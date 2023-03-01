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Обраний президент Чехії Павел про надання Україні винищувачів: У довгостроковій перспективі, через пів року або пізніше

павел,петр

Обраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Серед іншого, бойові танки важливі для українських військ, щоб мати можливість зупинити російський наступ, заявив Павел.

"У довгостроковій перспективі в Україну також повинні бути поставлені винищувачі", - сказав обраний президент.

Але це, за його словами, може статися лише через пів року або пізніше. "Тому що це вимагає підготовки фахівців, льотного і наземного персоналу, логістики, наземної безпеки" – зазначив Павел.

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Автор: 

авіація (4148) Чехія (1646) Павел Петр (164)


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Топ коментарі
+7
Пол года это уже более-менее обозримые сроки.
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01.03.2023 15:09
+5
"...Потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войны. Суммарно они превышают все те, что были зафиксированы во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1945 года - после окончания Второй мировой.

Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
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01.03.2023 15:07
+5
насправді цифри вдвічі більше.але хто там їх колись рахував.
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01.03.2023 15:11
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"...Потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войны. Суммарно они превышают все те, что были зафиксированы во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1945 года - после окончания Второй мировой.

Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР"..."
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01.03.2023 15:07 Відповісти
насправді цифри вдвічі більше.але хто там їх колись рахував.
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Пол года это уже более-менее обозримые сроки.
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01.03.2023 15:09 Відповісти
Если живешь рядом с вонючими диктаторскими странами, то надо в оборонку вкладываться на 110%. Самим недоедать, а свою армию кормить.
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01.03.2023 15:19 Відповісти
це все одно, що український борщ стоїть на столі гарячий і потрібна ложка вже зараз, але українцям може через пів-року дадуть ,або виделки,або китайські палички...
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01.03.2023 15:20 Відповісти
Це краще ніж нічого. Хоча терміни "через пів року або пізніше" не зрозумілі. Де рік, там і два.
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01.03.2023 15:26 Відповісти
щоб тобі так жінка давала
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01.03.2023 15:28 Відповісти
"Дам я тебе, дам! Потом... Половину... Может быть..." (с)
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01.03.2023 15:45 Відповісти
Ну звісно можна і повийожуватися , не чехи ж гинуть .
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01.03.2023 16:04 Відповісти
Любий фахівець розуміє, що літаки надані зараз ми зможемо використовувати в кращому випадку через три місяці. Відсутність інфраструктури, матеріально-технічної бази і фахівців це те чого нема і скороне буде. Але то для фахїівців, а для профанів і Zелених мух то дрібниці.
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01.03.2023 16:53 Відповісти
редактори! а чому б не писати просто: президент Чехії
таке враження, що тільки Павел - обраний, а инші президенти призначені
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01.03.2023 17:40 Відповісти
 
 