Нові санкції вплинуть на спроможність Путіна вести війну, - Білий дім
В адміністрації президента США переконані, що нові санкції, запроваджені в п’ятницю проти Росії, матимуть вплив насамперед на оборонний і технологічний сектори в Росії, а також на спроможність Кремля вести війну.
Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна оснащувати його збройні сили", - зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що нові обмеження спрямовані передусім на технологічний і оборонний сектори в РФ. За його словами, це посилить тиск запроваджених раніше санкцій та заходів експортного контролю, а також вплине на здатність РФ закуповувати та використовувати деякі високотехнологічні можливості.
"Наприклад, ми знаємо, що він (Путін – ред.) має проблеми з виробництвом крилатих ракет, бо не може отримати мікроелектроніку, необхідну для їхніх систем наведення", - зауважив Кірбі.
Він підкреслив, що нові санкції проти Росії безумовно матимуть вплив, і США разом із союзниками та партнерами мають намір продовжувати тиск на Росію.
"Ми не відкидатимемо додаткових можливостей та додаткових санкцій, залишимо їх на столі", - зазначив представник Білого дому.
Поставщикам навіть перевірити не вийде, бо купувати будуть офіційні місцеві компанії, а потім вже вступає в силу закон маркетингу: Купив - продав. Продають ще одному перекупу і так далі.
Так само рашисти можуть і продавати свої вонючі вуглеводи. До речі, Ердоган успішно скуповує у рашки це саме і напряму.
Он тогда сказал, что санкции очень чувствительные