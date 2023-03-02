РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8239 посетителей онлайн
Новости
4 337 22

Новый музей: Власти Киева превратили музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"

музей,київ,пушкін

Филиал Музея истории города Киева, который назывался "Киевский музей Пушкина", объявил о своем превращении в "Усадьбу на Кудрявке".

Об этом сообщает сайт Киевской городской власти со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко, информирует Цензор.НЕТ.

"После прекращения существования Музея, посвященного "великому русскому поэту" ровно год назад, 1 марта 2022 года Музей истории города Киева объявил о превращении "Киевского музея Пушкина" в "Усадьбу на Кудрявке". Музей разработал новую концепцию и подтвердил ее Ученым советом: "Усадьба на Кудрявке" будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева ХІХ века", - сообщила Анна Старостенко.

По ее словам, название "Усадьба на Кудрявке" полностью соответствует исторической эпохе XIX – начала ХХ ст., одного из важных периодов в истории города.

"В настоящее время полностью меняется порядок власти, территориальная конфигурация Киева и архитектурный образ, а также этот период отмечается активной политической жизнью. Все это повлияло на жизнь горожан, меняло их привычки, настроения, вносило заметные изменения в повседневную жизнь", - подчеркнула Старостенко.

В новой экспозиции будут выставлены мемориальные вещи семьи Мазюкевичей, владельцев усадьбы на Кудрявке, которые будут отображать культурный и исторический контекст периода XIX – начала XX века. Такие, как мебель, картины, посуда, образцы домашнего рукоделия и изделия киевских мастеров. Это изменение позволит сохранить историческое наследие Киева и улучшить исследование культурных и социальных аспектов города.

Читайте также: Петиция об официальном употреблении в Украине "Московия" вместо "Россия" набрала необходимые 25 тысяч голосов

Автор: 

Киев (25655) музей (723) переименования (740)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Цікава історія виникнення цього музею. Один київський єврей Яків Бердичевський протягом усього життя збирав матеріали, які стосуються життя і творчості Пушкіна. Але цей любитель руской паезіі з початком розвалу совка вирішив втекти до Німеччини, а куди подіти назбиране за все життя про "вєлікава паета", не тягнути ж його з собою до Німеччини, та й кому воно там потрібне. І вирішив він передати свою колекцію в дар місту, поставивши при цьому умову, - створити в Києві музей Олександра Пушкіна.

Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.

Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.
показать весь комментарий
01.03.2023 18:30
+9
Усе що пов'язане з роZією повинно зникнути в Україні.
показать весь комментарий
01.03.2023 22:39
+7
показать весь комментарий
02.03.2023 02:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ''начинка'' отого музею якось зміниться, чи лише вивіска?
показать весь комментарий
01.03.2023 17:37 Ответить
А лампочку в под'єздє кто викрутіл - Садиба на Кудрявці?
)))
показать весь комментарий
01.03.2023 17:40 Ответить
київський "музей пушкіна"... що, ще й такий був??? і нах, і кому він потрібен???
показать весь комментарий
01.03.2023 17:49 Ответить
Може перейменувати його в музей Дантеса - зробила ж людина добру справу?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:10 Ответить
Нарешті!! Кияни вдячні і підтримують це рішення!!

30 років очікування, як звільнення окупованого Нагірного Карабаху!!
Мабуть, треба ще 30 років, щоб зрозуміли до якого табору орків продали ригоАнали опозажопні Українців та Україну!!
Головне, ніякої політики, мішєбратія, виключно для використання орками, як рабсили…
показать весь комментарий
01.03.2023 18:04 Ответить
Тут ти помиляєшся, виборці ригів якраз і хотіли довбтися в ясна зі своїми старшими братами, я досі памятаю як ця біомаса біснувалася та кричала: ми хочем в митний союз нам не потрібне НАТО та ЄС, ми хочем щоб в Україні зробили усруську другою державною, бо нам ваша бандерівська нах не здалась. Також я хочу нагадати як в областях де були в основному виборці ригів ставились до Майдану в 2014 році: ми тут працюєм, країну годуєм, а вони там майдануті скачуть, навіть учасників місцевих майданів у містах переслідували та били. Ось тепер люди приколюються, що он скільки китайців живе на сході усрусії, що вони оголосять про незалежність та увійдуть в склад Китаю, так точно те саме хотіли зробити в Україні кацапи руками кацапо-малоросів протягом усієї незалежності України. Риги виконували завдання кремлядєй та своїх кацаплячих виборців.
показать весь комментарий
02.03.2023 09:39 Ответить
Цікава історія виникнення цього музею. Один київський єврей Яків Бердичевський протягом усього життя збирав матеріали, які стосуються життя і творчості Пушкіна. Але цей любитель руской паезіі з початком розвалу совка вирішив втекти до Німеччини, а куди подіти назбиране за все життя про "вєлікава паета", не тягнути ж його з собою до Німеччини, та й кому воно там потрібне. І вирішив він передати свою колекцію в дар місту, поставивши при цьому умову, - створити в Києві музей Олександра Пушкіна.

Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.

Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.
показать весь комментарий
01.03.2023 18:30 Ответить
А учитывая что он был наполовину арап - то настоящий русский
показать весь комментарий
01.03.2023 23:17 Ответить
А це неподобство пише до українців псячою наче ми її маємо розуміти за замовчуванням.
показать весь комментарий
02.03.2023 22:09 Ответить
Усе що пов'язане з роZією повинно зникнути в Україні.
показать весь комментарий
01.03.2023 22:39 Ответить
Який Ушкін, він ніколи не був у Києві! Який може бути музей, малороси. гребіть на кацапстан і там моліться на свої скрепи.
показать весь комментарий
01.03.2023 23:06 Ответить
Дуже погано,що є таки "невігласи" як ви та покійний бузіна... Хунвейбіни....)(
показать весь комментарий
01.03.2023 23:11 Ответить
Ольга, а що ви знаєте про Сковороду? Певне нічого, це до питання про невігласів!
показать весь комментарий
01.03.2023 23:36 Ответить
як що? 500 гривень)))
показать весь комментарий
02.03.2023 02:52 Ответить
Російськат так звана "культура" має бути знищена. Вона є ідеологією сатани.
показать весь комментарий
02.03.2023 21:46 Ответить
пушкин как раз кудрявый был
показать весь комментарий
01.03.2023 23:08 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 02:21 Ответить
Краще відкрити в Києві стрілецькі курси ім. Дантеса.
показать весь комментарий
02.03.2023 03:40 Ответить
Странно, стрелял и попал Дантес, а памятник Пушкину.
показать весь комментарий
02.03.2023 07:29 Ответить
На Кудрявке... Великий кудрявый эфиопский поэт усмехнулся.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:14 Ответить
Музей кудрявого ефіопа на Кудрявці?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:06 Ответить
 
 