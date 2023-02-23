Россия пытается закончить войну как можно быстрее. Они понимают, что чем дольше это продлится, тем быстрее придет полное разрушение РФ, - Буданов
Россия не хочет затягивать войну в Украине на годы, наоборот - она пытается добиться хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Нет, совершенно не так. Вот ровно наоборот. Россия всячески пытается, насколько возможно поскорее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем", - заявил он на слова журналиста о том, что Россия, вероятно, пытается затянуть войну на годы.
По словам Буданова, в России есть определенное количество людей, считающих, что затягивание конфликта идет на руку РФ. А есть определенное количество людей, которые считают, что это идет на руку Украине.
"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил и экономики", - отметил глава ГУР МО.
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Аргументи кашелька і халадільніка -- для твого смердючого оркостада.
І щоби закрити тему: всіх уzкіх окупантів в Україні чекає доля крєсєра маzква.
Злі язики плещуть, що там самої лише фарби втонуло 2 тис. тон. У 18 шарів )
Йди-броди, злидень каzапська.
Ця хня безкінечна, зелені не луснуть...і будуть жерти недалі..для кого війна - це страждання й втрати, а для цих - це засіб збагачення.
Ты его побольше случай, этого сказочника-"эксперта".
Он тебе и разведчик, и генерал, и "специалист за всё".
А тому сьогодні маєте те, що маєте
І, до речі, однією з причин звільнення Путіна в його характеристиці є - "Знижене почуття небезпеки". Причому це зовсім не позитивна риса, а вкрай негативна.
Що й бачимо сьогодні - Почав війну навіть не зрозумівши навіщо, прирік сотні тисяч на смерть, а десятки мільйонів на страждання, а сам сховався в бункері і з боку спостерігає, що відбувається