китайського мотлоху.
24.02.2023 20:11 Ответить
Український ринок для КНР - то пісчинка в пустелі! От якби США відмовилися від китайського мотлоху - ото б було щось!
24.02.2023 20:24 Ответить
Безумовно, Ви праві. Проте, вони все ж багато грошей вивозять з нашої країни продаючи нам непотріб, який ми могли б робити самі і краще, таким чином забезбечивши людей робочими місцями і не виводячи гроші з власної економіки.
24.02.2023 20:36 Ответить
"""У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин.""" - осб і вся "суть зелідора" (для нього питання не у війні, в Україні ,в котрій він займає крісло президента, і він це каже в той самий час,коли питання війни в Україні у світових лідерів на першому,головному, місці.
24.02.2023 20:13 Ответить
Я про це говорив ще місяць тому. Посередником між Путлером і Зелей буде Сі Цзіньпін.
24.02.2023 20:14 Ответить
Це гра. Бо є український народ.
24.02.2023 20:35 Ответить
24.02.2023 20:14 Ответить
згоден ，а тільки і Китай явно не стурбований відсутністю посла ，йому навіть може і краще через "Богуслаєвих решать"
Китай просто ворог ，як Іран КНДР і вибачте низка африканських країн .
Китай заборонив торгівлю з україною ? - ні ，а більше нам і не потрібно ，нехай шкарпетки і електроніку возять крапка . Всі інші контакти потрібно заморозити і залити цементом . Хочуть щось з нами вирішувати нехай до Вашингтона піздують покидьки . Ні про які відносини коли рашку підтримують не може бути і мова ! Виключно моя думка
24.02.2023 21:05 Ответить
А планую дожити до 1000років, поки все йде за планом.
24.02.2023 20:15 Ответить
Цьому буде важче заглянути у очi...вiн iх постiйно примружуэ
24.02.2023 20:17 Ответить
*****, в Оман вже з'їздило!
24.02.2023 20:17 Ответить
в Омане он скорее всего сказал Патрушеву что-то вроде: " я вам не лох, мне 42 года и я президент" Если бы согласился на договорняк, не было бы никакой войны.
24.02.2023 21:41 Ответить
Ні..щось реально сьогодні Зе забагато..
24.02.2023 20:21 Ответить
Нахіба? 😲 Сі Цзіньпінь навіть Байдена рівним собі не вважає. За кого він має Зєлєнского, я навіть боюся собі уявити. Зєлєнскій думає, що ця зустріч буде така, як із західними лідерами - компліменти, квіти, подарунки?
24.02.2023 20:28 Ответить
Сі Цзіньпінь самозакохане чмо, такий собі китайський аналог х****, який як би не пнувся ніколи не дотягне до рівня Байдена. З цим комуняцьким непотребом немає сенсу зустрічатися, бо то є марна витрата часу та коштів.
24.02.2023 20:42 Ответить
Хто небуть, вимкніть бідосіку мікрофон.
24.02.2023 20:34 Ответить
Хай каже. Це така акторська дипломатія. Гірше не буде, але, може, щось і вигорить... Не переживайте: імперська бундючність московитів однаково спрацює проти них... Вірю в *****!... Це неперевершений ідіот!
24.02.2023 20:34 Ответить
пляяя!! очередной сериал!! ,,заглянуть в глаза!"да ну нах!!
24.02.2023 20:39 Ответить
"Передусім я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном,

Цікаво, а Сі взагалі планує зустрічатися з "найвеличнішим", бо "часові стрибки" з Буковеля в Оман Зеля з легкістю здійснював, не кажучи вже про справжню мету цієї таємної поїздки, а до Китаю якось "руки не доходили". Тепер, коли вже війна триває цілий рік, цей дурник вирішив зустрічатися з Сі, хоча вже очевидно, що Китай в своєму "нейтралітеті" обрав сторону рашки, бо зацікавлений в її ослаблені, а значить і в продовженні війни теж.
24.02.2023 20:45 Ответить
щось мені це не дуже подобається ((
треба дивитись на реакцію наших партнерів, тоді стане все зрозуміло
24.02.2023 20:56 Ответить
Саме тому Зеленський має піти після війни ，ще одного терміну ми не вижевемо ***** ЗАКОПАЮТЬ ВСІХ В БУЧАХ І САРАЯХ **** І ДІТЕЙ І ЖІНОК І СОБАК ***** !!!
24.02.2023 20:56 Ответить
А толку...
Сі дзі пень товаришує з ******
24.02.2023 20:56 Ответить
...коментарі не потрібні
24.02.2023 21:04 Ответить
вава не розуміє, йму сують -- він читає, а про шо, то його не стосується. Нещо давно цілий Байден з Сі зустрічався і це не привело до радикальних змін риторики Пекіна.
24.02.2023 21:09 Ответить
Знову на ті ж граблі, накуя зустрічатися з союзниками ворога????
24.02.2023 21:19 Ответить
Гірше. З хозяївами ворога.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:23 Ответить
гнида 👎👎👎
24.02.2023 21:20 Ответить
Хай буде.
24.02.2023 21:21 Ответить
Сі з безтолковими долбойобами не зустріічаається... Запросиш його на Квартал і зіграєш на піаніно свій "хіт". Це твоя "вершина".
24.02.2023 21:22 Ответить
Си может остановить войну одним словом. Удар в спину от китайцев мог бы уничтожить кацапстан окончательно. Я думаю, китайцы предлагали такой вариант американцам. Но попросили взамен Тайвань. Американцы отказали.
24.02.2023 21:58 Ответить
РФ - маріонетка Китая.
Все, що робить зараз *****, робиться з дозволу та одобрення Китаю.
24.02.2023 23:22 Ответить
Якщо говорити, то тільки про то, де буде проходити Україно-Китайський кордон.
24.02.2023 22:02 Ответить
Що воно верзе. Китай стоїть за плечима москалів, а цей піз...юк лізе через голову американців в пащу "дракона". Вова почувся "ахренітельним переможцем". Він забув, хто дає нам зброю, кошти та тримає коаліцію разом....****, нічого його не вчить!!!
24.02.2023 22:33 Ответить
Зелений кондом хоче знову миру посередині
24.02.2023 23:34 Ответить
Хочет увидеть мир в глазах Си? 😥
25.02.2023 00:13 Ответить
 
 