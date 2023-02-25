По будівлі ГУР у Києві був ракетний удар, - Буданов
У будівлю Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові у Києві був приліт крилатої ракети росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це очільник відомства Кирило Буданов розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення. Точну дату удару він не називав.
За словами Буданова, йому подобається той факт, що окупанти ведуть на нього полювання.
"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", - пояснив розвідник.
Він наголосив, що подібні загрози у роботі чи атаки Росії його не лякають.
"Я віруюча людина і боюся тільки божої кари. Якусь Росію я не боюся", - підсумував Буданов.
Топ коментарі
+58 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар25.02.2023 11:09 Відповісти Посилання
+56 Олександр Деркач #492741
показати весь коментар25.02.2023 11:11 Відповісти Посилання
+45 Bodalux
показати весь коментар25.02.2023 11:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Читай коментарі і навіть не думай завтра щось знову "вкинути"
Всіх уже тошнить!!!!
Каков человек, хороший или плохой, можно определить по его другу.
Человек - отражение своего внутреннего мира.
Все люди смертны.
Некоторые бывают людьми не по существу, а только по названию.
1) якщо іде війна, то є зрозумілим, що ворог буде лупити "по центрах прийняття рішень" та по стратегічних об'єктах,- а ти сидиш у будівлі ГУР, то ти - повний довбо*об!
2) якщо ти розумієш пункт 1) , сидиш десь в укритті бункерного типу, але на весь світ *****ш, що москалі поцілили у будівлю ГУР, таким чином намагаючись додати собі зірочок за героїзм, то ти - брехливий популіст.
то ж, пан Бу має визначитись, хто він з запронованих логікою варіантів )
на мою думку, пан Бу - дешевий вар'ят "квартального" розливу ))