На Херсонщині одна людина загинула, ще одна поранена через міни
Двоє людей підірвалися на мінах у Херсонській області. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому – через вибух загорівся трактор, водія врятували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську ОВА.
"У Херсонській області постраждали люди через російську вибухівку, - є загиблий", - зазнається в повідомленні.
Так, у вівторок, 28 лютого, 48-річний мешканець села Благодатне, нехтуючи правилами безпеки, приніс додому знайдений вибуховий пристрій.
"У літній кухні чоловік спробував розібрати знахідку. Стався вибух. Від отриманих травм постраждалий помер у машині "швидкої допомоги", - розповіли в ОВА.
Крім цього, у полі за селом Архангельське на міну натрапив водій на тракторі. В результаті детонації міни трактор спалахнув, тож чоловіка довелося рятувати. Медики надають йому необхідну допомогу.
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