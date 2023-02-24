УКР
Тиск на російських олігархів змусить їх змінювати політику всередині РФ, - Зеленський

зеленський

Посилення санкцій на російську бізнес-еліту, яка вже втратила колишній комфорт, змусить їх думати про зміни політики в середині РФ заради того, щоб з ними хотіли "сісти за стіл", тобто вести перемовини.

Про це під час пресконференції для ЗМІ заявив Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що російський великий олігархічний бізнес, на який накладено санкції вже втратив колишній комфорт, але в них залишились ще активи та нерухомість на території Росії, відтак вони не дозволять розпаду Росії та думатимуть про збереження свого бізнесу і капіталу. "Більше тиску, більше санкцій і більше ізоляції на Росію, і їх еліта буде думати, що їм таке зробити всередині держави, з їх новою політикою, щоб хтось хотів сісти за стіл (переговорів – ред.). Ми в цьому зацікавлені", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з Путіним: Там нема з ким говорити

Він додав, що багато держав дійсно почали говорити про те, що буде після поразки москви, інформаційно це на користь України. Зеленський додав, що йому все одно, що буде з Росією після її поразки.

"Я вважаю, що у них є своя держава, і якби вони думали про свою державу, не було б війни. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе: вижити, вибороти", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) олігарх (937) росія (67242)
Топ коментарі
+7
Здавалося, за рік можна вже було перестати вірити в казочку про "впливових" кацапських олігархів. Вони не вирішують ні-ху-я, і всі обсираються перед ботоксним уйобіщем.
24.02.2023 21:16 Відповісти
+7
ему пора уже на кооперативы - пусть засмешит их досмерти...
24.02.2023 21:20 Відповісти
+6
Дебіле від них нічого не залежить, вони усі під ******.
24.02.2023 20:45 Відповісти
24.02.2023 20:45 Відповісти
24.02.2023 21:16 Відповісти
Выгоняйте детей внуков с западных учебных заведений.
Бейте по семьям.
Только это их остановит.
24.02.2023 20:45 Відповісти
Просто всіх раїсян депортувати до історичних **@нів...нехай з гівна скульптури ліплять
24.02.2023 20:58 Відповісти
Та дістали кацапок дебільних рекламувати!!
24.02.2023 20:59 Відповісти
Зеленский думает категориями своей страны, где олигархи имеют реальное влияние на власть.

В РФ олигархия как независимый класс был уничтожен двадцать лет назад. Те кого сейчас называют "олигархами" не более, чем кошельки Путина и его приближённых. Сегодня у них всё есть, а завтра заберут всё.
24.02.2023 21:08 Відповісти
Мне кажется или его бородатая рожа жирнее стала,от непосильного труда?
24.02.2023 21:19 Відповісти
24.02.2023 21:20 Відповісти
Уявляєте, як важко дипломатам спілкуватись з тупорилим чмом?
24.02.2023 21:35 Відповісти
А чому Зеля тоді рятував їх від санкцій ? Навіть Угорщина не вводила санкцій на російських олігархів тому що Україна їх на них не ввела.
24.02.2023 21:31 Відповісти
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1629200595302207489 13 хв

Зєлєнскій так рідко говорить щось без сценарію на суфлері, що ми почали забувати наскільки він тупий неадекват.
24.02.2023 21:38 Відповісти
 
 