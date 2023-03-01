Вучич: Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют

Президент Сербии Александр Вучич пообещал привлечь к ответственности наемников российского ЧВК "Вагнера", воюющих против Украины.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших органов", – сказал лидер страны.

Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.

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Издание пишет, что изменить отношение к ЧВК Вагнера Вучича якобы вынудили события 16 февраля 2023 года, когда "сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и требовали прекращения переговоров с Косово".

Тогда президент Сербии назвал протестующих "антисербами" и заявил, что их, вероятно, финансирует Россия.

17 февраля Вучич уже выражал свое возмущение тем, что Россия вербует сербов в ЧВК Вагнера и призвал Кремль прекратить это.

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