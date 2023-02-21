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Сі Цзіньпін планує найближчими місяцями відвідати Москву, - The Wall Street Journal

путін,сі,цзіньпін

За даними The Wall Street Journal, лідер Китаю Сі Цзіньпін в найближчі місяці планує відвідати Москву. Зустріч з Володимиром Путіним повинна стати частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

В західних ЗМІ заявляють, що Пекін хоче відігравати більш активну роль у припиненні російсько-української війни. Зустріч з Путіним дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.

Однак на Заході скептично сприйняли таку дипломатичну ініціативу Китаю, яку вперше проголосив на Мюнхенській конференції з безпеки голова канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї. Зокрема критики зазнала й обрана дата початку китайської мирної ініціативи. Як заявив Ван Ї, Китай планує розпочати її в роковини повномасштабної війни, 24 лютого.

Як повідомили у ЗМІ, з таким вибором дати Сі Цзіньпін "міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня, коли Росія святкує свою перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні". Адже саме з нацистами у Кремлі порівняли легітимну владу України і аргументували цим початок повномасштабної війни.

Ще однією причиною є міжнародні зв'язки Китаю та Росії.

Читайте також: Мирний план Китаю містить заклики до припинення вогню та припинення постачання зброї Україні, – Bloomberg

У WSJ зазначили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Ваном Ї та почув ключові елементи плану Китаю. Він сказав, що Київ чекає на повний текст, перш ніж робити висновки, але зазначив, що принцип територіальної цілісності повинен бути наріжним каменем.

"Тому що якщо будь-яка країна допомагає Росії зруйнувати територіальну цілісність України, то порушується принцип. І посил зрозумілий: будь-яка інша може зробити це в будь-якій іншій конкретній ситуації на карті світу", – сказав Кулеба.

Автор: 

Китай (4624) росія (65394) Сі Цзіньпін (318)


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Топ коментарі
+19
dva ********
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21.02.2023 19:06
+8
Смотрю узкожопые просто мечтают о санкциях.Будут другу бесплатно свои товары продавать,у каждого по 1000 пар обуви,1000 пар трусов,хорошо ведь.
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21.02.2023 19:10
+6
ще один миротварець намалювчався... Ердоган нервово гризе нігті...
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21.02.2023 19:08
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dva ********
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21.02.2023 19:06 Відповісти
ще один миротварець намалювчався... Ердоган нервово гризе нігті...
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21.02.2023 19:08 Відповісти
землетрус турецький дім труба шатав ... ердоган вже зпікся ... у нього і так економіка чахла на очах, а тепер і зовсім буде побиратися у ненависних європейців
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21.02.2023 19:32 Відповісти
хто захоче спілкуватися з куском гівна? Правильно, ....... ...... ...на.
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21.02.2023 19:39 Відповісти
председатель обов'язково відвідає масквабад якщо він не буде зруйнований массой ракет і роями дронів.
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21.02.2023 19:09 Відповісти
Якби було у нас адекватне та квалфіковане керівництво в країні, то може б якісь ракети і літали над кацапієй, але маємо те що маємо, як би сумно це не було.
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21.02.2023 19:14 Відповісти
По секрету скажу: таки літають. Але Ви нікому не кажіть.
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21.02.2023 19:23 Відповісти
китайозам від кацапів потрібні тільки деякі технології та дешеві ресурси І всьо.
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21.02.2023 19:09 Відповісти
Технологии на Срацеи,это производство деревянных сральников?
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21.02.2023 19:11 Відповісти
Нет, это мировое достижение, но только Россия выпускает их гвоздями вверх
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21.02.2023 19:35 Відповісти
це Росія отримує від Китаю технології. Взамін на ресурси.
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21.02.2023 19:35 Відповісти
Смотрю узкожопые просто мечтают о санкциях.Будут другу бесплатно свои товары продавать,у каждого по 1000 пар обуви,1000 пар трусов,хорошо ведь.
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21.02.2023 19:10 Відповісти
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21.02.2023 19:12 Відповісти
Байден у Києві, Сі Цзіньпін - у москві. Географія розмежування світу на початку нової
холодної війни.
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21.02.2023 19:16 Відповісти
Не будем сравнивать ВВП про человека 11000 с 63000
Китай является американским холопом и не более.
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Ты смотри как китайцы активизировались после визита Байдена. То ли хорошая мина при плохой игре на международной арене, то ли, говоря словами Шекспира "прогнило что-то в датском королевстве" и очень хочется успокоить собственное население
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21.02.2023 19:20 Відповісти
Кислобздійній підерації ввалюють "по самі помідори", а Китаю не йметься, теж не може всидіти, хоче випросити і собі таких же люлєй. Принаймні, складається таке враження.
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21.02.2023 19:22 Відповісти
А в Київ не хоче приїхати?) Ну там передати швидких, інженерну техніку, будівельні матеріали і ще щось? Це ж не військова техніка. Це би вийшло весело.

Якщо не хоче і при тому їде в москву то воно союзник рф.
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21.02.2023 19:27 Відповісти
Маршрут дипломата должен непременно пролегать через Бучу, Мариуполь, Бахмут, чтобы отбить охоту ехать на болота.
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21.02.2023 19:45 Відповісти
Дерево упало - макаки разбежались.Китайская мудрость
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21.02.2023 19:39 Відповісти
Хотел бы Китай мира - он мог прекратить войну за 600 секунд. Присоединиться к мировым санкциям цивилизованного мира против московии.
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21.02.2023 19:41 Відповісти
В 2014 году один греческий недоделок тоже в Москву съездил во время окупации Даунбаса, еще 50 миллиардов от Германии хотел.
Так уже 8 лет никто о нем больше ничего и не слышал.
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21.02.2023 19:44 Відповісти
Хоче подивитись та помацати геморойні шишечки х*йла, щоб зрозуміти, що його чекає у випадку агресії на Тайвані?
Хай тоді ще й на його гланди гляне - там мозолі))))
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21.02.2023 19:46 Відповісти
Щоб узаконити перехід улуса "Московія" у склад Китаю в якості найбільшої китайської провінції Водночас в москальських посібниках з історії Московії вже готуються витоки москалів рахувати з початку китайської цивілізації, ба більше, "масковскіє учьониє" згодом докажуть, що китайці є потомками великих москальських сЦарєй, а китайська мова то діалект "рускава йазика", а Китай то й не Китай зовсім, а якась там "Малокитайщина", що то Ломоносов вигадав порох та бумагу, а хитрі малокитайці вкрали та привласнили собі... Напевно ***** до приїзду хазяїна всіх москалів - Сіцінпіня, перейменується в "Пу-Тін-Хуй-Ло", бо його ботоксна мордяка вже давно має китайські риси...
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21.02.2023 20:56 Відповісти
таваріщ сі згубить Китай як пуйло кацапію
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21.02.2023 21:01 Відповісти
якось невдобно буде москалям після цього писати про візити хазяїв до своїх вассалів...
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21.02.2023 21:23 Відповісти
злізай, сунь-хунь-в-чай, кобила рашка уже здохла
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21.02.2023 21:29 Відповісти
Думай дзинь- пынь, думай. Сборку могут и забрать. И есть куда перекинуть. А кусать(жрать) охота с утра и до ночи! А ночью, так особенно.
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21.02.2023 22:22 Відповісти
Відкрита спроба Китаю, не поміченого в допомозі Україні, ''легітимізувати'' ерефівську пропаганду. Злочини проти людяності, воєнні злочини не мають строку позовної давності. Упс.
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25.02.2023 21:38 Відповісти
 
 