РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5075 посетителей онлайн
Новости Война
2 307 22

Россия не должна победить, – глава МИД Австрии

александер,шалленберг

Россия не должна выиграть свою захватническую войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, Россия уже не знает границ в своем неоимпериалистическом стремлении к власти: от варварских военных преступлений, как в Буче, и недопустимого ядерного бряцания оружием, до циничного использования голода и энергии как оружия. Одно очевидно: право сильного не должно победить силу закона. Россия не должна выиграть эту войну", - заявил австрийский министр.

Он подчеркнул, что Россия нарушила все границы международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Читайте также: Нужно различать Путина и его систему и Россию с ее культурой, историей и людьми, - МИД Австрии

Шалленберг отметил, что уже год полномасштабная война России против Украины приводит к огромным человеческим страданиям и разрушениям, и подчеркнул, что целенаправленные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что РФ может в любой момент положить конец человеческим страданиям в Украине, и повторил свое требование к президенту России Путину: "Прекратите стрелять. Остановите бесчеловечное кровопролитие. Выведите свои войска из Украины".

Он выразил надежду, что в будущем найдется место дипломатии.

"Наша обязанность, особенно как членов ОБСЕ, не хлопать дверью перед дипломатией. Украинцы заслуживают справедливого и длительного мира. Австрия будет поддерживать их на этом пути – так долго, как это будет необходимо. Ведь Австрия придерживается международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Австрия стоит на стороне Украины!" - подчеркнул Шалленберг.

Автор: 

Австрия (841) путин владимир (31996) россия (96910) Шалленберг Александр (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
24 лютого 2022 - не втручаємось
24 лютого 2023 - росія не повинна перемогти
24 лютого 2024 - росія має бути ліквідована
24 лютого 2025 - росія? а що це?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:17 Ответить
+3
а как пели в начале войны
показать весь комментарий
25.02.2023 19:12 Ответить
+3
30-ть срібних від газпрому також закінчуються....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как пели в начале войны
показать весь комментарий
25.02.2023 19:12 Ответить
30-ть срібних від газпрому також закінчуються....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:23 Ответить
але як зараз співають!
дайте йому бубна - вміє шаманити із заклинаннями

ця курва шеЛЛєнберг як патефон - яку платівку поставиш, таку й співає.
це він пустив кацапів на ОБСЄ і за "сохранєніє ліца"
показать весь комментарий
25.02.2023 19:40 Ответить
24 лютого 2022 - не втручаємось
24 лютого 2023 - росія не повинна перемогти
24 лютого 2024 - росія має бути ліквідована
24 лютого 2025 - росія? а що це?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:17 Ответить
десь так і буде
показать весь комментарий
25.02.2023 19:21 Ответить
а ви не припускаєте що на якомусь етапі нам скажуть "ми втомились"
показать весь комментарий
25.02.2023 19:44 Ответить
Так і буде. Сциклива Європа (не при людях буде сказано) боїться ядрьоної бонби кремлівської мафії. Штати, гадаю, ні.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:43 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 19:21 Ответить
А ще 2 неділі тому цей же, цим же ротом згадував про роісію з її, прости Господи, "культурою та історією". І слова неначе вірні у цього міністра зараз, а віри їм нуль.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:24 Ответить
Ага, але зброю не дамо.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:25 Ответить
"Не должна победить" - так это как Северная Корея не победила Южную. И что в итоге? Вместо того, чтобы уничтожить Китай и их шестерок в 1950-ых при помощи водородных бомб, восстановив целостность Кореи в одну страну, десятки миллионов человек (северных корейцев) уже 50-70 лет живут в скотских условиях и гибнут в том числе и от голода. Вот результат импотенции слабого Эйзенхаурера, который не поддержал Маккарти и вообще еще в годы Второй мировой был слабым, генерала Паттона критиковал за то, что тот на терпилу накричал, который к маме домой захотел, а не стал утирать ему сопли.

Сказал бы сразу, что "Нам очень нужен *****. Наши 10 самых крупных олигархических кланов отчаянно хотят и дальше зарабатывать миллиарды на сосании с кацапами". Было бы честно хотя бы.

А для нас вариант исключений не имеет: расейская помойка должна быть уничтожена раз и навсегда как несостоявшееся государство. Это наш шанс, который вполне реализуем. Настолько слабой расеянская помойка не была за все годы своего существования. Она не была слабой в прошлом и очень маловероятно, что в будущем она будет еще слабее. Если мы не уничтожим врага в зародыше, пока он слаб и беспомощен, то через 30 или 40 лет кацапы нападут на нас снова, в тот раз уже могут одержать верх. И что скажут наши дети и внуки, которых поведут на расстрел? Они нас, всех нас ныне живущих обвинят в том, почему мы не разбили таких слабых кацапов, таких мусорных, не имеющих нормальной авиации и ракет, когда мы и НАТО имели над ними десятикратный перевес по военной силе. Я не хочу это слышать и смотреть на гибель своих детей и внуков. И поэтому здесь и сейчас врага нужно уничтожить, уничтожить полностью. Если необходим превентивный обезоруживающий ядерный удар, который уничтожит все подлодки, самолеты и ракетные шахты с управлением - отлично, давайте бить сейчас, пока у кацапов на орбите 3-4 военных спутника и те падают в атмосферу или ничего не передают. Потому что в 2030-ом или 50-ом их будет куда больше и далеко-далеко не факт, что мы будем по-прежнему в 10 раз сильнее. Нельзя упускать шанс, который нам подарила история. Раз и навсегда зачистим планету от говна, смысл жизни которого в том, чтобы срать там, где живешь, и еще срать у соседа, если там чисто.
показать весь комментарий
25.02.2023 19:33 Ответить
Ты дебил? Тебе было мало карибского кризиса? Придурок, в фоллаут переиграл?
показать весь комментарий
25.02.2023 19:43 Ответить
Я вспоминаю 2014 год, начало захвата Крыма, когда общался с знакомым москвичем, работавшим тогда в руководстве китайско рабсийского предприятия. Так вот он говорил, что сейчас рабсея совместно с Китаем перейдут на свою платежную систему, нивелируют значение доллара. И в планах поменять мировой порядок, где первое место будет у рабсей и Китая. Плёл ещё, что заберут Аляску. Следовательно готовились к большой войне и эти планы муссировались в их обществе. Которую как видно решили начать с взятия под контроль Украины. Но что-то пошло не так... Поэтому пока миллионы ускоглазых чмобиков не кинули в топку большой войны, сейчас надо жёстко осадить ********* у нас. Всё предпосылки к успешному проведению этой антиспецаперации есть у мировой демократической коалиции.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:50 Ответить
Тобто, ці тварюки згодні на нічию???
показать весь комментарий
25.02.2023 20:08 Ответить
На місці Цензор.НЕТ я б ігнорував усіх оцих любітєлєй т.з. руцкай культури. Ну, чесно, вони тільки бісять. Хочеш чимось допомогти, то допоможи мовчки. Ми подякуємо.
показать весь комментарий
25.02.2023 20:37 Ответить
Тоді чому Австрія досі є найбільшим покупцем кацапського газу в ЄС та регулярно просить, аби санкції проти паРаші не вводили?
показать весь комментарий
25.02.2023 20:41 Ответить
Часто чую з вуст наших союзників (?) фразу: "У цій війні Росія не мусить перемогти". І завжди подумки чую другу частину фрази, яка не вимовляється. Це слова: "... але і Україна також". Інакше казали б "У цій війні має перемогти Україна".
показать весь комментарий
25.02.2023 21:33 Ответить
Как же ржут с этих слов сейчас в Вене в кафе, попивая кофе по-венски мура-мураев с симоненкой и прочими тварями?! И дули показывают. Но не этому, что ляпнул дежурное дежурно. Догадались кому и в какую сторону?
показать весь комментарий
25.02.2023 21:48 Ответить
Ну этим путинским шавкам веры нет... звиздеть не мешки ворочать
показать весь комментарий
25.02.2023 22:35 Ответить
так не заглядуйте ім під хвіст танцюючі на віденському балу
показать весь комментарий
25.02.2023 22:39 Ответить
А чому ж пустили у Відень на ОБСЕ цю кацапську чуму? Як до простого рішення так зразу обісралися, безхребетні явстріяки...
показать весь комментарий
25.02.2023 23:26 Ответить
Дайте Леопарди, які в вас є!
показать весь комментарий
26.02.2023 06:30 Ответить
 
 