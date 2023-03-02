Новий музей: Влада Києва перетворила музей Пушкіна на "Садибу на Кудрявці"
Філія Музею історії міста Києва, яка мала назву "Київський музей Пушкіна", оголосила про своє перетворення на "Садибу на Кудрявці".
Про це повідомляє сайт Київської міської влади з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після припинення існування Музею, присвяченого "великому російському поету" рівно рік тому, 1 березня 2022 року Музей історії міста Києва оголосив про перетворення "Київського музею Пушкіна" на "Садибу на Кудрявці". Враховуючи доручення мера Києва Віталія Кличка щодо дерусифікації Києва та думку громадськості, Музей розробив нову концепцію та підтвердив її Вченою радою. "Садиба на Кудрявці" буде розповідати про історичну місцевість, побут, соціальне та культурне життя Києва ХІХ століття", - повідомила Ганна Старостенко.
За її словами, назва "Садиба на Кудрявці" повністю відповідає історичній епосі ХІХ – початку ХХ ст., одного з важливих періодів в історії міста.
"У цей час повністю змінюється порядок влади, територіальна конфігурація Києва та архітектурний образ, а також цей період відзначається активним політичним життям. Усе це вплинуло на життя містян, змінювало їх звички, настрої, вносило помітні зміни у повсякдення", – наголосила Старостенко.
У новій експозиції будуть виставлені меморіальні речі родини Мазюкевичів, власників садиби на Кудрявці, які відображатимуть культурний та історичний контекст періоду ХІХ – початку ХХ століття. Такі як меблі, картини, посуд, зразки домашнього рукоділля та вироби київських майстрів. Ця зміна дозволить зберегти історичну спадщину Києва та покращити дослідження культурних та соціальних аспектів міста.
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30 років очікування, як звільнення окупованого Нагірного Карабаху!!
Мабуть, треба ще 30 років, щоб зрозуміли до якого табору орків продали ригоАнали опозажопні Українців та Україну!!
Головне, ніякої політики, мішєбратія, виключно для використання орками, як рабсили…
Влада довго не виділяла землю й тільки після того, як музей Пушкіна в 1999 році об'єднався з Музеєм історії Києва, міська рада передала у власність музею невеликий маєток на вул. Кудрявській, б. 9, який був зведений у 1816 році. Хоча в тому маєтку Пушкін не був жодного разу, музей все-таки облаштували в цьому приміщенні. Нинішня будівля музею прославилася тим, що в ній пройшло дитинство ненависника України Михайла Булгакова, тому співробітники говорять, що завдяки Булгакову в Києві з'явився музей Пушкіна.
Власне, «українським твором» Пушкіна можна вважати «Полтаву». Однак поему важко назвати проукраїнською. У ній Пушкін свідомо дискутує з Байроном і особливо - Рилєєвим, які зображували Івана Мазепу в позитивному плані, репрезентуючи його як борця за волю України. Пушкінська «Полтава» з позицій «старшого брата» прославляє суперника Мазепи - царя Петра. Загалом, це був один із перших апологетично-імперських творів Пушкіна.