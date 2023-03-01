Обраний президент Чехії Павел про надання Україні винищувачів: У довгостроковій перспективі, через пів року або пізніше

Обраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Серед іншого, бойові танки важливі для українських військ, щоб мати можливість зупинити російський наступ, заявив Павел.

"У довгостроковій перспективі в Україну також повинні бути поставлені винищувачі", - сказав обраний президент.

Але це, за його словами, може статися лише через пів року або пізніше. "Тому що це вимагає підготовки фахівців, льотного і наземного персоналу, логістики, наземної безпеки" – зазначив Павел.

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