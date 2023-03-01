ВСУ отразили более 85 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 60 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 1 марта по поводу российского вторжения.

Начались триста семьдесят первые сутки русского широкомасштабного вторжения.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.

Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатское, Тихое.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздольевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Временного Яра и Белой Горы. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Орехово-Василевке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Курдюмовке, Озаряновке, Майорску и Железному Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времьевка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змеевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

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В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию ​​РЭБ и состав боеприпасов.