Планую зустрітись із Сі Цзіньпіном, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпіном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Передусім я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном, це буде на користь нашим країнам та світовій безпеці. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин... Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб РФ пішла з нашої території. Тому що в цьому і є повага до суверенітету та територіальної цілісності", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін планує найближчими місяцями відвідати Москву, - The Wall Street Journal