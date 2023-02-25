Литва зібрала 14 млн євро на радари для України

Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас у Twitter у суботу, 15 лютого.

"14 млн євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Наразі. Ми повернемося", - написав Тапінас.

Зазначимо, що підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план 5 млн євро. При цьому одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.

