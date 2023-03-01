50% населения Швейцарии поддерживает реэкспорт оружия в Украину, - опрос

Согласно опросу Tamedia и 20 Minuten, каждый второй швейцарец готов разрешить третьим странам отправлять швейцарское оружие и боеприпасы в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В то время как 50% опрошенных согласились на реэкспорт швейцарского оружия третьими странами, 46% выступают против этого, уточняет опрос. 4% не определились со своей позицией.

Результаты опроса показали разрыв между поколениями. Младшие респонденты относятся к направлению вооружения и боеприпасам более скептически, чем старшие. Две трети тех, кому за 65 лет, дали зеленый свет реэкспорта оружия. В то время как 58% опрошенных в возрасте 18-34 лет и 51% в возрасте 35-49 лет исключают такую возможность.

Швейцарцы также разделились на возможность конфискации средств российских олигархов для дальнейшего финансирования восстановления Украины: 49% поддерживают, 46% – нет.

Кроме того, опрос показал сильную поддержку нейтралитета. 58% опрошенных считают, что Швейцария по-прежнему нейтральна. А две трети (68%) считают, что у этой концепции есть будущее.

Опрос проводился с 15 по 17 февраля среди 27 668 человек со всей Швейцарии. Погрешность составляет +/- 1 процентный пункт.

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