Вучич: Сербів із ПВК "Вагнер" вдома заарештують
Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК "Вагнер", які воюють проти України.
Це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав лідер країни.
Він додав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.
Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли "сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово".
Тоді президент Сербії назвав протестувальників "антисербами" та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.
17 лютого Вучич вже висловлював своє обурення тим, що Росія вербує сербів до ПВК Вагнера та закликав Кремль припинити це.
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Вот Орбан - это вор, на которого есть компромат у кацапов и у австрийцев (которые используют его в своих целях, а сами якобы за нас). До него все давно дошло, но есть компромат и он будет играть под чужую дудку.
И все равно эти 2 человека не ватники и не дебилы, вполне могут оба быть раз в 10 умнее боневтика по тестам IQ и я легко в это поверю. Им обоим на выборах помогли пригожинские троллефермы, оказав решающий вклад в победу. Они их использовали, теперь Вучич переобувается вместе с опросами у своего народа, кто хочет денег от ЕС сильнее, чем руснявных братанов, а Орбан не переобувается, т.к. на него давят австрийцы в том числе и дают денег не меньше, чем кацапы.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1630679031078084611
Китайцев тоже арестуют в США за распространение Ковида по всему Миру..видос вверху 🖕