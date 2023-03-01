Избранный президент Чехии Павел о предоставлении Украине истребителей: В долгосрочной перспективе, через полгода или позже

Избранный президент Чехии Петр Павел призвал к скорым поставкам оружия в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Среди прочего боевые танки важны для украинских войск, чтобы иметь возможность остановить российское наступление, заявил Павел.

"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители", – сказал избранный президент.

Но это, по его словам, может произойти только через полгода или позже. "Потому что это требует подготовки специалистов, лётного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности" - отметил Павел.

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