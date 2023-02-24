Планирую встретиться с Си Цзиньпином, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином, это будет на пользу нашим странам и мировой безопасности. У нас с Китаем большой товарооборот, вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы страны, которые заинтересованы в сохранении экономических отношений... Китай уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы РФ ушла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение суверенитета и территориальной целостности", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

