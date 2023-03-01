РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3828 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 806 11

Избранный президент Чехии Павел о предоставлении Украине истребителей: В долгосрочной перспективе, через полгода или позже

павел,петр

Избранный президент Чехии Петр Павел призвал к скорым поставкам оружия в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Среди прочего боевые танки важны для украинских войск, чтобы иметь возможность остановить российское наступление, заявил Павел.

"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители", – сказал избранный президент.

Но это, по его словам, может произойти только через полгода или позже. "Потому что это требует подготовки специалистов, лётного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности" - отметил Павел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-президент Еврокомиссии Юрова: европейцы "неоправданно корректно" относятся к Венгрии

авиация (2839) Чехия (1734) Павел Петр (133)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Пол года это уже более-менее обозримые сроки.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:09
+5
"...Потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войны. Суммарно они превышают все те, что были зафиксированы во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1945 года - после окончания Второй мировой.

Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
показать весь комментарий
01.03.2023 15:07
+5
насправді цифри вдвічі більше.але хто там їх колись рахував.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...Потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войны. Суммарно они превышают все те, что были зафиксированы во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1945 года - после окончания Второй мировой.

Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
показать весь комментарий
01.03.2023 15:07 Ответить
насправді цифри вдвічі більше.але хто там їх колись рахував.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:11 Ответить
Пол года это уже более-менее обозримые сроки.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:09 Ответить
Если живешь рядом с вонючими диктаторскими странами, то надо в оборонку вкладываться на 110%. Самим недоедать, а свою армию кормить.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:19 Ответить
це все одно, що український борщ стоїть на столі гарячий і потрібна ложка вже зараз, але українцям може через пів-року дадуть ,або виделки,або китайські палички...
показать весь комментарий
01.03.2023 15:20 Ответить
Це краще ніж нічого. Хоча терміни "через пів року або пізніше" не зрозумілі. Де рік, там і два.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:26 Ответить
щоб тобі так жінка давала
показать весь комментарий
01.03.2023 15:28 Ответить
"Дам я тебе, дам! Потом... Половину... Может быть..." (с)
показать весь комментарий
01.03.2023 15:45 Ответить
Ну звісно можна і повийожуватися , не чехи ж гинуть .
показать весь комментарий
01.03.2023 16:04 Ответить
Любий фахівець розуміє, що літаки надані зараз ми зможемо використовувати в кращому випадку через три місяці. Відсутність інфраструктури, матеріально-технічної бази і фахівців це те чого нема і скороне буде. Але то для фахїівців, а для профанів і Zелених мух то дрібниці.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:53 Ответить
редактори! а чому б не писати просто: президент Чехії
таке враження, що тільки Павел - обраний, а инші президенти призначені
показать весь комментарий
01.03.2023 17:40 Ответить
 
 