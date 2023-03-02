Новий музей: Влада Києва перетворила музей Пушкіна на "Садибу на Кудрявці"

Філія Музею історії міста Києва, яка мала назву "Київський музей Пушкіна", оголосила про своє перетворення на "Садибу на Кудрявці".

Про це повідомляє сайт Київської міської влади з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після припинення існування Музею, присвяченого "великому російському поету" рівно рік тому, 1 березня 2022 року Музей історії міста Києва оголосив про перетворення "Київського музею Пушкіна" на "Садибу на Кудрявці". Враховуючи доручення мера Києва Віталія Кличка щодо дерусифікації Києва та думку громадськості, Музей розробив нову концепцію та підтвердив її Вченою радою. "Садиба на Кудрявці" буде розповідати про історичну місцевість, побут, соціальне та культурне життя Києва ХІХ століття", - повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, назва "Садиба на Кудрявці" повністю відповідає історичній епосі ХІХ – початку ХХ ст., одного з важливих періодів в історії міста.

"У цей час повністю змінюється порядок влади, територіальна конфігурація Києва та архітектурний образ, а також цей період відзначається активним політичним життям. Усе це вплинуло на життя містян, змінювало їх звички, настрої, вносило помітні зміни у повсякдення", – наголосила Старостенко.

У новій експозиції будуть виставлені меморіальні речі родини Мазюкевичів, власників садиби на Кудрявці, які відображатимуть культурний та історичний контекст періоду ХІХ – початку ХХ століття. Такі як меблі, картини, посуд, зразки домашнього рукоділля та вироби київських майстрів. Ця зміна дозволить зберегти історичну спадщину Києва та покращити дослідження культурних та соціальних аспектів міста.

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