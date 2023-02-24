Планую зустрітись із Сі Цзіньпіном, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпіном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Передусім я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном, це буде на користь нашим країнам та світовій безпеці. У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин... Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб РФ пішла з нашої території. Тому що в цьому і є повага до суверенітету та територіальної цілісності", - заявив президент України Володимир Зеленський.
"....Вова, і де ти тільки не був, і що ти тільки не бачив" 😕
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885878291776691&id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZW_dbEERv47TTwBxEQUomPPgnu0h-Dg2eijB9WPEoC6Tp6Hu_5dSlyV2dbG1Xxiu6Gzs7cFbOIjNJfkDBSC6C3cLC3B_a2iqo7lCChzYtOFAC2OKTfffwKu9R-xL811piuwXoQrQhNgWQQoIKBeDBLd&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Китайський план миру? Ще одна гора народила мишу. Він не просто нульовий, він по тихому шкідницьким. І тому добре, що ще напередодні всі наші союзники наперед висловилися щодо нього з пересторогами. Зараз він отримав те, що йому й належиться - став виключно ще одним пропагандистським документом в архіві партійних гасел КПК, які вийдуть у наступному томі праць "великого кормчого товариша Сі". Ще б нам подбати, аби жодна арахамія не вилізла з вихваляннями "геніальних ідей". Як матиму час, то трошки про цей "мирний план ще напишу. А зараз трошки про інструментарій, яким можна впливати на позицію офіційного Пекіна.
Бо скажіть мені: а чого ви хотіли, звідки мала б появитися вигідна для нас пропозиція чи хоча б прийнятні нюанси? Позиція Китаю в міжнародних справах формується з внутрішніх інтересів Китаю (це завжди абсолютна домінанта) та з лобістської роботи іноземних дипломатів у Пекіні. Саме вони можуть вплинути на невеликі, але значимі коливання зовнішньо-політичного курсу Піднебесної Імперії. Я багато років тісно співпрацював з китайськими дипломатами в Києві й офіційними делегаціями з Пекіна, тому трошки уявляю, наскільки відчутним може бути отой люфт китайської риторики й реальних дій. А ще мене десь із десятка років просили писати статті й аналітику для їхнього внутрішнього урядово-партійного агенства. Ви навіть уявити не можете, які безглузді питання мені іноді ставили. А це явно ознака, що наша дипломатична служба там явно не допрацьовувала.
А тепер про вплив нашого посольства. А його не існує уже рівно 2 роки й 10 днів. Саме так. 14 лютого 2021 року помер наш посол у КНР Сергій Камишев. У нас його згадують з негативом, бо він працював в уряді Азарова й впливав на багато негативних рішень. Після революції зник, а в 2019-му спершу був радником голови опи Богдана, після чого знову відбув на повторну каденцію послом в КНР. Там біографія з плямами, але як посол у Китаї він був достатньо вмілим і доречним. І от він умирає від обширного інфаркту.
Уже понад 2 (прописом: ДВА!) роки ця укрсучвлада, яка розказує баєчки про великі плани співробітництва з Китаєм, не призначила в Пекін посла. І я навіть знаю причину - хтось у москві дуже попросив когось у Києві, щоб Зеленському на стіл ніколи не ліг документ із таким кадровим призначенням. Бо в москві добре знають, чому їм це потрібно. І в Києві також дехто це дуже добре усвідомлює...
Там є наша тимчасова повірена Валерія Лещинська - симпатична й перспективна дипломатка, яка змогла б з часом гідно очолити дипмісію в одній із країн регіону. Але в КНР її не існує. Взагалі. Два роки тимчасовий повірений у Китаї в ранзі посланника 2-го класу - це пряма образа для їхнього МЗС. Такі речі спокійно сприймаються упродовж пари місяців, а коли й далі не надходить агріман, то в Пекіні таку країну просто викреслюють із своєї політики. Посланник у КНР не має жодного доступу і не те, щоби впливу, але й мінімальних контактів, він навіть ноту оперативно вручити не може.
До Пекіна послами відправляють високорангових дипломатів та впливових політиків, які раніше були міністрами чи їх заступниками, така традиція. І коли зараз у КНР продукують "мирні плани", коять дії, які нам не подобаються, ігнорують наші побажання, то, вибачайте, проблема не в тому, що Китай якось не так ставиться до України. Він узагалі ніяк не ставиться до нашої країни. Вона вже два роки відсутня в їхній політиці. Ага, "і при чому тут Зеленський та хоч паржом".
Китай просто ворог ，як Іран КНДР і вибачте низка африканських країн .
Китай заборонив торгівлю з україною ? - ні ，а більше нам і не потрібно ，нехай шкарпетки і електроніку возять крапка . Всі інші контакти потрібно заморозити і залити цементом . Хочуть щось з нами вирішувати нехай до Вашингтона піздують покидьки . Ні про які відносини коли рашку підтримують не може бути і мова ! Виключно моя думка
Цікаво, а Сі взагалі планує зустрічатися з "найвеличнішим", бо "часові стрибки" з Буковеля в Оман Зеля з легкістю здійснював, не кажучи вже про справжню мету цієї таємної поїздки, а до Китаю якось "руки не доходили". Тепер, коли вже війна триває цілий рік, цей дурник вирішив зустрічатися з Сі, хоча вже очевидно, що Китай в своєму "нейтралітеті" обрав сторону рашки, бо зацікавлений в її ослаблені, а значить і в продовженні війни теж.
треба дивитись на реакцію наших партнерів, тоді стане все зрозуміло
Сі дзі пень товаришує з ******
Все, що робить зараз *****, робиться з дозволу та одобрення Китаю.