Новости
64 604 118

По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов

буданов

В здание Главного управления разведки Минобороны на Рыбальском острове в Киеве был прилет крылатой ракеты россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава ведомства Кирилл Буданов рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о году полномасштабного вторжения. Точную дату удара он не называл.

По словам Буданова, ему нравится тот факт, что оккупанты ведут на него охоту.

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", – объяснил разведчик.

Он подчеркнул, что подобные угрозы в работе или атаки России его не пугают.

"Я верующий человек и боюсь только божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - подытожил Буданов.

+58
Ахахахх ))
Мабуть в перші дні ще одну мівіну жрали, біднесенькі
показать весь комментарий
25.02.2023 11:09
+56
В його голову і ще раніше, після того, як він заявив, що "вагнергейту" не було.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:11
+45
Блогер Буданов веде такий «таємний» спосіб життя, що за ним полюють рашисти навіть крилатими ракетами.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:17
Такий самий, як і бій з кацапським ДРГ в урядовому кварталі на початку вторгнення? Бій, по заявам офісних йшов цілий день, але його ніхто з місцевих та прохожих не помітив.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:16
"мівіну" врятували?
показать весь комментарий
25.02.2023 15:19
Жодний гуморист не зрівняється з цим балаганом. Але не смішно. Гинемо ми
показать весь комментарий
25.02.2023 15:40
Баданов !!!
Читай коментарі і навіть не думай завтра щось знову "вкинути"
Всіх уже тошнить!!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:58
Ще одне мейло
показать весь комментарий
25.02.2023 15:59
Удар був по Рибальскому здається наприкінці березня . У новинах про це нічого не казали , але удар був.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:14
Пуканов
показать весь комментарий
25.02.2023 16:15
Якесь падло петарду кинуло.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:30
Брехливий зрадник
показать весь комментарий
25.02.2023 16:34
брат или родич аристовича
показать весь комментарий
25.02.2023 16:56
Ця срань будує своє майбутнє на наших кістках...
показать весь комментарий
25.02.2023 17:19
Декілька афоризмів:
Каков человек, хороший или плохой, можно определить по его другу.
Человек - отражение своего внутреннего мира.
Все люди смертны.
Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:02
пан голов.розвідних поставив себе у цугцванг такою заявою, бо :
1) якщо іде війна, то є зрозумілим, що ворог буде лупити "по центрах прийняття рішень" та по стратегічних об'єктах,- а ти сидиш у будівлі ГУР, то ти - повний довбо*об!
2) якщо ти розумієш пункт 1) , сидиш десь в укритті бункерного типу, але на весь світ *****ш, що москалі поцілили у будівлю ГУР, таким чином намагаючись додати собі зірочок за героїзм, то ти - брехливий популіст.
то ж, пан Бу має визначитись, хто він з запронованих логікою варіантів )
на мою думку, пан Бу - дешевий вар'ят "квартального" розливу ))
показать весь комментарий
25.02.2023 19:13
Хотели убить нашего великого разведчика ,а ЗЕдебила хотели ликвидировать раз 10 .Буданову есть ,куда развиваться до 10.Буданова дебила Машка на должность пристроила?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:48
НУ ТАК ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ЦЕНТР РИХТОВКИ ДИСКОВ !?)
показать весь комментарий
27.02.2023 10:23
