По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов
В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве был прилет крылатой ракеты россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о году полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.
По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.
"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – объяснил разведчик.
Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.
"Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - подытожил Буданов.
Читай коментарі і навіть не думай завтра щось знову "вкинути"
Всіх уже тошнить!!!!
Каков человек, хороший или плохой, можно определить по его другу.
Человек - отражение своего внутреннего мира.
Все люди смертны.
Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию.
1) якщо іде війна, то є зрозумілим, що ворог буде лупити "по центрах прийняття рішень" та по стратегічних об'єктах,- а ти сидиш у будівлі ГУР, то ти - повний довбо*об!
2) якщо ти розумієш пункт 1) , сидиш десь в укритті бункерного типу, але на весь світ *****ш, що москалі поцілили у будівлю ГУР, таким чином намагаючись додати собі зірочок за героїзм, то ти - брехливий популіст.
то ж, пан Бу має визначитись, хто він з запронованих логікою варіантів )
на мою думку, пан Бу - дешевий вар'ят "квартального" розливу ))