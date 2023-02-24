Великобритания расширила санкции против России
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, которые затронули 92 физических и юридических лица.
Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете санкций и торговых мер против РФ, включая запрет на экспорт всех товаров, которые Россия использовала на поле боя в Украине.
В списке – авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.
Кроме того, в список попали 92 физических и юридических лица. В частности, руководители "Росатома", "Ростеха" и "Алмаз-Антей" и четырех банков.
Ограничения также ввели против:
- Маттиаса Варнига, близкого друга Путина, гендиректора Nord Stream 2, а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";
- Любови Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;
- Алексея Дюмина, главы Тульской области;
- Алексея Козака, сына бывшего вице-премьера РФ и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака;
- 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", в том числе главы "Газпрома", бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова и двух действующих российских министров;
- 6 российских организаций, занимающихся созданием либо ремонтом военной техники для армии;
- 5 высокопоставленных иранских руководителей Qods Aviation Industry, компании, производящей беспилотники.
В Великобритании подчеркнули, что сегодняшние меры нанесут РФ и ее военно-промышленному комплексу еще больший ущерб, подрывая военную машину Путина, которой уже приходится мобилизовать танки советской эпохи.
"Сегодня мы накладываем санкции на элиты, управляющие ключевыми отраслями промышленности Путина, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех товаров, которые Россия использует на поле боя", - заявил Клеверли.
