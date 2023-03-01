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Обраний президент Чехії Павел про надання Україні винищувачів: У довгостроковій перспективі, через пів року або пізніше
Обраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Серед іншого, бойові танки важливі для українських військ, щоб мати можливість зупинити російський наступ, заявив Павел.
"У довгостроковій перспективі в Україну також повинні бути поставлені винищувачі", - сказав обраний президент.
Але це, за його словами, може статися лише через пів року або пізніше. "Тому що це вимагає підготовки фахівців, льотного і наземного персоналу, логістики, наземної безпеки" – зазначив Павел.
Топ коментарі
+7 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар01.03.2023 15:09 Посилання
+5 arye z.
показати весь коментар01.03.2023 15:07 Посилання
+5 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар01.03.2023 15:11 Посилання
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Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
таке враження, що тільки Павел - обраний, а инші президенти призначені