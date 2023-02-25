Россия не должна победить, – глава МИД Австрии
Россия не должна выиграть свою захватническую войну против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кажется, Россия уже не знает границ в своем неоимпериалистическом стремлении к власти: от варварских военных преступлений, как в Буче, и недопустимого ядерного бряцания оружием, до циничного использования голода и энергии как оружия. Одно очевидно: право сильного не должно победить силу закона. Россия не должна выиграть эту войну", - заявил австрийский министр.
Он подчеркнул, что Россия нарушила все границы международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Шалленберг отметил, что уже год полномасштабная война России против Украины приводит к огромным человеческим страданиям и разрушениям, и подчеркнул, что целенаправленные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.
Глава МИД Австрии подчеркнул, что РФ может в любой момент положить конец человеческим страданиям в Украине, и повторил свое требование к президенту России Путину: "Прекратите стрелять. Остановите бесчеловечное кровопролитие. Выведите свои войска из Украины".
Он выразил надежду, что в будущем найдется место дипломатии.
"Наша обязанность, особенно как членов ОБСЕ, не хлопать дверью перед дипломатией. Украинцы заслуживают справедливого и длительного мира. Австрия будет поддерживать их на этом пути – так долго, как это будет необходимо. Ведь Австрия придерживается международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Австрия стоит на стороне Украины!" - подчеркнул Шалленберг.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
дайте йому бубна - вміє шаманити із заклинаннями
ця курва шеЛЛєнберг як патефон - яку платівку поставиш, таку й співає.
це він пустив кацапів на ОБСЄ і за "сохранєніє ліца"
24 лютого 2023 - росія не повинна перемогти
24 лютого 2024 - росія має бути ліквідована
24 лютого 2025 - росія? а що це?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сказал бы сразу, что "Нам очень нужен *****. Наши 10 самых крупных олигархических кланов отчаянно хотят и дальше зарабатывать миллиарды на сосании с кацапами". Было бы честно хотя бы.
А для нас вариант исключений не имеет: расейская помойка должна быть уничтожена раз и навсегда как несостоявшееся государство. Это наш шанс, который вполне реализуем. Настолько слабой расеянская помойка не была за все годы своего существования. Она не была слабой в прошлом и очень маловероятно, что в будущем она будет еще слабее. Если мы не уничтожим врага в зародыше, пока он слаб и беспомощен, то через 30 или 40 лет кацапы нападут на нас снова, в тот раз уже могут одержать верх. И что скажут наши дети и внуки, которых поведут на расстрел? Они нас, всех нас ныне живущих обвинят в том, почему мы не разбили таких слабых кацапов, таких мусорных, не имеющих нормальной авиации и ракет, когда мы и НАТО имели над ними десятикратный перевес по военной силе. Я не хочу это слышать и смотреть на гибель своих детей и внуков. И поэтому здесь и сейчас врага нужно уничтожить, уничтожить полностью. Если необходим превентивный обезоруживающий ядерный удар, который уничтожит все подлодки, самолеты и ракетные шахты с управлением - отлично, давайте бить сейчас, пока у кацапов на орбите 3-4 военных спутника и те падают в атмосферу или ничего не передают. Потому что в 2030-ом или 50-ом их будет куда больше и далеко-далеко не факт, что мы будем по-прежнему в 10 раз сильнее. Нельзя упускать шанс, который нам подарила история. Раз и навсегда зачистим планету от говна, смысл жизни которого в том, чтобы срать там, где живешь, и еще срать у соседа, если там чисто.