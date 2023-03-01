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Новини Війна
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Вучич: Сербів із ПВК "Вагнер" вдома заарештують

вучич

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК "Вагнер", які воюють проти України.

Це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав лідер країни.

Він додав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.

Читайте: Президент Сербії Вучич після промови Путіна очікує "великі зміни на полі бою" в Україні найближчими днями

Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли "сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово".

Тоді президент Сербії назвав протестувальників "антисербами" та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.

17 лютого Вучич вже висловлював своє обурення тим, що Росія вербує сербів до ПВК Вагнера та закликав Кремль припинити це.

Також читайте: Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів на війну проти України: Це суперечить нашим правилам

Автор: 

Сербія (376) найманець (254) ПВК Вагнер (1541) Вучич Александр (94)


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Топ коментарі
+17
Уже даже до самой прогнившей ВАТЫ начинает что-то доходить.
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01.03.2023 14:54
+13
Капець російським скрепам у Сербії...?
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01.03.2023 14:53
+9
А ще несподівано серби продали нам 3500 ракет до Градів...
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01.03.2023 15:11
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Капець російським скрепам у Сербії...?
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01.03.2023 14:53 Відповісти
Уже даже до самой прогнившей ВАТЫ начинает что-то доходить.
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01.03.2023 14:54 Відповісти
Вучич конъюнктурщик. Он знает, кто живет в Сербии и сколько бабла кацапы тратят на нацистские проекты и движения. Говорит и делает то, что по опросам выгодно. Сам он за пару часов признал свой обсер с Херсоном, что свидетельствует о хорошем понимании ситуации, а до этого просто сказал так, как хотел услышать его эксимперский народец, мечтающий о былых времен.

Вот Орбан - это вор, на которого есть компромат у кацапов и у австрийцев (которые используют его в своих целях, а сами якобы за нас). До него все давно дошло, но есть компромат и он будет играть под чужую дудку.

И все равно эти 2 человека не ватники и не дебилы, вполне могут оба быть раз в 10 умнее боневтика по тестам IQ и я легко в это поверю. Им обоим на выборах помогли пригожинские троллефермы, оказав решающий вклад в победу. Они их использовали, теперь Вучич переобувается вместе с опросами у своего народа, кто хочет денег от ЕС сильнее, чем руснявных братанов, а Орбан не переобувается, т.к. на него давят австрийцы в том числе и дают денег не меньше, чем кацапы.
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01.03.2023 16:26 Відповісти
О! ещё один "жабагадюкинг" разгорается!
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01.03.2023 14:54 Відповісти
То якщо у нас не утилізують
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01.03.2023 15:01 Відповісти
Потому что он угрозу для себя уже увидел
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01.03.2023 15:16 Відповісти
А ще несподівано серби продали нам 3500 ракет до Градів...
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Не знаю, правда це чи ні, без жартів, але це була б бомба
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01.03.2023 15:15 Відповісти
Ну Ukraine Weapons Tracker - ніби надійне джерело

https://twitter.com/UAWeapons/status/1630679031078084611
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01.03.2023 15:17 Відповісти
Тоді це справжня бомба! Респектище сербам
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01.03.2023 15:23 Відповісти
та вже бачіли твоі арешти.. відпустили поругавши... я скоріш повірю цігану аніж сербу
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01.03.2023 15:12 Відповісти
https://youtu.be/1B6c_pUkmac ..

Китайцев тоже арестуют в США за распространение Ковида по всему Миру..видос вверху 🖕
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01.03.2023 15:17 Відповісти
На Токаєва схожий.
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01.03.2023 15:21 Відповісти
Такими темпами в Тірасполі відбудеться антикацапський мітинг
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01.03.2023 15:27 Відповісти
Поняли что слишком завязли с братанием с Россией. Скрепи приятно в мирное время. Но теперь начинает подгорать и очень неприятно вонять. Сербам просто не остаётся другого выбора как грести прочь от россиюшки, пока сами ещё не слишком замарались.
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01.03.2023 15:28 Відповісти
Пане Вучіч , Росія ніяка вам не дружня країна , Путін і його шайка просто використовують Сербію щоб розхитувати ситуацію на Балканах .
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01.03.2023 16:07 Відповісти
Этот Вучич как что-нибудь отчебучич!
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01.03.2023 16:37 Відповісти
..отсиживать где будут???
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01.03.2023 16:58 Відповісти
 
 