УКР
Росія не повинна перемогти, - глава МЗС Австрії

александер,шалленберг

Росія не повинна виграти свою загарбницьку війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у своєму виступі на засіданні Постійної ради ОБСЄ з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як видається, Росія вже не знає меж у своєму неоімперіалістичному прагненні до влади: від варварських воєнних злочинів, як у Бучі, та неприпустимого ядерного брязкання зброєю, до цинічного використання голоду та енергії як зброї. Одне є очевидним: право сильнішого не повинно перемогти силу закону. Росія не повинна виграти цю війну", - заявив австрійський міністр.

Він підкреслив, що Росія порушила всі межі міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно розрізняти Путіна та його систему і Росію, з її культурою, історією та людьми, - МЗС Австрії

Шалленберг вказав на те, що вже рік повномасштабна війна Росії проти України призводить до величезних людських страждань і руйнувань, та наголосив, що цілеспрямовані атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Глава МЗС Австрії підкреслив, що РФ може в будь-який момент покласти край людським стражданням в Україні та повторив свою вимогу до президента Росії Путіна: "Припиніть стріляти. Зупиніть нелюдське кровопролиття. Виведіть свої війська з України".

Він висловив сподівання, що у майбутньому знайдеться місце дипломатії.

"Наш обов'язок, особливо як членів ОБСЄ, не грюкати дверима перед дипломатією. Українці заслуговують на справедливий і тривалий мир. Австрія буде підтримувати їх на цьому шляху – так довго, як це буде необхідно. Адже Австрія дотримується міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. Австрія стоїть на боці України!", - наголосив Шалленберг.

Австрія (997) путін володимир (24601) росія (67242) Шалленберг Александер (61)
Топ коментарі
+6
24 лютого 2022 - не втручаємось
24 лютого 2023 - росія не повинна перемогти
24 лютого 2024 - росія має бути ліквідована
24 лютого 2025 - росія? а що це?
показати весь коментар
25.02.2023 19:17 Відповісти
+3
+3
Коментувати
Сортувати:
але як зараз співають!
дайте йому бубна - вміє шаманити із заклинаннями

ця курва шеЛЛєнберг як патефон - яку платівку поставиш, таку й співає.
це він пустив кацапів на ОБСЄ і за "сохранєніє ліца"
показати весь коментар
25.02.2023 19:40 Відповісти
25.02.2023 19:17 Відповісти
десь так і буде
показати весь коментар
25.02.2023 19:21 Відповісти
а ви не припускаєте що на якомусь етапі нам скажуть "ми втомились"
показати весь коментар
25.02.2023 19:44 Відповісти
Так і буде. Сциклива Європа (не при людях буде сказано) боїться ядрьоної бонби кремлівської мафії. Штати, гадаю, ні.
показати весь коментар
25.02.2023 20:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
25.02.2023 19:21 Відповісти
А ще 2 неділі тому цей же, цим же ротом згадував про роісію з її, прости Господи, "культурою та історією". І слова неначе вірні у цього міністра зараз, а віри їм нуль.
показати весь коментар
25.02.2023 19:24 Відповісти
Ага, але зброю не дамо.
показати весь коментар
25.02.2023 19:25 Відповісти
"Не должна победить" - так это как Северная Корея не победила Южную. И что в итоге? Вместо того, чтобы уничтожить Китай и их шестерок в 1950-ых при помощи водородных бомб, восстановив целостность Кореи в одну страну, десятки миллионов человек (северных корейцев) уже 50-70 лет живут в скотских условиях и гибнут в том числе и от голода. Вот результат импотенции слабого Эйзенхаурера, который не поддержал Маккарти и вообще еще в годы Второй мировой был слабым, генерала Паттона критиковал за то, что тот на терпилу накричал, который к маме домой захотел, а не стал утирать ему сопли.

Сказал бы сразу, что "Нам очень нужен *****. Наши 10 самых крупных олигархических кланов отчаянно хотят и дальше зарабатывать миллиарды на сосании с кацапами". Было бы честно хотя бы.

А для нас вариант исключений не имеет: расейская помойка должна быть уничтожена раз и навсегда как несостоявшееся государство. Это наш шанс, который вполне реализуем. Настолько слабой расеянская помойка не была за все годы своего существования. Она не была слабой в прошлом и очень маловероятно, что в будущем она будет еще слабее. Если мы не уничтожим врага в зародыше, пока он слаб и беспомощен, то через 30 или 40 лет кацапы нападут на нас снова, в тот раз уже могут одержать верх. И что скажут наши дети и внуки, которых поведут на расстрел? Они нас, всех нас ныне живущих обвинят в том, почему мы не разбили таких слабых кацапов, таких мусорных, не имеющих нормальной авиации и ракет, когда мы и НАТО имели над ними десятикратный перевес по военной силе. Я не хочу это слышать и смотреть на гибель своих детей и внуков. И поэтому здесь и сейчас врага нужно уничтожить, уничтожить полностью. Если необходим превентивный обезоруживающий ядерный удар, который уничтожит все подлодки, самолеты и ракетные шахты с управлением - отлично, давайте бить сейчас, пока у кацапов на орбите 3-4 военных спутника и те падают в атмосферу или ничего не передают. Потому что в 2030-ом или 50-ом их будет куда больше и далеко-далеко не факт, что мы будем по-прежнему в 10 раз сильнее. Нельзя упускать шанс, который нам подарила история. Раз и навсегда зачистим планету от говна, смысл жизни которого в том, чтобы срать там, где живешь, и еще срать у соседа, если там чисто.
показати весь коментар
25.02.2023 19:33 Відповісти
Ты дебил? Тебе было мало карибского кризиса? Придурок, в фоллаут переиграл?
показати весь коментар
25.02.2023 19:43 Відповісти
Я вспоминаю 2014 год, начало захвата Крыма, когда общался с знакомым москвичем, работавшим тогда в руководстве китайско рабсийского предприятия. Так вот он говорил, что сейчас рабсея совместно с Китаем перейдут на свою платежную систему, нивелируют значение доллара. И в планах поменять мировой порядок, где первое место будет у рабсей и Китая. Плёл ещё, что заберут Аляску. Следовательно готовились к большой войне и эти планы муссировались в их обществе. Которую как видно решили начать с взятия под контроль Украины. Но что-то пошло не так... Поэтому пока миллионы ускоглазых чмобиков не кинули в топку большой войны, сейчас надо жёстко осадить ********* у нас. Всё предпосылки к успешному проведению этой антиспецаперации есть у мировой демократической коалиции.
показати весь коментар
25.02.2023 21:50 Відповісти
Тобто, ці тварюки згодні на нічию???
показати весь коментар
25.02.2023 20:08 Відповісти
На місці Цензор.НЕТ я б ігнорував усіх оцих любітєлєй т.з. руцкай культури. Ну, чесно, вони тільки бісять. Хочеш чимось допомогти, то допоможи мовчки. Ми подякуємо.
показати весь коментар
25.02.2023 20:37 Відповісти
Тоді чому Австрія досі є найбільшим покупцем кацапського газу в ЄС та регулярно просить, аби санкції проти паРаші не вводили?
показати весь коментар
25.02.2023 20:41 Відповісти
Часто чую з вуст наших союзників (?) фразу: "У цій війні Росія не мусить перемогти". І завжди подумки чую другу частину фрази, яка не вимовляється. Це слова: "... але і Україна також". Інакше казали б "У цій війні має перемогти Україна".
показати весь коментар
25.02.2023 21:33 Відповісти
Как же ржут с этих слов сейчас в Вене в кафе, попивая кофе по-венски мура-мураев с симоненкой и прочими тварями?! И дули показывают. Но не этому, что ляпнул дежурное дежурно. Догадались кому и в какую сторону?
показати весь коментар
25.02.2023 21:48 Відповісти
Ну этим путинским шавкам веры нет... звиздеть не мешки ворочать
показати весь коментар
25.02.2023 22:35 Відповісти
так не заглядуйте ім під хвіст танцюючі на віденському балу
показати весь коментар
25.02.2023 22:39 Відповісти
А чому ж пустили у Відень на ОБСЕ цю кацапську чуму? Як до простого рішення так зразу обісралися, безхребетні явстріяки...
показати весь коментар
25.02.2023 23:26 Відповісти
Дайте Леопарди, які в вас є!
показати весь коментар
26.02.2023 06:30 Відповісти
 
 