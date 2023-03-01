США перебросили "самолет судного дня" в Европу
В Европе 28 февраля приземлился самолет E-6B Mercury, имеющий статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter командование войск Соединенных Штатов в Европе.
"Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - указали американские служащие.
Отмечается также, что экипаж встретился с послом Соединенных Штатов в Исландии Керрин Патман и другими членами дипломатического и военного сообщества.
E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня".
Он предназначен для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, что являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках класса Ohio.
На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.
E-6B Mercury представляет собой модификацию пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он может развивать скорость 981 км/ч по крейсерской скорости 842 км/ч и способен подниматься на высоту до 12,8 км. Практическая дальность составляет - 11 760 км.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
форменне Чурчилло 😕
А про "другу гниду" я не чув, цікаво
Дійсно казав ійопнути по кремлю. Інакше за пару років Сталін буде мати власну ядерну зброю і нападе. Штати відмовили.
Проте не напали. Я так думаю що сталіністи тих часів знали що таке війна на відміну від тереришних пуйла та його оточення і всіх орків
Алі пішов, бо його довели. Мені дуже жаль через це. Я на власні очі не бачила, але хтось писав, що то було через расистські нападки: якась свиня образила хорошу людину.
Я теж, на жаль, не зустрічаю дуже і дуже багатьох... Хочу вірити, що з ними все гараз, а зараз не до писання. Тому що кілька людей навпаки повернулися у 2022.
Шукала, зокрема, Олександра Черепченка через адміністрацію (він воював в АТО). Не маю зв'язку.
Сулима ще до 24.02. пропав ...
Я підозрюю різні причини в різних людей.
Тримайтеся ! Хоча важко. Але мусимо.
Вам мавка лісова нікого не нагадує? Її поведінка не лякає? Вона раніше заводила таблички, робила скріни на дописувачів, збирала інформацію, навіть особисту інформацію. Вас це не лякає? Для чого це потрібно робити трампісткє, яка наче живе у Канаді?
Вася Шевченко, звичайно, зовсім інший випадок. Це дуже добра та світла людина, я сама за ним сумую та переживаю, що він так раптово зник з сайту. Сподіваюсь, що він повернеться. 🙏
Московити на нас напали, тому що там - *****! Воно б напало будь при кому, головне, що трамп йому допоміг у цьому і реально робив усе, щоб розвалити НАТО. Нам пощастило, що він просто не встиг та програв. Але ж зараз його секта МАГА набирає обертів та під гаслами «ні цента Україні» знову виходить на допомогу *****. Мені зараз взагалі начхати на нашого преЗЕдента. Головне, що президент Байден на нашому боці і його політичний досвід дає нам надію на те, що він все зробить вірно та нам на користь.
Реєстрація: 22 липня 2016
Заходив: 04 лютого 2023 в 19:53
Мене читають: 121
Я читаю: 144
Семен Шкаралупа
Реєстрація: 11 серпня 2014
Заходив: 07 вересня 2022 в 20:24
Мене читають: 60
Я читаю: 58
саша паламарчук
Реєстрація: 26 червня 2019
Заходив: 23 січня 2023 в 15:18
Мене читають: 65
Я читаю: 60
Сподіваємось що все добре, що люди просто зайняті ...
ЄнтАдругоЄ.
У нього багацько усяких мішків.
Із гостинцями.