Россия не должна победить, – глава МИД Австрии

Россия не должна выиграть свою захватническую войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, Россия уже не знает границ в своем неоимпериалистическом стремлении к власти: от варварских военных преступлений, как в Буче, и недопустимого ядерного бряцания оружием, до циничного использования голода и энергии как оружия. Одно очевидно: право сильного не должно победить силу закона. Россия не должна выиграть эту войну", - заявил австрийский министр.

Он подчеркнул, что Россия нарушила все границы международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Шалленберг отметил, что уже год полномасштабная война России против Украины приводит к огромным человеческим страданиям и разрушениям, и подчеркнул, что целенаправленные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что РФ может в любой момент положить конец человеческим страданиям в Украине, и повторил свое требование к президенту России Путину: "Прекратите стрелять. Остановите бесчеловечное кровопролитие. Выведите свои войска из Украины".

Он выразил надежду, что в будущем найдется место дипломатии.

"Наша обязанность, особенно как членов ОБСЕ, не хлопать дверью перед дипломатией. Украинцы заслуживают справедливого и длительного мира. Австрия будет поддерживать их на этом пути – так долго, как это будет необходимо. Ведь Австрия придерживается международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Австрия стоит на стороне Украины!" - подчеркнул Шалленберг.