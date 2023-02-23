Росія намагається закінчити війну якнайшвидше. Вони розуміють, що чим довше це триватиме, тим швидше прийде повна руйнація РФ, - Буданов

Росія не хоче затягувати війну в Україні на роки, навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо", - заявив він на слова журналіста про те, що Росія, ймовірно, намагається затягнути війну на роки.

За словами Буданова, у Росії є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку РФ. А є певна кількість людей, яка вважає, що це йде на руку Україні.

"Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки", - зазначив глава ГУР МО.

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