Новые санкции повлияют на возможность Путина вести войну, - Белый дом

В администрации президента США убеждены, что новые санкции, введенные в пятницу против России, повлияют прежде всего на оборонный и технологический секторы в России, а также на способность Кремля вести войну.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что санкции абсолютно помогут ограничить способность Путина оснащать его вооруженные силы", – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что новые ограничения направлены, прежде всего, на технологический и оборонный секторы в РФ. По его словам, это усугубит давление введенных ранее санкций и мер экспортного контроля, а также повлияет на способность РФ закупать и использовать некоторые высокотехнологичные возможности.

"Например, мы знаем, что у него (Путин – ред.) проблемы с производством крылатых ракет, потому что не может получить микроэлектронику, необходимую для их систем наведения", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что новые санкции против России безусловно повлияют, и США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать давление на Россию.

"Мы не будем исключать дополнительные возможности и дополнительные санкции, оставим их на столе", - отметил представитель Белого дома.

Та й без нових санкцій воно скоро сконає - вже й ніжки смикаються у передсмертній судомі...
24.02.2023 21:09 Ответить
путин ***** который живет сам по себе рф превратилась казлостан где процветает воровство нищета беззаконие...быдло все устраивает.
24.02.2023 21:14 Ответить
Германия начнет сажать в тюрьму за поставки санкционных товаров в Россию Власти ФРГ решили покончить с теневым экспортом через страны СНГ.
24.02.2023 21:17 Ответить
шах і мат ********.....
24.02.2023 21:24 Ответить
Ніщо не завадить кремлерейху створити свої а-ля компанії за кордоном і, за допомогою їх імпортувати те саме собі же. Це стосується в першу чергу вкрай необхідних запчастин, комплектуючих, електроніки. Ну а потім вже і якихось товарів продуктової групи.
Поставщикам навіть перевірити не вийде, бо купувати будуть офіційні місцеві компанії, а потім вже вступає в силу закон маркетингу: Купив - продав. Продають ще одному перекупу і так далі.
Так само рашисти можуть і продавати свої вонючі вуглеводи. До речі, Ердоган успішно скуповує у рашки це саме і напряму.
24.02.2023 21:38 Ответить
А помните, какие крутые санкции за Крым ввёл против хуьла Обама?
Он тогда сказал, что санкции очень чувствительные
25.02.2023 00:43 Ответить
 
 