Новый музей: Власти Киева превратили музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"
Филиал Музея истории города Киева, который назывался "Киевский музей Пушкина", объявил о своем превращении в "Усадьбу на Кудрявке".
Об этом сообщает сайт Киевской городской власти со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко, информирует Цензор.НЕТ.
"После прекращения существования Музея, посвященного "великому русскому поэту" ровно год назад, 1 марта 2022 года Музей истории города Киева объявил о превращении "Киевского музея Пушкина" в "Усадьбу на Кудрявке". Музей разработал новую концепцию и подтвердил ее Ученым советом: "Усадьба на Кудрявке" будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева ХІХ века", - сообщила Анна Старостенко.
По ее словам, название "Усадьба на Кудрявке" полностью соответствует исторической эпохе XIX – начала ХХ ст., одного из важных периодов в истории города.
"В настоящее время полностью меняется порядок власти, территориальная конфигурация Киева и архитектурный образ, а также этот период отмечается активной политической жизнью. Все это повлияло на жизнь горожан, меняло их привычки, настроения, вносило заметные изменения в повседневную жизнь", - подчеркнула Старостенко.
В новой экспозиции будут выставлены мемориальные вещи семьи Мазюкевичей, владельцев усадьбы на Кудрявке, которые будут отображать культурный и исторический контекст периода XIX – начала XX века. Такие, как мебель, картины, посуда, образцы домашнего рукоделия и изделия киевских мастеров. Это изменение позволит сохранить историческое наследие Киева и улучшить исследование культурных и социальных аспектов города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)))
30 років очікування, як звільнення окупованого Нагірного Карабаху!!
Мабуть, треба ще 30 років, щоб зрозуміли до якого табору орків продали ригоАнали опозажопні Українців та Україну!!
Головне, ніякої політики, мішєбратія, виключно для використання орками, як рабсили…
Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.
Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.