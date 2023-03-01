Вучич: Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют
Президент Сербии Александр Вучич пообещал привлечь к ответственности наемников российского ЧВК "Вагнера", воюющих против Украины.
Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших органов", – сказал лидер страны.
Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.
Издание пишет, что изменить отношение к ЧВК Вагнера Вучича якобы вынудили события 16 февраля 2023 года, когда "сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и требовали прекращения переговоров с Косово".
Тогда президент Сербии назвал протестующих "антисербами" и заявил, что их, вероятно, финансирует Россия.
17 февраля Вучич уже выражал свое возмущение тем, что Россия вербует сербов в ЧВК Вагнера и призвал Кремль прекратить это.
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Вот Орбан - это вор, на которого есть компромат у кацапов и у австрийцев (которые используют его в своих целях, а сами якобы за нас). До него все давно дошло, но есть компромат и он будет играть под чужую дудку.
И все равно эти 2 человека не ватники и не дебилы, вполне могут оба быть раз в 10 умнее боневтика по тестам IQ и я легко в это поверю. Им обоим на выборах помогли пригожинские троллефермы, оказав решающий вклад в победу. Они их использовали, теперь Вучич переобувается вместе с опросами у своего народа, кто хочет денег от ЕС сильнее, чем руснявных братанов, а Орбан не переобувается, т.к. на него давят австрийцы в том числе и дают денег не меньше, чем кацапы.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1630679031078084611
Китайцев тоже арестуют в США за распространение Ковида по всему Миру..видос вверху 🖕