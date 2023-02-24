Давление на российских олигархов заставит их менять политику внутри РФ, - Зеленский

Ужесточение санкций на уже потерявшую прежний комфорт российскую бизнес-элиту заставит их думать об изменениях политики внутри РФ ради того, чтобы с ними хотели "сесть за стол", то есть вести переговоры.

Об этом во время пресс-конференции для СМИ заявил Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что российский крупный олигархический бизнес, на который наложены санкции, уже потерял прежний комфорт, но у них остались еще активы и недвижимость на территории России, поэтому они не позволят распаду России и будут думать о сохранении своего бизнеса и капитала. "Больше давления, больше санкций и больше изоляции на Россию, и их элита будет думать, что им такое сделать внутри государства, с их новой политикой, чтобы кто-то хотел сесть за стол (переговоров – ред.). Мы в этом заинтересованы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что многие государства действительно начали говорить о том, что после поражения москвы, информационно это в пользу Украины. Зеленский добавил, что ему все равно что будет с Россией после ее поражения.

"Я считаю, что у них есть свое государство, и если бы они думали о своем государстве, не было бы войны. Когда нам думать об оккупации какого-то государства? Мы думаем о себе: выжить, добыть в борьбе", - добавил Зеленский.