2 806 11
Избранный президент Чехии Павел о предоставлении Украине истребителей: В долгосрочной перспективе, через полгода или позже
Избранный президент Чехии Петр Павел призвал к скорым поставкам оружия в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Среди прочего боевые танки важны для украинских войск, чтобы иметь возможность остановить российское наступление, заявил Павел.
"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители", – сказал избранный президент.
Но это, по его словам, может произойти только через полгода или позже. "Потому что это требует подготовки специалистов, лётного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности" - отметил Павел.
Топ комментарии
+7 Алексей Королевский #552373
показать весь комментарий01.03.2023 15:09 Ссылка
+5 arye z.
показать весь комментарий01.03.2023 15:07 Ссылка
+5 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий01.03.2023 15:11 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
таке враження, що тільки Павел - обраний, а инші президенти призначені