По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов

В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве был прилет крылатой ракеты россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о году полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.

По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – объяснил разведчик.

Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.

"Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - подытожил Буданов.

