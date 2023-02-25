По будівлі ГУР у Києві був ракетний удар, - Буданов

У будівлю Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові у Києві був приліт крилатої ракети росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це очільник відомства Кирило Буданов розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення. Точну дату удару він не називав.

За словами Буданова, йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.

"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", - пояснив розвідник.

Він наголосив, що подібні загрози у роботі чи атаки Росії його не лякають.

"Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся", - підсумував Буданов.

