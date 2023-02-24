США и страны G7 прижмут уклонение России от санкций, - Нуланд
Все страны G7 объявят завтра санкции против России, направленные преимущественно на ограничение возможности обходить ограничительные меры.
Об этом в интервью The Washington Post заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда завтра будет обнародован санкционный пакет, который объявят не только США, а все страны G7, он намеренно будет сосредотачиваться на избежании санкций", - сказала Нуланд.
Она отметила, что россияне пытаются адаптироваться к вводимым санкциям, используя для их избегания третьи страны. К примеру, импорт ими из третьих стран лэптопов, мобильных телефонов и посудомоечных машин вырос на 1000%. Это необходимо не для того, чтобы они могли работать из дома на ноутбуках, а для разбора этой техники и получения современных чипов, в которых мы им отказываем, и создания ракет. Речь идет не о поддержке российского народа или российской экономики, а о военной машине", - рассказала заместитель госсекретаря.
По ее словам, международное сообщество 24 февраля "прижмет" подобное уклонение от соблюдения санкций. "С завтрашнего дня мы прижмем больше российских банков, которые уклонялись от санкций. И мы будем более однозначными: хотя россияне и оставили свою нефть на мировом рынке, они получают от ее продажи значительно меньше доходов, чем раньше, и мы прижмем некоторых посредников, перебрасывающих деньги российскому правительству", - заверила Нуланд.
Єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.
Треба накласти на чиєсь виробництво санкції? Робиться як Ізраїль - засипається його ракетами.
Генераторы которые идут на передовую для ЗСУ
Файні хлопці ЗСУ🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱✊💪
Байден зажигает...,таким президента США я еще не видел...✊😛🇱🇷😁
Куча вымирающих городов рабZeи без всякой войны...
Наверное Бандера замочил в сортире..👽💀