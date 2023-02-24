РУС
Новости Санкции против России
2 871 11

США и страны G7 прижмут уклонение России от санкций, - Нуланд

нуланд

Все страны G7 объявят завтра санкции против России, направленные преимущественно на ограничение возможности обходить ограничительные меры.

Об этом в интервью The Washington Post заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда завтра будет обнародован санкционный пакет, который объявят не только США, а все страны G7, он намеренно будет сосредотачиваться на избежании санкций", - сказала Нуланд.

Она отметила, что россияне пытаются адаптироваться к вводимым санкциям, используя для их избегания третьи страны. К примеру, импорт ими из третьих стран лэптопов, мобильных телефонов и посудомоечных машин вырос на 1000%. Это необходимо не для того, чтобы они могли работать из дома на ноутбуках, а для разбора этой техники и получения современных чипов, в которых мы им отказываем, и создания ракет. Речь идет не о поддержке российского народа или российской экономики, а о военной машине", - рассказала заместитель госсекретаря.

Читайте также: К годовщине вторжения мы введем против России новые санкции, - Байден

По ее словам, международное сообщество 24 февраля "прижмет" подобное уклонение от соблюдения санкций. "С завтрашнего дня мы прижмем больше российских банков, которые уклонялись от санкций. И мы будем более однозначными: хотя россияне и оставили свою нефть на мировом рынке, они получают от ее продажи значительно меньше доходов, чем раньше, и мы прижмем некоторых посредников, перебрасывающих деньги российскому правительству", - заверила Нуланд.

G7 (883) россия (96895) санкции (11758) США (27706) Нуланд Виктория (314)
Топ комментарии
+3
23.02.2023 23:43
+3
Що там Іран? Як там санкції накладені на нього?

Єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

Треба накласти на чиєсь виробництво санкції? Робиться як Ізраїль - засипається його ракетами.
24.02.2023 00:22
+1
Завтра можуть бути розірвані деякі дупи які намагалися вседити на двох стульцях.
24.02.2023 00:02
23.02.2023 23:43
Притисніть їм крашанки дверями.
23.02.2023 23:45
притиснуть ухилення Росії...до кордонів 2022 чи 1991, чи просто притиснуть?
23.02.2023 23:54
Завтра можуть бути розірвані деякі дупи які намагалися вседити на двох стульцях.
24.02.2023 00:02
Що там Іран? Як там санкції накладені на нього?

Єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

Треба накласти на чиєсь виробництво санкції? Робиться як Ізраїль - засипається його ракетами.
24.02.2023 00:22
Найкращі санкції - санкції на банки, через які оплачуються схеми постачання товарів до улусу.
24.02.2023 00:50
https://youtube.com/shorts/ER31deFNttk?feature=share ...

Генераторы которые идут на передовую для ЗСУ
24.02.2023 06:14
https://youtube.com/shorts/psLhw3zQIPE?feature=share ...

Файні хлопці ЗСУ🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱✊💪
24.02.2023 07:15
https://youtu.be/kal4pPrKwn8 ...

Байден зажигает...,таким президента США я еще не видел...✊😛🇱🇷😁
24.02.2023 08:09
Прижимают девок на танцах--- а врага душат!
24.02.2023 08:39
https://youtube.com/shorts/4Aa-enHooH4?feature=share ..

Куча вымирающих городов рабZeи без всякой войны...
Наверное Бандера замочил в сортире..👽💀
24.02.2023 09:29
 
 