Росія не повинна перемогти, - глава МЗС Австрії
Росія не повинна виграти свою загарбницьку війну проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у своєму виступі на засіданні Постійної ради ОБСЄ з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як видається, Росія вже не знає меж у своєму неоімперіалістичному прагненні до влади: від варварських воєнних злочинів, як у Бучі, та неприпустимого ядерного брязкання зброєю, до цинічного використання голоду та енергії як зброї. Одне є очевидним: право сильнішого не повинно перемогти силу закону. Росія не повинна виграти цю війну", - заявив австрійський міністр.
Він підкреслив, що Росія порушила всі межі міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Шалленберг вказав на те, що вже рік повномасштабна війна Росії проти України призводить до величезних людських страждань і руйнувань, та наголосив, що цілеспрямовані атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Глава МЗС Австрії підкреслив, що РФ може в будь-який момент покласти край людським стражданням в Україні та повторив свою вимогу до президента Росії Путіна: "Припиніть стріляти. Зупиніть нелюдське кровопролиття. Виведіть свої війська з України".
Він висловив сподівання, що у майбутньому знайдеться місце дипломатії.
"Наш обов'язок, особливо як членів ОБСЄ, не грюкати дверима перед дипломатією. Українці заслуговують на справедливий і тривалий мир. Австрія буде підтримувати їх на цьому шляху – так довго, як це буде необхідно. Адже Австрія дотримується міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй. Австрія стоїть на боці України!", - наголосив Шалленберг.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
дайте йому бубна - вміє шаманити із заклинаннями
ця курва шеЛЛєнберг як патефон - яку платівку поставиш, таку й співає.
це він пустив кацапів на ОБСЄ і за "сохранєніє ліца"
24 лютого 2023 - росія не повинна перемогти
24 лютого 2024 - росія має бути ліквідована
24 лютого 2025 - росія? а що це?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сказал бы сразу, что "Нам очень нужен *****. Наши 10 самых крупных олигархических кланов отчаянно хотят и дальше зарабатывать миллиарды на сосании с кацапами". Было бы честно хотя бы.
А для нас вариант исключений не имеет: расейская помойка должна быть уничтожена раз и навсегда как несостоявшееся государство. Это наш шанс, который вполне реализуем. Настолько слабой расеянская помойка не была за все годы своего существования. Она не была слабой в прошлом и очень маловероятно, что в будущем она будет еще слабее. Если мы не уничтожим врага в зародыше, пока он слаб и беспомощен, то через 30 или 40 лет кацапы нападут на нас снова, в тот раз уже могут одержать верх. И что скажут наши дети и внуки, которых поведут на расстрел? Они нас, всех нас ныне живущих обвинят в том, почему мы не разбили таких слабых кацапов, таких мусорных, не имеющих нормальной авиации и ракет, когда мы и НАТО имели над ними десятикратный перевес по военной силе. Я не хочу это слышать и смотреть на гибель своих детей и внуков. И поэтому здесь и сейчас врага нужно уничтожить, уничтожить полностью. Если необходим превентивный обезоруживающий ядерный удар, который уничтожит все подлодки, самолеты и ракетные шахты с управлением - отлично, давайте бить сейчас, пока у кацапов на орбите 3-4 военных спутника и те падают в атмосферу или ничего не передают. Потому что в 2030-ом или 50-ом их будет куда больше и далеко-далеко не факт, что мы будем по-прежнему в 10 раз сильнее. Нельзя упускать шанс, который нам подарила история. Раз и навсегда зачистим планету от говна, смысл жизни которого в том, чтобы срать там, где живешь, и еще срать у соседа, если там чисто.