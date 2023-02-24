"Юридичний Рамштайн" збереться в Україні, - генпрокурор Костін

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що "юридичний Рамштайн" збереться в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили 24 лютого в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Рівно рік Україна протистоїть повномасштабній, неспровокованій і жорстокій агресії РФ. Агресії, яка стала першопричиною десятків тисяч воєнних злочинів, вчинених на нашій землі. Ба більше! Цим актом агресії Росія зазіхнула на самі основи світового порядку, принципи та цінності, за якими людство живе з часів Другої світової війни", - зазначається у дописі.

Додається, 24 лютого президент анонсував конференцію United for Justice - "Об’єднані заради справедливості".

"Збираємо міжнародних партнерів і друзів у форматі "юридичного Рамштайну". Як сказав Президент, говоритимемо про всі можливості, реакції, і рішення. Це і робота Joint Investigation Team у складі України, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Румунії, і правові аспекти створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, а також механізму компенсації завданої шкоди", - йдеться у дописі.

Зазначається, що будуть окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню злочинів геноциду, сексуального насильства, воєнних злочинів проти довкілля.

