Литва зібрала 14 млн євро на радари для України
Підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план організаторів зібрати 5 млн євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас у Twitter у суботу, 15 лютого.
"14 млн євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Наразі. Ми повернемося", - написав Тапінас.
Зазначимо, що підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план 5 млн євро. При цьому одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.
Топ коментарі
+25 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар25.02.2023 11:58 Відповісти Посилання
+22 Нина Лабунская
показати весь коментар25.02.2023 11:58 Відповісти Посилання
+15 Русский Алкаш
показати весь коментар25.02.2023 12:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============
Почему МО Ураины само не купило эти радары? Почему не купило форму для летчиков на 31 млн. грн? Да потому что они стоят дешево и нельзя много украсть. То ли дело яйца...
Великому Литовському Князівству щира вдячність!
Тепер Ви повинні будете кожному знайомому, якого зустрінете, передати найщиріші слова подяки від кожного Українця!