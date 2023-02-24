Нові санкції вплинуть на спроможність Путіна вести війну, - Білий дім

В адміністрації президента США переконані, що нові санкції, запроваджені в п’ятницю проти Росії, матимуть вплив насамперед на оборонний і технологічний сектори в Росії, а також на спроможність Кремля вести війну.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна оснащувати його збройні сили", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що нові обмеження спрямовані передусім на технологічний і оборонний сектори в РФ. За його словами, це посилить тиск запроваджених раніше санкцій та заходів експортного контролю, а також вплине на здатність РФ закуповувати та використовувати деякі високотехнологічні можливості.

"Наприклад, ми знаємо, що він (Путін – ред.) має проблеми з виробництвом крилатих ракет, бо не може отримати мікроелектроніку, необхідну для їхніх систем наведення", - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що нові санкції проти Росії безумовно матимуть вплив, і США разом із союзниками та партнерами мають намір продовжувати тиск на Росію.

"Ми не відкидатимемо додаткових можливостей та додаткових санкцій, залишимо їх на столі", - зазначив представник Білого дому.

