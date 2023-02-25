Росія не повинна перемогти, - глава МЗС Австрії

Росія не повинна виграти свою загарбницьку війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у своєму виступі на засіданні Постійної ради ОБСЄ з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як видається, Росія вже не знає меж у своєму неоімперіалістичному прагненні до влади: від варварських воєнних злочинів, як у Бучі, та неприпустимого ядерного брязкання зброєю, до цинічного використання голоду та енергії як зброї. Одне є очевидним: право сильнішого не повинно перемогти силу закону. Росія не повинна виграти цю війну", - заявив австрійський міністр.

Він підкреслив, що Росія порушила всі межі міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Шалленберг вказав на те, що вже рік повномасштабна війна Росії проти України призводить до величезних людських страждань і руйнувань, та наголосив, що цілеспрямовані атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Глава МЗС Австрії підкреслив, що РФ може в будь-який момент покласти край людським стражданням в Україні та повторив свою вимогу до президента Росії Путіна: "Припиніть стріляти. Зупиніть нелюдське кровопролиття. Виведіть свої війська з України".

Він висловив сподівання, що у майбутньому знайдеться місце дипломатії.

"Наш обов'язок, особливо як членів ОБСЄ, не грюкати дверима перед дипломатією. Українці заслуговують на справедливий і тривалий мир. Австрія буде підтримувати їх на цьому шляху – так довго, як це буде необхідно. Адже Австрія дотримується міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. Австрія стоїть на боці України!", - наголосив Шалленберг.