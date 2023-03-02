УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5992 відвідувача онлайн
Новини
4 337 22

Новий музей: Влада Києва перетворила музей Пушкіна на "Садибу на Кудрявці"

музей,київ,пушкін

Філія Музею історії міста Києва, яка мала назву "Київський музей Пушкіна", оголосила про своє перетворення на "Садибу на Кудрявці".

Про це повідомляє сайт Київської міської влади з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після припинення існування Музею, присвяченого "великому російському поету" рівно рік тому, 1 березня 2022 року Музей історії міста Києва оголосив про перетворення "Київського музею Пушкіна" на "Садибу на Кудрявці". Враховуючи доручення мера Києва Віталія Кличка щодо дерусифікації Києва та думку громадськості, Музей розробив нову концепцію та підтвердив її Вченою радою. "Садиба на Кудрявці" буде розповідати про історичну місцевість, побут, соціальне та культурне життя Києва ХІХ століття", - повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, назва "Садиба на Кудрявці" повністю відповідає історичній епосі ХІХ – початку ХХ ст., одного з важливих періодів в історії міста.

"У цей час повністю змінюється порядок влади, територіальна конфігурація Києва та архітектурний образ, а також цей період відзначається активним політичним життям. Усе це вплинуло на життя містян, змінювало їх звички, настрої, вносило помітні зміни у повсякдення", – наголосила Старостенко.

У новій експозиції будуть виставлені меморіальні речі родини Мазюкевичів, власників садиби на Кудрявці, які відображатимуть культурний та історичний контекст періоду ХІХ – початку ХХ століття. Такі як меблі, картини, посуд, зразки домашнього рукоділля та вироби київських майстрів. Ця зміна дозволить зберегти історичну спадщину Києва та покращити дослідження культурних та соціальних аспектів міста.

Також читайте: Пограбування музеїв України окупантами стало найбільшим із часів Другої світової, - The New York Times

Автор: 

Київ (19626) музей (441) перейменування (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Цікава історія виникнення цього музею. Один київський єврей Яків Бердичевський протягом усього життя збирав матеріали, які стосуються життя і творчості Пушкіна. Але цей любитель руской паезіі з початком розвалу совка вирішив втекти до Німеччини, а куди подіти назбиране за все життя про "вєлікава паета", не тягнути ж його з собою до Німеччини, та й кому воно там потрібне. І вирішив він передати свою колекцію в дар місту, поставивши при цьому умову, - створити в Києві музей Олександра Пушкіна.

Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.

Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.
показати весь коментар
01.03.2023 18:30
+9
Усе що пов'язане з роZією повинно зникнути в Україні.
показати весь коментар
01.03.2023 22:39
+7
показати весь коментар
02.03.2023 02:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ''начинка'' отого музею якось зміниться, чи лише вивіска?
показати весь коментар
01.03.2023 17:37 Відповісти
А лампочку в под'єздє кто викрутіл - Садиба на Кудрявці?
)))
показати весь коментар
01.03.2023 17:40 Відповісти
київський "музей пушкіна"... що, ще й такий був??? і нах, і кому він потрібен???
показати весь коментар
01.03.2023 17:49 Відповісти
Може перейменувати його в музей Дантеса - зробила ж людина добру справу?
показати весь коментар
02.03.2023 20:10 Відповісти
Нарешті!! Кияни вдячні і підтримують це рішення!!

30 років очікування, як звільнення окупованого Нагірного Карабаху!!
Мабуть, треба ще 30 років, щоб зрозуміли до якого табору орків продали ригоАнали опозажопні Українців та Україну!!
Головне, ніякої політики, мішєбратія, виключно для використання орками, як рабсили…
показати весь коментар
01.03.2023 18:04 Відповісти
Тут ти помиляєшся, виборці ригів якраз і хотіли довбтися в ясна зі своїми старшими братами, я досі памятаю як ця біомаса біснувалася та кричала: ми хочем в митний союз нам не потрібне НАТО та ЄС, ми хочем щоб в Україні зробили усруську другою державною, бо нам ваша бандерівська нах не здалась. Також я хочу нагадати як в областях де були в основному виборці ригів ставились до Майдану в 2014 році: ми тут працюєм, країну годуєм, а вони там майдануті скачуть, навіть учасників місцевих майданів у містах переслідували та били. Ось тепер люди приколюються, що он скільки китайців живе на сході усрусії, що вони оголосять про незалежність та увійдуть в склад Китаю, так точно те саме хотіли зробити в Україні кацапи руками кацапо-малоросів протягом усієї незалежності України. Риги виконували завдання кремлядєй та своїх кацаплячих виборців.
показати весь коментар
02.03.2023 09:39 Відповісти
Цікава історія виникнення цього музею. Один київський єврей Яків Бердичевський протягом усього життя збирав матеріали, які стосуються життя і творчості Пушкіна. Але цей любитель руской паезіі з початком розвалу совка вирішив втекти до Німеччини, а куди подіти назбиране за все життя про "вєлікава паета", не тягнути ж його з собою до Німеччини, та й кому воно там потрібне. І вирішив він передати свою колекцію в дар місту, поставивши при цьому умову, - створити в Києві музей Олександра Пушкіна.

Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.

Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.
показати весь коментар
01.03.2023 18:30 Відповісти
А учитывая что он был наполовину арап - то настоящий русский
показати весь коментар
01.03.2023 23:17 Відповісти
А це неподобство пише до українців псячою наче ми її маємо розуміти за замовчуванням.
показати весь коментар
02.03.2023 22:09 Відповісти
Усе що пов'язане з роZією повинно зникнути в Україні.
показати весь коментар
01.03.2023 22:39 Відповісти
Який Ушкін, він ніколи не був у Києві! Який може бути музей, малороси. гребіть на кацапстан і там моліться на свої скрепи.
показати весь коментар
01.03.2023 23:06 Відповісти
Дуже погано,що є таки "невігласи" як ви та покійний бузіна... Хунвейбіни....)(
показати весь коментар
01.03.2023 23:11 Відповісти
Ольга, а що ви знаєте про Сковороду? Певне нічого, це до питання про невігласів!
показати весь коментар
01.03.2023 23:36 Відповісти
як що? 500 гривень)))
показати весь коментар
02.03.2023 02:52 Відповісти
Російськат так звана "культура" має бути знищена. Вона є ідеологією сатани.
показати весь коментар
02.03.2023 21:46 Відповісти
пушкин как раз кудрявый был
показати весь коментар
01.03.2023 23:08 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2023 02:21 Відповісти
Краще відкрити в Києві стрілецькі курси ім. Дантеса.
показати весь коментар
02.03.2023 03:40 Відповісти
Странно, стрелял и попал Дантес, а памятник Пушкину.
показати весь коментар
02.03.2023 07:29 Відповісти
На Кудрявке... Великий кудрявый эфиопский поэт усмехнулся.
показати весь коментар
02.03.2023 13:14 Відповісти
Музей кудрявого ефіопа на Кудрявці?
показати весь коментар
02.03.2023 20:06 Відповісти
 
 