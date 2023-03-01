Вучич: Сербів із ПВК "Вагнер" вдома заарештують

Президент Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК "Вагнер", які воюють проти України.

Це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - сказав лідер країни.

Він додав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.

Читайте: Президент Сербії Вучич після промови Путіна очікує "великі зміни на полі бою" в Україні найближчими днями

Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли "сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово".

Тоді президент Сербії назвав протестувальників "антисербами" та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.

17 лютого Вучич вже висловлював своє обурення тим, що Росія вербує сербів до ПВК Вагнера та закликав Кремль припинити це.

Також читайте: Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів на війну проти України: Це суперечить нашим правилам