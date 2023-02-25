Литва собрала 14 млн евро на радары для Украины

Итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план организаторов собрать 5 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас в Twitter в субботу, 15 февраля.

"14 млн евро от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас. Мы вернемся", - написал Тапинас.

Отметим, что итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план в 5 млн евро. При этом одна радарная установка стоит около 1 млн. евро.

