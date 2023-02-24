УКР
Нові санкції вплинуть на спроможність Путіна вести війну, - Білий дім

джон,кірбі

В адміністрації президента США переконані, що нові санкції, запроваджені в п’ятницю проти Росії, матимуть вплив насамперед на оборонний і технологічний сектори в Росії, а також на спроможність Кремля вести війну.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна оснащувати його збройні сили", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що нові обмеження спрямовані передусім на технологічний і оборонний сектори в РФ. За його словами, це посилить тиск запроваджених раніше санкцій та заходів експортного контролю, а також вплине на здатність РФ закуповувати та використовувати деякі високотехнологічні можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запроваджують 200% мито на алюміній із Росії, - указ Байдена

"Наприклад, ми знаємо, що він (Путін – ред.) має проблеми з виробництвом крилатих ракет, бо не може отримати мікроелектроніку, необхідну для їхніх систем наведення", - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що нові санкції проти Росії безумовно матимуть вплив, і США разом із союзниками та партнерами мають намір продовжувати тиск на Росію.

"Ми не відкидатимемо додаткових можливостей та додаткових санкцій, залишимо їх на столі", - зазначив представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосили новий пакет санкцій проти Росії та внесли у "чорний список" понад 60 компаній

Та й без нових санкцій воно скоро сконає - вже й ніжки смикаються у передсмертній судомі...
24.02.2023 21:09 Відповісти
путин ***** который живет сам по себе рф превратилась казлостан где процветает воровство нищета беззаконие...быдло все устраивает.
24.02.2023 21:14 Відповісти
Германия начнет сажать в тюрьму за поставки санкционных товаров в Россию Власти ФРГ решили покончить с теневым экспортом через страны СНГ.
24.02.2023 21:17 Відповісти
шах і мат ********.....
24.02.2023 21:24 Відповісти
Ніщо не завадить кремлерейху створити свої а-ля компанії за кордоном і, за допомогою їх імпортувати те саме собі же. Це стосується в першу чергу вкрай необхідних запчастин, комплектуючих, електроніки. Ну а потім вже і якихось товарів продуктової групи.
Поставщикам навіть перевірити не вийде, бо купувати будуть офіційні місцеві компанії, а потім вже вступає в силу закон маркетингу: Купив - продав. Продають ще одному перекупу і так далі.
Так само рашисти можуть і продавати свої вонючі вуглеводи. До речі, Ердоган успішно скуповує у рашки це саме і напряму.
24.02.2023 21:38 Відповісти
А помните, какие крутые санкции за Крым ввёл против хуьла Обама?
Он тогда сказал, что санкции очень чувствительные
