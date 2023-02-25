РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4970 посетителей онлайн
Новости
1 992 17

Литва собрала 14 млн евро на радары для Украины

литва

Итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план организаторов собрать 5 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас в Twitter в субботу, 15 февраля.

"14 млн евро от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас. Мы вернемся", - написал Тапинас.

Отметим, что итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план в 5 млн евро. При этом одна радарная установка стоит около 1 млн. евро.

Читайте: Зеленский собирается на саммит НАТО в Вильнюсе, - посол Бешта

деньги (935) Литва (2565) радар (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
дякуємо народу Литви !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:58 Ответить
+22
Ось так має виглядати спільне історичне коріння! Дякуємо , друзі!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:58 Ответить
+15
Литовцы, спасибо!
==============
Почему МО Ураины само не купило эти радары? Почему не купило форму для летчиков на 31 млн. грн? Да потому что они стоят дешево и нельзя много украсть. То ли дело яйца...
показать весь комментарий
25.02.2023 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так має виглядати спільне історичне коріння! Дякуємо , друзі!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:58 Ответить
дякуємо народу Литви !!!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:58 Ответить
Литва - ВИ супер!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:13 Ответить
Литовцы, спасибо!
==============
Почему МО Ураины само не купило эти радары? Почему не купило форму для летчиков на 31 млн. грн? Да потому что они стоят дешево и нельзя много украсть. То ли дело яйца...
показать весь комментарий
25.02.2023 12:21 Ответить
Одні збирають кошти, ЗЕлині - крадуть! Кожному своє!
Великому Литовському Князівству щира вдячність!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:23 Ответить
Eto pocti na 3 goroda razmera Vilniusa.Eto vasi vojenyje resat kak luce.Odin radar uze Litve dolzni vasi vojenyje prijexat poducitsia imi polzyvatsia.Ocen bystro oni budet uze u vas
показать весь комментарий
25.02.2023 12:29 Ответить
Друзі- Літовці - Ви неймовірні!

Тепер Ви повинні будете кожному знайомому, якого зустрінете, передати найщиріші слова подяки від кожного Українця!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:57 Ответить
Та й незнайомому також!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:58 Ответить
Литва - це маленька країна з ВЕЛЕЧЕЗНИМ СЕРЦЕМ! ДЯКУЄМО народу Литви, ви супер!
показать весь комментарий
25.02.2023 12:29 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:48 Ответить
Скільки зібрала команда 95 кварталу?
показать весь комментарий
25.02.2023 12:52 Ответить
Замініть слово збирала на вкрала і тоді це буде питання з їхньої сфери діяльності. А зборами для ЗСУ вони не переймаються - не на часі.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:04 Ответить
У цьому питанні ця команда чемпіони світу за цей рік
показать весь комментарий
25.02.2023 13:42 Ответить
Щира подяка і низький уклін народу Литви за неймовірну підтримку, розуміння та співчуття.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:00 Ответить
латвийскому тоже слава! но деньги собрал литовский народ!)
показать весь комментарий
25.02.2023 16:26 Ответить
СЛАВА ЛИТОВСКОМУ НАРОДУ!вместе победим!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:11 Ответить
 
 