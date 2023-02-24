"Юридический Рамштайн" соберется в Украине, - генпрокурор Костин

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что "юридический Рамштайн" соберется в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили 24 февраля в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, которая стала первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле. Более того! Этим актом агрессии Россия посягнула на самые основы мирового порядка, принципы и ценности, за принципы и ценности, за принципы и ценности, со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Добавляется, 24 февраля президент анонсировал конференцию United for Justice – "Объединенные ради справедливости".

"Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического Рамштайна". Как сказал Президент, будем говорить о всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии, и правовые аспекты создания Специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Отмечено, что будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, сексуального насилия, военных преступлений против окружающей среды.

