Тиск на російських олігархів змусить їх змінювати політику всередині РФ, - Зеленський

Посилення санкцій на російську бізнес-еліту, яка вже втратила колишній комфорт, змусить їх думати про зміни політики в середині РФ заради того, щоб з ними хотіли "сісти за стіл", тобто вести перемовини.

Про це під час пресконференції для ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що російський великий олігархічний бізнес, на який накладено санкції вже втратив колишній комфорт, але в них залишились ще активи та нерухомість на території Росії, відтак вони не дозволять розпаду Росії та думатимуть про збереження свого бізнесу і капіталу. "Більше тиску, більше санкцій і більше ізоляції на Росію, і їх еліта буде думати, що їм таке зробити всередині держави, з їх новою політикою, щоб хтось хотів сісти за стіл (переговорів – ред.). Ми в цьому зацікавлені", - сказав Зеленський.

Він додав, що багато держав дійсно почали говорити про те, що буде після поразки москви, інформаційно це на користь України. Зеленський додав, що йому все одно, що буде з Росією після її поразки.

"Я вважаю, що у них є своя держава, і якби вони думали про свою державу, не було б війни. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе: вижити, вибороти", - додав Зеленський.