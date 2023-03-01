Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии абсолютным большинством поддержал законопроект о членстве Финляндии в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает HS.

Сразу после открытия заседания в среду 28 февраля проект был вынесен на голосование. Его поддержали 184 голосами, один депутат "воздержался" и семь отсутствовали.

Во время дебатов во вторник лишь единичные депутаты призвали отказаться от вступления, аргументируя это своей позицией по ядерному оружию. Министр иностранных дел Пекка Хаависто ответил, что проект никак не меняет законодательство и позицию Финляндии относительно ядерного оружия. Министр обороны Антти Кайкконен заверил, что сейчас речь не идет о том, чтобы после вступления размещать в Финляндии ядерное оружие, и никто не подталкивает Финляндию к этому.

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"Для нас членство в НАТО – это решение для защиты страны", - подчеркнул он.

Прошлой весной решение о подаче заявки на вступление в НАТО поддержали 188 депутатов.

Сегодняшнее голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления. Следовательно, дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, еще не ратифицировавших заявку - Венгрии и Турции.

В венгерском парламенте дебаты должны стартовать сегодня, 1 марта.

Переговоры с Турцией должны возобновиться 9 марта.