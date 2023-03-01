Зафиксировано 156 фактов изнасилования российскими военными, большинство из них - в Херсоне и на Киевщине, - Офис Генпрокурора

За время полномасштабной войны России против Украины зафиксировано 156 фактов сексуального насилия со стороны российских военных, большинство из них – в Херсоне и Киевской области.

Об этом сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Украины Ирина Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу говорить только о фактах, где пострадавшее лицо согласилось на открытие уголовного процесса, будучи проинформированным, что его ожидает. Часто семья не знает, что произошло с пострадавшим человеком, он очень боится, чтобы не узнали. То есть фактов, сигналов мы фиксируем очень много. Но из тех, что согласились по состоянию на сегодняшний день, мы можем говорить о 156 таких фактах и, собственно, больше всего – в Херсоне – 65 фактов зафиксировали, Запорожская область – 6, остальные – Киевская область", – рассказала она.

Насилию подвергались как женщины, так и мужчины, дети, сказала представитель Офиса генпрокурора. По ее словам, правоохранителям удалось идентифицировать некоторых российских военных, причастных к совершению подобных преступлений.

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"Сейчас мы можем говорить о семи сообщениях о подозрении, есть наработки и будут еще. Из них четыре обвинительных акта мы передали в суд. Есть один приговор – 12 лет лишения свободы. Это приговор – заочное осуждение, то есть без физического присутствия военного. Мы отталкиваемся от желания пострадавшего лица, если оно готово идти в суд, если оно хочет компенсации в таком виде, мы идем и доказываем преступление", – подчеркнула Диденко.

С начала полномасштабной войны России против Украины зарегистрировано более 68 тысяч военных преступлений российских военных и 952 факта применения запрещенных средств ведения войны, сообщил на брифинге 23 февраля генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, реальное количество преступлений намного выше, поскольку нет доступа к территориям, которые до сих пор находятся в оккупации.

Генпрокурор Украины утверждает, что "уничтожение гражданского населения Украины – умышленная стратегия России". По его словам, она включает убийства, пытки и сексуальное насилие, которые совершается в отношении тех, кто идентифицирует себя как украинец, а также депортацию детей, обстрелы критической инфраструктуры и прочее.

Костин сообщил, что в общей сложности зарегистрировано более 2600 военных преступлений против детей, среди которых гибель или ранение, факты вооруженного нападения на учреждения для детей, а также факты принудительной депортации или похищения.

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В Херсонской области расследуют более 11 тысяч военных преступлений.