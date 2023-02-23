США і країни G7 притиснуть ухилення Росії від санкцій, - Нуланд

Усі країни G7 оголосять завтра санкції проти Росії, спрямовані переважно на обмеження спроможності обходити обмежувальні заходи.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли завтра буде оприлюднено санкційний пакет, який оголосять не лише США, а всі країни G7, він навмисно зосереджуватиметься на уникненні санкцій", - сказала Нуланд.

Вона зазначила, що росіяни намагаються адаптовуватися до запроваджуваних санкцій, використовуючи для їх уникнення треті країни. "Приміром, імпорт ними з третіх країн лептопів, мобільних телефонів та посудомийних машин зріс на 1000%. Це необхідно не для того, аби вони могли працювати з дому на ноутбуках, а для розбору цієї техніки й отримання сучасних чипів, у яких ми їм відмовляємо, й створення ракет. Йдеться не про підтримку російського народу чи російської економіки, а про воєнну машину", - розповіла заступник держсекретаря.

За її словами, міжнародна спільнота 24 лютого "притисне" подібне ухилення від дотримання санкцій. "Відзавтра ми притиснемо більше російських банків, які ухилялися від санкцій. Й ми будемо більш однозначними: хоч росіяни й залишили свою нафту на світовому ринку, вони отримують від її продажу значно менше доходів, ніж раніше, й ми притиснемо деяких посередників, які перекидають гроші російському уряду", - запевнила Нуланд.