Новости Санкции против России
Великобритания расширила санкции против России

росія,санкції

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, которые затронули 92 физических и юридических лица.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете санкций и торговых мер против РФ, включая запрет на экспорт всех товаров, которые Россия использовала на поле боя в Украине.

В списке – авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.

Кроме того, в список попали 92 физических и юридических лица. В частности, руководители "Росатома", "Ростеха" и "Алмаз-Антей" и четырех банков.

Ограничения также ввели против:

  • Маттиаса Варнига, близкого друга Путина, гендиректора Nord Stream 2, а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";
  • Любови Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;
  • Алексея Дюмина, главы Тульской области;
  • Алексея Козака, сына бывшего вице-премьера РФ и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака;
  • 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", в том числе главы "Газпрома", бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова и двух действующих российских министров;
  • 6 российских организаций, занимающихся созданием либо ремонтом военной техники для армии;
  • 5 высокопоставленных иранских руководителей Qods Aviation Industry, компании, производящей беспилотники.

Смотрите также: Украинские танкисты тренируются в Британии на танках Challenger 2 и БТР Bulldog. ФОТОрепортаж

В Великобритании подчеркнули, что сегодняшние меры нанесут РФ и ее военно-промышленному комплексу еще больший ущерб, подрывая военную машину Путина, которой уже приходится мобилизовать танки советской эпохи.

"Сегодня мы накладываем санкции на элиты, управляющие ключевыми отраслями промышленности Путина, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех товаров, которые Россия использует на поле боя", - заявил Клеверли.

Великобритания (5091) Газпром (3186) Кабаева Алина (59) россия (96895) санкции (11758) Аэрофлот (46) Росатом (52) Алмаз-Антей (4) Варниг Маттиас (3) Клеверли Джеймс (41)
От так їбуть гундосих(С) "
24.02.2023 10:57 Ответить
Дякуємо.
24.02.2023 11:16 Ответить
 
 