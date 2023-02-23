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Новини Війна
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Росія намагається закінчити війну якнайшвидше. Вони розуміють, що чим довше це триватиме, тим швидше прийде повна руйнація РФ, - Буданов

путін

Росія не хоче затягувати війну в Україні на роки, навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо", - заявив він на слова журналіста про те, що Росія, ймовірно, намагається затягнути війну на роки.

За словами Буданова, у Росії є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку РФ. А є певна кількість людей, яка вважає, що це йде на руку Україні.

"Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки", - зазначив глава ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов: Росіяни біля Бахмута змінюють тактику - кидають в бій піхоту, а не техніку чи артилерію

Автор: 

Буданов Кирило (493) росія (65415)


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Топ коментарі
+23
Напевно він такий зайнятий інтерв'ю, що новин не читає. Уже сказано ,що хоче мордор і навіть збирається на нову хвилю мобілізації. Погано коли розвідник тільки тіктокер.
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23.02.2023 09:54
+13
Народ Хтось з вас чув , читав чи бачив виступ глави Моссаду чи іншої західної розвідки .
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23.02.2023 09:55
+7
Черговий висєр, щоб народ був впевнеий, що ГРУ є, і воно працює, і шеф не задарма гроші отримує. Дешева дурка від ОП
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23.02.2023 09:59
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https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-evrope-ne-hoteli-raspada-rf-no-putin-sdelal-ego-neizbezhnyim.htm?_gl=1*1kq3kgk*_ga*MTQ5MzM1MTg2NC4xNjQ1ODA0NjQ0*_ga_JBX3X27G7H*MTY3NjUyMjQwMS40OTEuMS4xNjc2NTIyNzM0LjU5LjAuMA.. В Европе не хотели распада РФ, но Путин сделал его неизбежным
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23.02.2023 09:53 Відповісти
Напевно він такий зайнятий інтерв'ю, що новин не читає. Уже сказано ,що хоче мордор і навіть збирається на нову хвилю мобілізації. Погано коли розвідник тільки тіктокер.
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23.02.2023 09:54 Відповісти
Мабуть інфу підкинув спеціальний працівник розвідки, гогіашвілі, той що був заступником міністра внутрвішніх справ, що сидів в кабінеті ще одного заступника ківи.
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23.02.2023 10:52 Відповісти
Одні кажуть час працює на кацапію, а інші на нас. Кому вірити?
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23.02.2023 09:54 Відповісти
Верьте своему кошельку и холодильнику. Думайте сами и помните, что чиновники в Украине не могут не поддерживать государственную политику.
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23.02.2023 10:05 Відповісти
Яке відношення має час до холодильника?
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23.02.2023 10:08 Відповісти
І3 дуй на свої балата, с раний бот! )
Аргументи кашелька і халадільніка -- для твого смердючого оркостада.

І щоби закрити тему: всіх уzкіх окупантів в Україні чекає доля крєсєра маzква.
Злі язики плещуть, що там самої лише фарби втонуло 2 тис. тон. У 18 шарів )

Йди-броди, злидень каzапська.
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23.02.2023 10:16 Відповісти
Так треба шукати кому вигідно! Нам з Вами, народу України це нафіг непотрібно. Але в перелік не вкладаються ненажерливі українські можновдадці.. Ото їм й раїсянам ця війна вигідна..закопати бабла млжна просто неміряно. Навіть та ж сама гуманітарка, допомога на зруйновану електричну галузь. І що? Все тирять цілими потягами, а волонтери збирають кошти, бо гуманітарка розпродана...

Ця хня безкінечна, зелені не луснуть...і будуть жерти недалі..для кого війна - це страждання й втрати, а для цих - це засіб збагачення.
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23.02.2023 10:07 Відповісти
Зелені торбохвати.
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23.02.2023 10:10 Відповісти
Народ Хтось з вас чув , читав чи бачив виступ глави Моссаду чи іншої західної розвідки .
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23.02.2023 09:55 Відповісти
кедми у соловья например
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23.02.2023 10:01 Відповісти
Кедми служил в гражданской организации, к разведке отношения не имеющей, и было это 30 лет назад.
Ты его побольше случай, этого сказочника-"эксперта".
Он тебе и разведчик, и генерал, и "специалист за всё".
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23.02.2023 10:09 Відповісти
так я и не слушаю. видел пару раз тут на цензоре ролики с ним
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23.02.2023 10:12 Відповісти
іпсошенька від Буданова......
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23.02.2023 09:55 Відповісти
Тому вони знову підняли тему переговорів, хоча ''хотєлки'' свої не змінили. Українці вже сказали свою думку стосовно переговорів на основі кацапських ''хотєлок''-на*уй це за крейсером!
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23.02.2023 09:56 Відповісти
Черговий висєр, щоб народ був впевнеий, що ГРУ є, і воно працює, і шеф не задарма гроші отримує. Дешева дурка від ОП
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23.02.2023 09:59 Відповісти
Пока происходит полная руйнация домбаса. а в раше токо одно здание пострадало и то они сами по нему шмальнули случайно
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23.02.2023 09:59 Відповісти
що курить наш штірліц?? чи він жаб лиже?? захворів на зе-трясучку? ні дня без висеру?
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23.02.2023 10:00 Відповісти
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23.02.2023 10:02 Відповісти
Атрицательный успех это тоже успех по кремлядским панятиям. Вам же сразу сказали нах.й.
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23.02.2023 10:03 Відповісти
Так никто им не мешает прекратить безобразия прямо сейчас. Пусть выводит войска из территории Украины в границах 1991 года (то есть, из Крыма тоже), отдаст военных преступников под международный суд и заплатит репарации. Вроде всё.
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23.02.2023 10:05 Відповісти
Сегодня в раиссии празднуют день ,,дохлого☠️ чмобика,, !!! 😁
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23.02.2023 10:06 Відповісти
Не тим займаєтся Буданов ,то говорив що в травні вже буде звільнений Крим ,тепер ніби росія хоче найшвидше закінчити війну ,росію розумом нормальним людям не зрозуміти ,це дика орда яка живе ще в середньовіччі ,вони ніколи не жаліли свого гарматного мяса ,що до економіки то бункерний щур взагалі нічого не розуміє в економіці ,в нього головне території і підкорені народи ,доки живе ця істота марно сподіватись на мир.
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23.02.2023 10:06 Відповісти
Те, що 35 років тому чітко і ясно побачили кадровики КГБ - "Майор Путін досяг стелі можливостей і тому його подальше перебування на службі недоцільне", чомусь не побачили ні розумний мер Собчак, ні п'яний Дід Єльцин, ні 145 мільйонів населення Росії.
А тому сьогодні маєте те, що маєте
І, до речі, однією з причин звільнення Путіна в його характеристиці є - "Знижене почуття небезпеки". Причому це зовсім не позитивна риса, а вкрай негативна.
Що й бачимо сьогодні - Почав війну навіть не зрозумівши навіщо, прирік сотні тисяч на смерть, а десятки мільйонів на страждання, а сам сховався в бункері і з боку спостерігає, що відбувається
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23.02.2023 10:06 Відповісти
ВОЛЛЕС: "Війна Росії та України триватиме щонайменше ще один рік. Путін перейшов межу і не збирається зупинятися"
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23.02.2023 10:15 Відповісти
Навіть якщо завтра кацапи прозріють - негайно виведуть всі війська з України і почнуть виплачувати репарації це все одне вже не врятує ********* від розпаду. Санкції не знімуть і "ніжок Буша" не пришлють! Далі буде "разбор польотов" і пошук винних. ***** піпець по любасу - порвуть "как Тузік грєлку".
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23.02.2023 10:17 Відповісти
Те, кто в России ещё не проденатуратил свои мозги, видят, что санкции Запада и помощь Украине превращает Верхнюю Вольту с ракетами в Верхнюю Вольту без ракет. Но некоторое время у Вольты ещё есть, потому что удав санкций очень длинный - хвост ещё не приехал.
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23.02.2023 10:34 Відповісти
Ідіот тупорилий, навіть ***** відкрито сказало що він розруховує на війну на виснаження. Кому воно втирає
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23.02.2023 11:36 Відповісти
Пустопорожній звіздобол!
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23.02.2023 11:36 Відповісти
А може знищення або руйнування?
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23.02.2023 14:36 Відповісти
 
 