Росія намагається закінчити війну якнайшвидше. Вони розуміють, що чим довше це триватиме, тим швидше прийде повна руйнація РФ, - Буданов
Росія не хоче затягувати війну в Україні на роки, навпаки - вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.
"Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо", - заявив він на слова журналіста про те, що Росія, ймовірно, намагається затягнути війну на роки.
За словами Буданова, у Росії є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку РФ. А є певна кількість людей, яка вважає, що це йде на руку Україні.
"Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки", - зазначив глава ГУР МО.
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Аргументи кашелька і халадільніка -- для твого смердючого оркостада.
І щоби закрити тему: всіх уzкіх окупантів в Україні чекає доля крєсєра маzква.
Злі язики плещуть, що там самої лише фарби втонуло 2 тис. тон. У 18 шарів )
Йди-броди, злидень каzапська.
Ця хня безкінечна, зелені не луснуть...і будуть жерти недалі..для кого війна - це страждання й втрати, а для цих - це засіб збагачення.
Ты его побольше случай, этого сказочника-"эксперта".
Он тебе и разведчик, и генерал, и "специалист за всё".
А тому сьогодні маєте те, що маєте
І, до речі, однією з причин звільнення Путіна в його характеристиці є - "Знижене почуття небезпеки". Причому це зовсім не позитивна риса, а вкрай негативна.
Що й бачимо сьогодні - Почав війну навіть не зрозумівши навіщо, прирік сотні тисяч на смерть, а десятки мільйонів на страждання, а сам сховався в бункері і з боку спостерігає, що відбувається