Зафиксировано 156 фактов изнасилования российскими военными, большинство из них - в Херсоне и на Киевщине, - Офис Генпрокурора
За время полномасштабной войны России против Украины зафиксировано 156 фактов сексуального насилия со стороны российских военных, большинство из них – в Херсоне и Киевской области.
Об этом сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Украины Ирина Диденко, передает Цензор.НЕТ.
"Я могу говорить только о фактах, где пострадавшее лицо согласилось на открытие уголовного процесса, будучи проинформированным, что его ожидает. Часто семья не знает, что произошло с пострадавшим человеком, он очень боится, чтобы не узнали. То есть фактов, сигналов мы фиксируем очень много. Но из тех, что согласились по состоянию на сегодняшний день, мы можем говорить о 156 таких фактах и, собственно, больше всего – в Херсоне – 65 фактов зафиксировали, Запорожская область – 6, остальные – Киевская область", – рассказала она.
Насилию подвергались как женщины, так и мужчины, дети, сказала представитель Офиса генпрокурора. По ее словам, правоохранителям удалось идентифицировать некоторых российских военных, причастных к совершению подобных преступлений.
"Сейчас мы можем говорить о семи сообщениях о подозрении, есть наработки и будут еще. Из них четыре обвинительных акта мы передали в суд. Есть один приговор – 12 лет лишения свободы. Это приговор – заочное осуждение, то есть без физического присутствия военного. Мы отталкиваемся от желания пострадавшего лица, если оно готово идти в суд, если оно хочет компенсации в таком виде, мы идем и доказываем преступление", – подчеркнула Диденко.
С начала полномасштабной войны России против Украины зарегистрировано более 68 тысяч военных преступлений российских военных и 952 факта применения запрещенных средств ведения войны, сообщил на брифинге 23 февраля генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, реальное количество преступлений намного выше, поскольку нет доступа к территориям, которые до сих пор находятся в оккупации.
Генпрокурор Украины утверждает, что "уничтожение гражданского населения Украины – умышленная стратегия России". По его словам, она включает убийства, пытки и сексуальное насилие, которые совершается в отношении тех, кто идентифицирует себя как украинец, а также депортацию детей, обстрелы критической инфраструктуры и прочее.
Костин сообщил, что в общей сложности зарегистрировано более 2600 военных преступлений против детей, среди которых гибель или ранение, факты вооруженного нападения на учреждения для детей, а также факты принудительной депортации или похищения.
В Херсонской области расследуют более 11 тысяч военных преступлений.
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А я робив що міг - умовляв - буде війна, готуйте речі, жінкам треба їхати. Казав що москалі то дика орда яка йде різати і гвалтувати. Мої сусіди сміялись з того, і дехто пройшов через окупацію в Гостомелі/Бучі. А дехто в білорашці пройшов гвалтування.
А дехто загинув там же в білорашці коли їх вивозили масово в березні!!!!
Орду тримали в лісах на кордоні. Без жінок. Півроку. На що ви люди розраховували????? Не вмикали мозок??? Чи ждуни??? Чому жінки не виїхали, коли США кричали ще з жовтня місяця по всім новинам?????? Чому не будували уріплення в прикордонних областях. Бо зрадники засіли наверху!!!
І їх вибрали мільйони - "какая різніца", "будут рублі хадіть, ну і што", "русскіе харошие"... І вони все одно проголосують за зелених виродків ще раз. Тьху. ПОРОБЛЕНО КРАЇНІ!!!
Кажете, 156 фактів? А яка жінка погодиться розказати, що з нею робили москалі?
Ось тому тільки 156...
Це так працюють спецслужби?
Військовий рф навіть в рф має бути трупом в найближчий час від роботи українських спецслужб які його знайдуть та вб'ють. Вирок страта повинен стосуватись і його дітей та близьких якщо вони його офіційно не зречуться та не осудять владу рф, армію рф та культуру рф. Немає осудження значить зетовець і підлягає смерті через страту любим способом який обере виконавець хоч кувалдою, хоч ножем як свиню, хоч легку смерть хімією. Всю цю генетику рабів та вбивць треба під нуль винищити. Інакше це буде повторюватись як не з нами то з іншими.