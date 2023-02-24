РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10706 посетителей онлайн
Новости Война
1 238 12

Давление на российских олигархов заставит их менять политику внутри РФ, - Зеленский

зеленський

Ужесточение санкций на уже потерявшую прежний комфорт российскую бизнес-элиту заставит их думать об изменениях политики внутри РФ ради того, чтобы с ними хотели "сесть за стол", то есть вести переговоры.

Об этом во время пресс-конференции для СМИ заявил Президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что российский крупный олигархический бизнес, на который наложены санкции, уже потерял прежний комфорт, но у них остались еще активы и недвижимость на территории России, поэтому они не позволят распаду России и будут думать о сохранении своего бизнеса и капитала. "Больше давления, больше санкций и больше изоляции на Россию, и их элита будет думать, что им такое сделать внутри государства, с их новой политикой, чтобы кто-то хотел сесть за стол (переговоров – ред.). Мы в этом заинтересованы", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания "присмотрится" к опыту Канады по конфискации российских активов в пользу Украины, - Клеверли

Он добавил, что многие государства действительно начали говорить о том, что после поражения москвы, информационно это в пользу Украины. Зеленский добавил, что ему все равно что будет с Россией после ее поражения.

"Я считаю, что у них есть свое государство, и если бы они думали о своем государстве, не было бы войны. Когда нам думать об оккупации какого-то государства? Мы думаем о себе: выжить, добыть в борьбе", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21568) олигарх (1027) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Здавалося, за рік можна вже було перестати вірити в казочку про "впливових" кацапських олігархів. Вони не вирішують ні-ху-я, і всі обсираються перед ботоксним уйобіщем.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:16 Ответить
+7
ему пора уже на кооперативы - пусть засмешит их досмерти...
показать весь комментарий
24.02.2023 21:20 Ответить
+6
Дебіле від них нічого не залежить, вони усі під ******.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебіле від них нічого не залежить, вони усі під ******.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
Здавалося, за рік можна вже було перестати вірити в казочку про "впливових" кацапських олігархів. Вони не вирішують ні-ху-я, і всі обсираються перед ботоксним уйобіщем.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:16 Ответить
Выгоняйте детей внуков с западных учебных заведений.
Бейте по семьям.
Только это их остановит.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
Просто всіх раїсян депортувати до історичних **@нів...нехай з гівна скульптури ліплять
показать весь комментарий
24.02.2023 20:58 Ответить
Та дістали кацапок дебільних рекламувати!!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:59 Ответить
Зеленский думает категориями своей страны, где олигархи имеют реальное влияние на власть.

В РФ олигархия как независимый класс был уничтожен двадцать лет назад. Те кого сейчас называют "олигархами" не более, чем кошельки Путина и его приближённых. Сегодня у них всё есть, а завтра заберут всё.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:08 Ответить
Мне кажется или его бородатая рожа жирнее стала,от непосильного труда?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:19 Ответить
ему пора уже на кооперативы - пусть засмешит их досмерти...
показать весь комментарий
24.02.2023 21:20 Ответить
Уявляєте, як важко дипломатам спілкуватись з тупорилим чмом?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:35 Ответить
А чому Зеля тоді рятував їх від санкцій ? Навіть Угорщина не вводила санкцій на російських олігархів тому що Україна їх на них не ввела.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:31 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1629200595302207489 13 хв

Зєлєнскій так рідко говорить щось без сценарію на суфлері, що ми почали забувати наскільки він тупий неадекват.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:38 Ответить
 
 