Велика Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, які торкнулися 92 фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив у п`ятницю про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.

У списку – авіаційні деталі, радіоапаратура та електронні компоненти, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом, у тому числі під час виробництва безпілотників. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.

Крім того, до списку потрапили 92 фізичні та юридичні особи. Зокрема, керівники "Росатому", "Ростеха" та "Алмаз-Антей" та чотирьох банків.

Обмеження також ввели проти:

Маттіаса Варніга, близького друга Путіна, гендиректора Nord Stream 2, а також ексчлена ради директорів "Транснефти" та "Роснефти";

Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої;

Олексія Дюміна, голови Тульської області;

Олексія Козака, сина колишнього віцепрем'єра РФ та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака;

20 керівників "Газпрому" і "Аерофлоту", у тому числі голови "Газпрому", колишнього прем'єр-міністра РФ Віктора Зубкова та двох чинних російських міністрів;

6 російських організацій, які займаються виробництвом чи ремонтом військової техніки для армії;

5 високопоставлених іранських керівників Qods Aviation Industry, компанії, яка виготовляє безпілотники.

У Великій Британії наголосили, що сьогоднішні заходи завдадуть РФ та її військово-промисловому комплексу ще більшої шкоди, підриваючи військову машину Путіна, якій уже доводиться мобілізувати танки радянської епохи.

"Сьогодні ми накладаємо санкції на еліти, які керують ключовими галузями промисловості Путіна, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які Росія використовує на полі бою", - заявив Клеверлі.