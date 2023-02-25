УКР
По будівлі ГУР у Києві був ракетний удар, - Буданов

буданов

У будівлю Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові у Києві був приліт крилатої ракети росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це очільник відомства Кирило Буданов розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення. Точну дату удару він не називав.

За словами Буданова, йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.

"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", - пояснив розвідник.

Він наголосив, що подібні загрози у роботі чи атаки Росії його не лякають.

"Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся", - підсумував Буданов.

Автор:

Автор: 

Буданов Кирило (521) Київ (20027) крилаті ракети (1088) обстріл (30375) розвідка (3915) Повітряні атаки на Київ (915)
Топ коментарі
+58
Ахахахх ))
Мабуть в перші дні ще одну мівіну жрали, біднесенькі
показати весь коментар
25.02.2023 11:09 Відповісти
+56
В його голову і ще раніше, після того, як він заявив, що "вагнергейту" не було.
показати весь коментар
25.02.2023 11:11 Відповісти
+45
Блогер Буданов веде такий «таємний» спосіб життя, що за ним полюють рашисти навіть крилатими ракетами.
показати весь коментар
25.02.2023 11:17 Відповісти
Такий самий, як і бій з кацапським ДРГ в урядовому кварталі на початку вторгнення? Бій, по заявам офісних йшов цілий день, але його ніхто з місцевих та прохожих не помітив.
показати весь коментар
25.02.2023 14:16 Відповісти
"мівіну" врятували?
показати весь коментар
25.02.2023 15:19 Відповісти
Жодний гуморист не зрівняється з цим балаганом. Але не смішно. Гинемо ми
показати весь коментар
25.02.2023 15:40 Відповісти
Баданов !!!
Читай коментарі і навіть не думай завтра щось знову "вкинути"
Всіх уже тошнить!!!!
показати весь коментар
25.02.2023 15:58 Відповісти
Ще одне мейло
показати весь коментар
25.02.2023 15:59 Відповісти
Удар був по Рибальскому здається наприкінці березня . У новинах про це нічого не казали , але удар був.
показати весь коментар
25.02.2023 16:14 Відповісти
Пуканов
показати весь коментар
25.02.2023 16:15 Відповісти
Якесь падло петарду кинуло.
показати весь коментар
25.02.2023 16:30 Відповісти
Брехливий зрадник
показати весь коментар
25.02.2023 16:34 Відповісти
брат или родич аристовича
показати весь коментар
25.02.2023 16:56 Відповісти
Ця срань будує своє майбутнє на наших кістках...
показати весь коментар
25.02.2023 17:19 Відповісти
Декілька афоризмів:
Каков человек, хороший или плохой, можно определить по его другу.
Человек - отражение своего внутреннего мира.
Все люди смертны.
Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию.
показати весь коментар
25.02.2023 19:02 Відповісти
пан голов.розвідних поставив себе у цугцванг такою заявою, бо :
1) якщо іде війна, то є зрозумілим, що ворог буде лупити "по центрах прийняття рішень" та по стратегічних об'єктах,- а ти сидиш у будівлі ГУР, то ти - повний довбо*об!
2) якщо ти розумієш пункт 1) , сидиш десь в укритті бункерного типу, але на весь світ *****ш, що москалі поцілили у будівлю ГУР, таким чином намагаючись додати собі зірочок за героїзм, то ти - брехливий популіст.
то ж, пан Бу має визначитись, хто він з запронованих логікою варіантів )
на мою думку, пан Бу - дешевий вар'ят "квартального" розливу ))
показати весь коментар
25.02.2023 19:13 Відповісти
Хотели убить нашего великого разведчика ,а ЗЕдебила хотели ликвидировать раз 10 .Буданову есть ,куда развиваться до 10.Буданова дебила Машка на должность пристроила?
показати весь коментар
25.02.2023 19:48 Відповісти
НУ ТАК ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ЦЕНТР РИХТОВКИ ДИСКОВ !?)
показати весь коментар
27.02.2023 10:23 Відповісти
