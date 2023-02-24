Новые санкции повлияют на возможность Путина вести войну, - Белый дом

В администрации президента США убеждены, что новые санкции, введенные в пятницу против России, повлияют прежде всего на оборонный и технологический секторы в России, а также на способность Кремля вести войну.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что санкции абсолютно помогут ограничить способность Путина оснащать его вооруженные силы", – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что новые ограничения направлены, прежде всего, на технологический и оборонный секторы в РФ. По его словам, это усугубит давление введенных ранее санкций и мер экспортного контроля, а также повлияет на способность РФ закупать и использовать некоторые высокотехнологичные возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания расширила санкции против России

"Например, мы знаем, что у него (Путин – ред.) проблемы с производством крылатых ракет, потому что не может получить микроэлектронику, необходимую для их систем наведения", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что новые санкции против России безусловно повлияют, и США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать давление на Россию.

"Мы не будем исключать дополнительные возможности и дополнительные санкции, оставим их на столе", - отметил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят 200% пошлины на алюминий из России, - указ Байдена