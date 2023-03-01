В Херсонской области один человек погиб, еще один ранен из-за мин

Два человека взорвались на минах в Херсонской области. В первом случае мужчина принес снаряд домой, во втором – из-за взрыва загорелся трактор, водителя спасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Херсонской области пострадали люди из-за российской взрывчатки, - есть погибший", - говорится в сообщении.

Так, во вторник, 28 февраля, 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство.

"В летней кухне мужчина попытался разобрать находку. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи", - рассказали в ОВА.

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Кроме этого, в поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины трактор вспыхнул, поэтому мужчину пришлось спасать. Медики оказывают ему необходимую помощь.