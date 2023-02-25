УКР
Новини
Литва зібрала 14 млн євро на радари для України

литва

Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас у Twitter у суботу, 15 лютого.

"14 млн євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Наразі. Ми повернемося", - написав Тапінас.

Зазначимо, що підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план 5 млн євро. При цьому одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша партія переданих Литвою зенітних гармат L-70 прибула до України. ФОТО

Топ коментарі
+25
дякуємо народу Литви !!!
25.02.2023 11:58 Відповісти
+22
Ось так має виглядати спільне історичне коріння! Дякуємо , друзі!
25.02.2023 11:58 Відповісти
+15
Литовцы, спасибо!
==============
Почему МО Ураины само не купило эти радары? Почему не купило форму для летчиков на 31 млн. грн? Да потому что они стоят дешево и нельзя много украсть. То ли дело яйца...
25.02.2023 12:21 Відповісти
Литва - ВИ супер!
25.02.2023 12:13 Відповісти
Литовцы, спасибо!
==============
Почему МО Ураины само не купило эти радары? Почему не купило форму для летчиков на 31 млн. грн? Да потому что они стоят дешево и нельзя много украсть. То ли дело яйца...
25.02.2023 12:21 Відповісти
Одні збирають кошти, ЗЕлині - крадуть! Кожному своє!
Великому Литовському Князівству щира вдячність!
25.02.2023 12:23 Відповісти
Eto pocti na 3 goroda razmera Vilniusa.Eto vasi vojenyje resat kak luce.Odin radar uze Litve dolzni vasi vojenyje prijexat poducitsia imi polzyvatsia.Ocen bystro oni budet uze u vas
25.02.2023 12:29 Відповісти
Друзі- Літовці - Ви неймовірні!

Тепер Ви повинні будете кожному знайомому, якого зустрінете, передати найщиріші слова подяки від кожного Українця!
25.02.2023 15:57 Відповісти
Та й незнайомому також!
25.02.2023 15:58 Відповісти
Литва - це маленька країна з ВЕЛЕЧЕЗНИМ СЕРЦЕМ! ДЯКУЄМО народу Литви, ви супер!
25.02.2023 12:29 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
25.02.2023 12:48 Відповісти
Скільки зібрала команда 95 кварталу?
25.02.2023 12:52 Відповісти
Замініть слово збирала на вкрала і тоді це буде питання з їхньої сфери діяльності. А зборами для ЗСУ вони не переймаються - не на часі.
25.02.2023 13:04 Відповісти
У цьому питанні ця команда чемпіони світу за цей рік
25.02.2023 13:42 Відповісти
Щира подяка і низький уклін народу Литви за неймовірну підтримку, розуміння та співчуття.
25.02.2023 13:00 Відповісти
латвийскому тоже слава! но деньги собрал литовский народ!)
25.02.2023 16:26 Відповісти
СЛАВА ЛИТОВСКОМУ НАРОДУ!вместе победим!
25.02.2023 19:11 Відповісти
 
 