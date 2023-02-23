УКР
Новини Санкції проти Росії
США і країни G7 притиснуть ухилення Росії від санкцій, - Нуланд

Усі країни G7 оголосять завтра санкції проти Росії, спрямовані переважно на обмеження спроможності обходити обмежувальні заходи.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли завтра буде оприлюднено санкційний пакет, який оголосять не лише США, а всі країни G7, він навмисно зосереджуватиметься на уникненні санкцій", - сказала Нуланд.

Вона зазначила, що росіяни намагаються адаптовуватися до запроваджуваних санкцій, використовуючи для їх уникнення треті країни. "Приміром, імпорт ними з третіх країн лептопів, мобільних телефонів та посудомийних машин зріс на 1000%. Це необхідно не для того, аби вони могли працювати з дому на ноутбуках, а для розбору цієї техніки й отримання сучасних чипів, у яких ми їм відмовляємо, й створення ракет. Йдеться не про підтримку російського народу чи російської економіки, а про воєнну машину", - розповіла заступник держсекретаря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обговорюють із Євросоюзом і G7 подальшу долю заморожених активів Росії, - Нуланд

За її словами, міжнародна спільнота 24 лютого "притисне" подібне ухилення від дотримання санкцій. "Відзавтра ми притиснемо більше російських банків, які ухилялися від санкцій. Й ми будемо більш однозначними: хоч росіяни й залишили свою нафту на світовому ринку, вони отримують від її продажу значно менше доходів, ніж раніше, й ми притиснемо деяких посередників, які перекидають гроші російському уряду", - запевнила Нуланд.

G-7 G7 (1090) росія (67242) санкції (12573) США (24070) Нуланд Вікторія (175)
показати весь коментар
23.02.2023 23:43 Відповісти
Притисніть їм крашанки дверями.
показати весь коментар
23.02.2023 23:45 Відповісти
притиснуть ухилення Росії...до кордонів 2022 чи 1991, чи просто притиснуть?
показати весь коментар
23.02.2023 23:54 Відповісти
Завтра можуть бути розірвані деякі дупи які намагалися вседити на двох стульцях.
показати весь коментар
24.02.2023 00:02 Відповісти
Що там Іран? Як там санкції накладені на нього?

Єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

Треба накласти на чиєсь виробництво санкції? Робиться як Ізраїль - засипається його ракетами.
показати весь коментар
24.02.2023 00:22 Відповісти
Найкращі санкції - санкції на банки, через які оплачуються схеми постачання товарів до улусу.
показати весь коментар
24.02.2023 00:50 Відповісти
https://youtube.com/shorts/ER31deFNttk?feature=share ...

Генераторы которые идут на передовую для ЗСУ
показати весь коментар
24.02.2023 06:14 Відповісти
https://youtube.com/shorts/psLhw3zQIPE?feature=share ...

Файні хлопці ЗСУ🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱✊💪
показати весь коментар
24.02.2023 07:15 Відповісти
https://youtu.be/kal4pPrKwn8 ...

Байден зажигает...,таким президента США я еще не видел...✊😛🇱🇷😁
показати весь коментар
24.02.2023 08:09 Відповісти
Прижимают девок на танцах--- а врага душат!
показати весь коментар
24.02.2023 08:39 Відповісти
https://youtube.com/shorts/4Aa-enHooH4?feature=share ..

Куча вымирающих городов рабZeи без всякой войны...
Наверное Бандера замочил в сортире..👽💀
показати весь коментар
24.02.2023 09:29 Відповісти
 
 