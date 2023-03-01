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Новости Война
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Вучич: Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют

вучич

Президент Сербии Александр Вучич пообещал привлечь к ответственности наемников российского ЧВК "Вагнера", воюющих против Украины.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших органов", – сказал лидер страны.

Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.

Читайте: ВСУ уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев", - Маляр

Издание пишет, что изменить отношение к ЧВК Вагнера Вучича якобы вынудили события 16 февраля 2023 года, когда "сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и требовали прекращения переговоров с Косово".

Тогда президент Сербии назвал протестующих "антисербами" и заявил, что их, вероятно, финансирует Россия.

17 февраля Вучич уже выражал свое возмущение тем, что Россия вербует сербов в ЧВК Вагнера и призвал Кремль прекратить это.

Также читайте: Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News

Сербия (395) наемник (354) ЧВК Вагнер (1333) Вучич Александр (77)


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Топ комментарии
+17
Уже даже до самой прогнившей ВАТЫ начинает что-то доходить.
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01.03.2023 14:54
+13
Капець російським скрепам у Сербії...?
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01.03.2023 14:53
+9
А ще несподівано серби продали нам 3500 ракет до Градів...
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01.03.2023 15:11
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Капець російським скрепам у Сербії...?
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01.03.2023 14:53 Ответить
Уже даже до самой прогнившей ВАТЫ начинает что-то доходить.
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01.03.2023 14:54 Ответить
Вучич конъюнктурщик. Он знает, кто живет в Сербии и сколько бабла кацапы тратят на нацистские проекты и движения. Говорит и делает то, что по опросам выгодно. Сам он за пару часов признал свой обсер с Херсоном, что свидетельствует о хорошем понимании ситуации, а до этого просто сказал так, как хотел услышать его эксимперский народец, мечтающий о былых времен.

Вот Орбан - это вор, на которого есть компромат у кацапов и у австрийцев (которые используют его в своих целях, а сами якобы за нас). До него все давно дошло, но есть компромат и он будет играть под чужую дудку.

И все равно эти 2 человека не ватники и не дебилы, вполне могут оба быть раз в 10 умнее боневтика по тестам IQ и я легко в это поверю. Им обоим на выборах помогли пригожинские троллефермы, оказав решающий вклад в победу. Они их использовали, теперь Вучич переобувается вместе с опросами у своего народа, кто хочет денег от ЕС сильнее, чем руснявных братанов, а Орбан не переобувается, т.к. на него давят австрийцы в том числе и дают денег не меньше, чем кацапы.
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01.03.2023 16:26 Ответить
О! ещё один "жабагадюкинг" разгорается!
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01.03.2023 14:54 Ответить
То якщо у нас не утилізують
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01.03.2023 15:01 Ответить
Потому что он угрозу для себя уже увидел
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01.03.2023 15:16 Ответить
А ще несподівано серби продали нам 3500 ракет до Градів...
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01.03.2023 15:11 Ответить
Не знаю, правда це чи ні, без жартів, але це була б бомба
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01.03.2023 15:15 Ответить
Ну Ukraine Weapons Tracker - ніби надійне джерело

https://twitter.com/UAWeapons/status/1630679031078084611
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01.03.2023 15:17 Ответить
Тоді це справжня бомба! Респектище сербам
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01.03.2023 15:23 Ответить
та вже бачіли твоі арешти.. відпустили поругавши... я скоріш повірю цігану аніж сербу
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01.03.2023 15:12 Ответить
https://youtu.be/1B6c_pUkmac ..

Китайцев тоже арестуют в США за распространение Ковида по всему Миру..видос вверху 🖕
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01.03.2023 15:17 Ответить
На Токаєва схожий.
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01.03.2023 15:21 Ответить
Такими темпами в Тірасполі відбудеться антикацапський мітинг
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01.03.2023 15:27 Ответить
Поняли что слишком завязли с братанием с Россией. Скрепи приятно в мирное время. Но теперь начинает подгорать и очень неприятно вонять. Сербам просто не остаётся другого выбора как грести прочь от россиюшки, пока сами ещё не слишком замарались.
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01.03.2023 15:28 Ответить
Пане Вучіч , Росія ніяка вам не дружня країна , Путін і його шайка просто використовують Сербію щоб розхитувати ситуацію на Балканах .
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01.03.2023 16:07 Ответить
Этот Вучич как что-нибудь отчебучич!
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01.03.2023 16:37 Ответить
..отсиживать где будут???
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01.03.2023 16:58 Ответить
 
 