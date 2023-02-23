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Новости Война
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Россия пытается закончить войну как можно быстрее. Они понимают, что чем дольше это продлится, тем быстрее придет полное разрушение РФ, - Буданов

путін

Россия не хочет затягивать войну в Украине на годы, наоборот - она пытается добиться хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Нет, совершенно не так. Вот ровно наоборот. Россия всячески пытается, насколько возможно поскорее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем", - заявил он на слова журналиста о том, что Россия, вероятно, пытается затянуть войну на годы.

По словам Буданова, в России есть определенное количество людей, считающих, что затягивание конфликта идет на руку РФ. А есть определенное количество людей, которые считают, что это идет на руку Украине.

"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил и экономики", - отметил глава ГУР МО.

Читайте: Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья

Буданов Кирилл (457) россия (95702)


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Топ комментарии
+23
Напевно він такий зайнятий інтерв'ю, що новин не читає. Уже сказано ,що хоче мордор і навіть збирається на нову хвилю мобілізації. Погано коли розвідник тільки тіктокер.
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23.02.2023 09:54
+13
Народ Хтось з вас чув , читав чи бачив виступ глави Моссаду чи іншої західної розвідки .
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23.02.2023 09:55
+7
Черговий висєр, щоб народ був впевнеий, що ГРУ є, і воно працює, і шеф не задарма гроші отримує. Дешева дурка від ОП
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23.02.2023 09:59
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https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-evrope-ne-hoteli-raspada-rf-no-putin-sdelal-ego-neizbezhnyim.htm?_gl=1*1kq3kgk*_ga*MTQ5MzM1MTg2NC4xNjQ1ODA0NjQ0*_ga_JBX3X27G7H*MTY3NjUyMjQwMS40OTEuMS4xNjc2NTIyNzM0LjU5LjAuMA.. В Европе не хотели распада РФ, но Путин сделал его неизбежным
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23.02.2023 09:53 Ответить
Напевно він такий зайнятий інтерв'ю, що новин не читає. Уже сказано ,що хоче мордор і навіть збирається на нову хвилю мобілізації. Погано коли розвідник тільки тіктокер.
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23.02.2023 09:54 Ответить
Мабуть інфу підкинув спеціальний працівник розвідки, гогіашвілі, той що був заступником міністра внутрвішніх справ, що сидів в кабінеті ще одного заступника ківи.
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23.02.2023 10:52 Ответить
Одні кажуть час працює на кацапію, а інші на нас. Кому вірити?
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23.02.2023 09:54 Ответить
Верьте своему кошельку и холодильнику. Думайте сами и помните, что чиновники в Украине не могут не поддерживать государственную политику.
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23.02.2023 10:05 Ответить
Яке відношення має час до холодильника?
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23.02.2023 10:08 Ответить
І3 дуй на свої балата, с раний бот! )
Аргументи кашелька і халадільніка -- для твого смердючого оркостада.

І щоби закрити тему: всіх уzкіх окупантів в Україні чекає доля крєсєра маzква.
Злі язики плещуть, що там самої лише фарби втонуло 2 тис. тон. У 18 шарів )

Йди-броди, злидень каzапська.
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23.02.2023 10:16 Ответить
Так треба шукати кому вигідно! Нам з Вами, народу України це нафіг непотрібно. Але в перелік не вкладаються ненажерливі українські можновдадці.. Ото їм й раїсянам ця війна вигідна..закопати бабла млжна просто неміряно. Навіть та ж сама гуманітарка, допомога на зруйновану електричну галузь. І що? Все тирять цілими потягами, а волонтери збирають кошти, бо гуманітарка розпродана...

Ця хня безкінечна, зелені не луснуть...і будуть жерти недалі..для кого війна - це страждання й втрати, а для цих - це засіб збагачення.
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23.02.2023 10:07 Ответить
Зелені торбохвати.
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23.02.2023 10:10 Ответить
Народ Хтось з вас чув , читав чи бачив виступ глави Моссаду чи іншої західної розвідки .
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23.02.2023 09:55 Ответить
кедми у соловья например
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23.02.2023 10:01 Ответить
Кедми служил в гражданской организации, к разведке отношения не имеющей, и было это 30 лет назад.
Ты его побольше случай, этого сказочника-"эксперта".
Он тебе и разведчик, и генерал, и "специалист за всё".
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23.02.2023 10:09 Ответить
так я и не слушаю. видел пару раз тут на цензоре ролики с ним
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23.02.2023 10:12 Ответить
іпсошенька від Буданова......
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23.02.2023 09:55 Ответить
Тому вони знову підняли тему переговорів, хоча ''хотєлки'' свої не змінили. Українці вже сказали свою думку стосовно переговорів на основі кацапських ''хотєлок''-на*уй це за крейсером!
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23.02.2023 09:56 Ответить
Черговий висєр, щоб народ був впевнеий, що ГРУ є, і воно працює, і шеф не задарма гроші отримує. Дешева дурка від ОП
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23.02.2023 09:59 Ответить
Пока происходит полная руйнация домбаса. а в раше токо одно здание пострадало и то они сами по нему шмальнули случайно
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23.02.2023 09:59 Ответить
що курить наш штірліц?? чи він жаб лиже?? захворів на зе-трясучку? ні дня без висеру?
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23.02.2023 10:00 Ответить
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23.02.2023 10:02 Ответить
Атрицательный успех это тоже успех по кремлядским панятиям. Вам же сразу сказали нах.й.
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23.02.2023 10:03 Ответить
Так никто им не мешает прекратить безобразия прямо сейчас. Пусть выводит войска из территории Украины в границах 1991 года (то есть, из Крыма тоже), отдаст военных преступников под международный суд и заплатит репарации. Вроде всё.
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23.02.2023 10:05 Ответить
Сегодня в раиссии празднуют день ,,дохлого☠️ чмобика,, !!! 😁
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23.02.2023 10:06 Ответить
Не тим займаєтся Буданов ,то говорив що в травні вже буде звільнений Крим ,тепер ніби росія хоче найшвидше закінчити війну ,росію розумом нормальним людям не зрозуміти ,це дика орда яка живе ще в середньовіччі ,вони ніколи не жаліли свого гарматного мяса ,що до економіки то бункерний щур взагалі нічого не розуміє в економіці ,в нього головне території і підкорені народи ,доки живе ця істота марно сподіватись на мир.
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23.02.2023 10:06 Ответить
Те, що 35 років тому чітко і ясно побачили кадровики КГБ - "Майор Путін досяг стелі можливостей і тому його подальше перебування на службі недоцільне", чомусь не побачили ні розумний мер Собчак, ні п'яний Дід Єльцин, ні 145 мільйонів населення Росії.
А тому сьогодні маєте те, що маєте
І, до речі, однією з причин звільнення Путіна в його характеристиці є - "Знижене почуття небезпеки". Причому це зовсім не позитивна риса, а вкрай негативна.
Що й бачимо сьогодні - Почав війну навіть не зрозумівши навіщо, прирік сотні тисяч на смерть, а десятки мільйонів на страждання, а сам сховався в бункері і з боку спостерігає, що відбувається
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23.02.2023 10:06 Ответить
ВОЛЛЕС: "Війна Росії та України триватиме щонайменше ще один рік. Путін перейшов межу і не збирається зупинятися"
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23.02.2023 10:15 Ответить
Навіть якщо завтра кацапи прозріють - негайно виведуть всі війська з України і почнуть виплачувати репарації це все одне вже не врятує ********* від розпаду. Санкції не знімуть і "ніжок Буша" не пришлють! Далі буде "разбор польотов" і пошук винних. ***** піпець по любасу - порвуть "как Тузік грєлку".
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23.02.2023 10:17 Ответить
Те, кто в России ещё не проденатуратил свои мозги, видят, что санкции Запада и помощь Украине превращает Верхнюю Вольту с ракетами в Верхнюю Вольту без ракет. Но некоторое время у Вольты ещё есть, потому что удав санкций очень длинный - хвост ещё не приехал.
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23.02.2023 10:34 Ответить
Ідіот тупорилий, навіть ***** відкрито сказало що він розруховує на війну на виснаження. Кому воно втирає
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23.02.2023 11:36 Ответить
Пустопорожній звіздобол!
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23.02.2023 11:36 Ответить
А може знищення або руйнування?
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23.02.2023 14:36 Ответить
 
 