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Новини
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Парламент Фінляндії схвалив законопроєкт щодо вступу до НАТО

нато,фінляндія

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє HS.

Одразу після відкриття засідання у середу 28 лютого проєкт винесли на голосування. Його підтримали 184 голосами, один депутат "утримався" і сім були відсутні.

Під час дебатів у вівторок лише поодинокі депутати закликали відмовитися від вступу, аргументуючи це своєю позицією щодо ядерної зброї. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто відповів на це, що проєкт ніяк не змінює законодавство і позицію Фінляндії щодо ядерної зброї. Міністр оборони Антті Кайкконен запевнив, що зараз не йдеться про те, щоб після вступу розміщувати у Фінляндії ядерну зброю, і ніхто не підштовхує Фінляндію до цього.

Також читайте: Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня, - ЗМІ

"Для нас членство у НАТО - це рішення для захисту країни", - наголосив він.

Минулої весни рішення про подання заявки на вступ до НАТО підтримали 188 депутатів.

Сьогоднішнє голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу. Отже, подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заявку - Угорщини й Туреччини.

В угорському парламенті дебати мають стартувати сьогодні, 1 березня.

Переговори з Туреччиною мають поновитися 9 березня.

Автор: 

НАТО (6506) Фінляндія (1324)


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Фіни(НАТО) зможуть обстрілювати скрєпний сєвєродвінск з рогатки
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Вова, чому ми досі не в НАТО?
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01.03.2023 15:18 Відповісти
Не вступят все равно. Венгры и Турки не дадут добро.
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01.03.2023 18:02 Відповісти
 
 