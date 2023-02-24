РУС
Новости Санкции против России
Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева, - Трюдо

трюдо,джастін

Канада в пятницу по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине вводит новый раунд санкций против России.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на специальном брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы объявляем новые санкции против России против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе заместителей премьер-министра России, министров, должностных лиц администрации президента России, российских военных, причастных к производству артиллерии и оружия, используемого в Украине", – объявил он .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции повлияют на возможность Путина вести войну, - Белый дом

Согласно опубликованному на сайте правительства Канады перечню, речь идет, среди прочего, о жене и сыне бывшего президента России Дмитрии Медведеве, вице-премьере Татьяне Голиковой, помощнике Путине Максиме Орешкине, спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и т.д.

Также санкции введены против обеих палат российского парламента, Главного управления Генштаба РФ, Федеральной службы безопасности, оперирующей компании оккупированной Запорожской АЭС, партии "Единая Россия" и т.д.

"Мы также запрещаем экспорт в Россию отдельных химических компонентов, используемых в производстве электроники", - добавил премьер Канады.

Канада (2121) Медведев Дмитрий (4131) санкции (11758) Трюдо Джастин (298)
Сортировать:
...от так щас халясьооооо було, по-трішечку, по-маленьку підбираємося до вилупків
24.02.2023 22:54 Ответить
О, завтра ждем высер алконавта на каблуках Димы, о ядерном пепле и возмездии.
24.02.2023 23:19 Ответить
 
 