США перекинули "літак судного дня" в Європу
В Європі 28 лютого приземлився літак E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter командування військ Сполучених Штатів у Європі.
"Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США", - повідомили американські службовці.
Зазначається також, що екіпаж зустрівся з послом Сполучених Штатів в Ісландії Керрін Патман та іншими членами дипломатичної та військової спільноти.
E-6B Mercury - це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають "літаком судного дня".
Він призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio.
На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, що здатні нести ядерні боєголовки.
E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він може розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год і здатний підійматися на висоту до 12,8 км. Практична дальність становить - 11 760 км.
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форменне Чурчилло 😕
А про "другу гниду" я не чув, цікаво
Дійсно казав ійопнути по кремлю. Інакше за пару років Сталін буде мати власну ядерну зброю і нападе. Штати відмовили.
Проте не напали. Я так думаю що сталіністи тих часів знали що таке війна на відміну від тереришних пуйла та його оточення і всіх орків
Алі пішов, бо його довели. Мені дуже жаль через це. Я на власні очі не бачила, але хтось писав, що то було через расистські нападки: якась свиня образила хорошу людину.
Я теж, на жаль, не зустрічаю дуже і дуже багатьох... Хочу вірити, що з ними все гараз, а зараз не до писання. Тому що кілька людей навпаки повернулися у 2022.
Шукала, зокрема, Олександра Черепченка через адміністрацію (він воював в АТО). Не маю зв'язку.
Сулима ще до 24.02. пропав ...
Я підозрюю різні причини в різних людей.
Тримайтеся ! Хоча важко. Але мусимо.
Вам мавка лісова нікого не нагадує? Її поведінка не лякає? Вона раніше заводила таблички, робила скріни на дописувачів, збирала інформацію, навіть особисту інформацію. Вас це не лякає? Для чого це потрібно робити трампісткє, яка наче живе у Канаді?
Вася Шевченко, звичайно, зовсім інший випадок. Це дуже добра та світла людина, я сама за ним сумую та переживаю, що він так раптово зник з сайту. Сподіваюсь, що він повернеться. 🙏
Московити на нас напали, тому що там - *****! Воно б напало будь при кому, головне, що трамп йому допоміг у цьому і реально робив усе, щоб розвалити НАТО. Нам пощастило, що він просто не встиг та програв. Але ж зараз його секта МАГА набирає обертів та під гаслами «ні цента Україні» знову виходить на допомогу *****. Мені зараз взагалі начхати на нашого преЗЕдента. Головне, що президент Байден на нашому боці і його політичний досвід дає нам надію на те, що він все зробить вірно та нам на користь.
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Семен Шкаралупа
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саша паламарчук
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Сподіваємось що все добре, що люди просто зайняті ...
ЄнтАдругоЄ.
У нього багацько усяких мішків.
Із гостинцями.