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США перебросили "самолет судного дня" в Европу

сша,дня,літак,e-6b,mercury,судного

В Европе 28 февраля приземлился самолет E-6B Mercury, имеющий статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter командование войск Соединенных Штатов в Европе.

"Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - указали американские служащие.

Отмечается также, что экипаж встретился с послом Соединенных Штатов в Исландии Керрин Патман и другими членами дипломатического и военного сообщества.

E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня".

Он предназначен для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, что являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках класса Ohio.

На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury представляет собой модификацию пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он может развивать скорость 981 км/ч по крейсерской скорости 842 км/ч и способен подниматься на высоту до 12,8 км. Практическая дальность составляет - 11 760 км.

Читайте: Предоставление F-16 Украине займет минимум 1,5 года, средства более рационально потратить на бронетехнику и артиллерию, - Пентагон

Европа (1910) Исландия (108) самолет (3618) США (27043) ядерное оружие (1346) ядерная безопасность (496)


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Топ комментарии
+19
Сьогодні перший день весни. Стережіться корупціонери!
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01.03.2023 08:02
+18
В Англії був Чєрчіль, а у на, нажаль, Чурчіл
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01.03.2023 08:07
+18
Многих наших уже нету. Али Хасан ушел с цензора видимо все... еще при ковидке, Ольжик пропал дето. Саня Паламарчук на фронте, нету от него сообщений... да даже Веданы нету хотя она в мирной Канаде живет. ******** кацапы ********. как было норм собачиться на фронте зебилов и порохоботов. но на тебе, война. с противополжного фронта нету Igora L, Ивана Сулимы (наши фрики) и других чертей нету от них сообщений. все плохо на столько шо єто пипец Про тех кто меня собачил их просто нету. как будто все закончилось...
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01.03.2023 08:19
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Правила форума Совет форумчан
А моглиб просто ******* тамагавками по кремлю. но нет
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01.03.2023 07:45 Ответить
Кажуть Черчіль хотів. Дальновидный был мужик.
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01.03.2023 08:02 Ответить
В Англії був Чєрчіль, а у на, нажаль, Чурчіл
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01.03.2023 08:07 Ответить
+💯!
форменне Чурчилло 😕
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01.03.2023 08:24 Ответить
..........И ЧУРЧХЕЛЛА С АРАХЛАМИДИЕЙ.
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01.03.2023 11:48 Ответить
Що і чим Черчілль хотів? Деталі можна?
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01.03.2023 08:28 Ответить
Черчілль переконував Ейзенхауера і Монтгомері, що не можна зупинятись на Ельбі, а потрібно роздавити і другу гніду. Але не захотіли.
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01.03.2023 08:47 Ответить
Я задавав питання в контексті "******* тамагавками"
А про "другу гниду" я не чув, цікаво
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01.03.2023 09:11 Ответить
Насколько помню, Черчиль после победы над Гитлеризмом, предложил й..бнуть по Кремлю. Там такое же зло если не хуже.
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01.03.2023 09:33 Ответить
Вже сказали. Я, чесно кажучи, не чув про таке. Цікаво. Є першеджерело?
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01.03.2023 10:20 Ответить
Ок. Дякую
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01.03.2023 12:54 Ответить
https://meduza.io/amp/news/2014/11/09/fbr-rassekretilo-dokumenty-o-planah-cherchillya-sbrosit-atomnuyu-bombu-na-kreml
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01.03.2023 12:55 Ответить
Я вже знайшов украіномовне джерело, дякую.
Дійсно казав ійопнути по кремлю. Інакше за пару років Сталін буде мати власну ядерну зброю і нападе. Штати відмовили.
Проте не напали. Я так думаю що сталіністи тих часів знали що таке війна на відміну від тереришних пуйла та його оточення і всіх орків
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01.03.2023 13:03 Ответить
Ребят, сори за офтоп. Куда пропал наш друг, брат и товарищ Вася Шевченко. Давно его не слышно. Переживаю
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01.03.2023 07:47 Ответить
Зверніться на редакційний мейл. Вони можуть передати повідомлення пану Василю.
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01.03.2023 07:47 Ответить
Друже, він у мене у підписниках. Останній раз він був 4.02. Я вже запитував у Ак-Мурзи - без поняття. За 3-4 доби я запросив його до себе на Полтавщину (при нагоді)...і все. Шкода, що не встигли тел.обмінятися. Спочатку думав змінив нік, але ж ноль реакції
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01.03.2023 07:54 Ответить
Многих наших уже нету. Али Хасан ушел с цензора видимо все... еще при ковидке, Ольжик пропал дето. Саня Паламарчук на фронте, нету от него сообщений... да даже Веданы нету хотя она в мирной Канаде живет. ******** кацапы ********. как было норм собачиться на фронте зебилов и порохоботов. но на тебе, война. с противополжного фронта нету Igora L, Ивана Сулимы (наши фрики) и других чертей нету от них сообщений. все плохо на столько шо єто пипец Про тех кто меня собачил их просто нету. как будто все закончилось...
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01.03.2023 08:19 Ответить
Bonjour, Monsieur.

Алі пішов, бо його довели. Мені дуже жаль через це. Я на власні очі не бачила, але хтось писав, що то було через расистські нападки: якась свиня образила хорошу людину.

Я теж, на жаль, не зустрічаю дуже і дуже багатьох... Хочу вірити, що з ними все гараз, а зараз не до писання. Тому що кілька людей навпаки повернулися у 2022.

Шукала, зокрема, Олександра Черепченка через адміністрацію (він воював в АТО). Не маю зв'язку.

Сулима ще до 24.02. пропав ...

Я підозрюю різні причини в різних людей.

Тримайтеся ! Хоча важко. Але мусимо.
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01.03.2023 08:39 Ответить
шкода всіх наших друзів і "ворогів", ну по палаті, але ми всі українці і таке життя. тому воюєм, тримаємо тил і працюєм на перемогу
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01.03.2023 08:52 Ответить
трошки часи змінились. головне не переходити на особистості і все буде ок. а раніше, так, за матюк сразу бан ну і зальотних свінособак нада зразу в спав а там і в бан
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01.03.2023 09:10 Ответить
А шо робити з тими, хто стільки років прикидався другом, а виявився ворогом та відверто працює на кремль, коли пише брехню на президента Америки та його адмістрацію ? Наприклад :

Вам мавка лісова нікого не нагадує? Її поведінка не лякає? Вона раніше заводила таблички, робила скріни на дописувачів, збирала інформацію, навіть особисту інформацію. Вас це не лякає? Для чого це потрібно робити трампісткє, яка наче живе у Канаді?

Вася Шевченко, звичайно, зовсім інший випадок. Це дуже добра та світла людина, я сама за ним сумую та переживаю, що він так раптово зник з сайту. Сподіваюсь, що він повернеться. 🙏
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01.03.2023 11:03 Ответить
Мавка як я розумію це Ведана? залиште зовнішньо політичні суперечки на узбіччі. доречі московити на нас напали за правління часів обами абізяни, а повномасштабне вторгення почалося саме при Джо Байдену. Но ва всьом вінават трамп. трамп ще той чорт згоден. з перекладу на нашу трамп це козир, як і позивний єлака. це якщо вигорожувати американських президентів якими б вони не були. у нас презедент взагалі чорт знає шо...
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01.03.2023 11:12 Ответить
Відьму важко не впізнати, вона навіть ніками как бе натякає.

Московити на нас напали, тому що там - *****! Воно б напало будь при кому, головне, що трамп йому допоміг у цьому і реально робив усе, щоб розвалити НАТО. Нам пощастило, що він просто не встиг та програв. Але ж зараз його секта МАГА набирає обертів та під гаслами «ні цента Україні» знову виходить на допомогу *****. Мені зараз взагалі начхати на нашого преЗЕдента. Головне, що президент Байден на нашому боці і його політичний досвід дає нам надію на те, що він все зробить вірно та нам на користь.
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01.03.2023 11:29 Ответить
і стрілок десь пропав. у того товариша особливий талант приводити до тями зебобіків
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01.03.2023 09:49 Ответить
Ви неуважний, Стрілок був на сайті минулого тижня. Він живий !
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01.03.2023 10:46 Ответить
Читаю цензор с 14-го, зарег. недавно...Да, багатьох, що ти назвав, до речі не видно. За Васю сподіватимемось...Хоча. Він настільки комунікативний хлопець, що вже знайшов би спосіб (при тех.проблемах) перезареєструватись...Одного вечора там у нього був приход шахедів, але після того він був, все норм., а потім....Може хворіє, переїхав. тревожно
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01.03.2023 08:41 Ответить


Реєстрація: 22 липня 2016

Заходив: 04 лютого 2023 в 19:53

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Семен Шкаралупа
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саша паламарчук
Реєстрація: 26 червня 2019
Заходив: 23 січня 2023 в 15:18
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Сподіваємось що все добре, що люди просто зайняті ...
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01.03.2023 09:26 Ответить
Якщо стане щось відомо, прошу маякнути
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01.03.2023 07:56 Ответить
ну ти і... ця війна багато наших забрала. багато ніків так і не з'являть більше на Цензорі. І не тобі писати шо кому робить.
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01.03.2023 08:10 Ответить
Навіть не став реагувати на полудурка, дякую
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01.03.2023 08:34 Ответить
Дякувати Богові ти не полудурок. Амінь.
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01.03.2023 21:00 Ответить
Зник давно і Андрюха Шевченко з Маріуполя.
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01.03.2023 10:15 Ответить
Андрій зник ще навесні 22-го, навіть телефон не відповідає.
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01.03.2023 11:34 Ответить
надо сделать тему: "перекличка форумчан", и там отписываться старожилам кто и где.
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01.03.2023 21:52 Ответить
Сьогодні перший день весни. Стережіться корупціонери!
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01.03.2023 08:02 Ответить
агрохимия тебе щас насожает
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01.03.2023 08:05 Ответить
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01.03.2023 08:05 Ответить
Не саджати, а ПЕРЕсаджувати з місця на місце.
ЄнтАдругоЄ.
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01.03.2023 08:52 Ответить
Це і справді велике розчарування...Казав "я ваш пріговор" а вироку нема і нема...Корупціонери бігають вже як щури і навіть подзявкувати почали...
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01.03.2023 09:16 Ответить
Тобто Ви з тих, хто цьому вірив і досі ще чекає? Оптиміст однако ...
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01.03.2023 09:19 Ответить
Ісландія то дуже далеко. Якби вони його в Естонію.
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01.03.2023 08:15 Ответить
Санта живе якраз у Ісландіії.
У нього багацько усяких мішків.
Із гостинцями.
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01.03.2023 08:22 Ответить
Там не тільки "Мрія", а і "Руслани" та інші АНи. Мабуть і знищено все виробництво. Як можна було не захищати єдиний завод по виготовленню літаків? Але, як кажуть, народжений повзати, літати не зможе. Їм головне було дороги і асфальтоукладчики. І це вже доконаний факт.
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01.03.2023 09:14 Ответить
Дуже близько до ТВД в Естонії буде. Таким пташкам краще сидіти десь під захистом потужного ППО на авіабазах Мілденхоллі чи Веддінгтоні в Англії. Ну і з можливістю моментального виходу на робочий режим.
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01.03.2023 08:32 Ответить
А ракети Trident, тобто Тризуб!
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01.03.2023 10:45 Ответить
 
 