Зафіксовано 156 фактів зґвалтування російськими військовими, більшість із них - у Херсоні та на Київщині, - Офіс Генпрокурора

За час повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових, більшість із них - у Херсоні та Київській області.

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України Ірина Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу говорити лише про факти, де постраждала особа погодилася на відкриття кримінального процесу, будучи проінформованою, що її очікує. Часто родина не знає, що сталося з постраждалою людиною, вона дуже боїться, щоб не дізналися. Тобто фактів, сигналів ми фіксуємо дуже багато. Але з тих, що згодилися станом на сьогодні, ми можемо говорити про 156 таких фактів і власне найбільше – у Херсоні – 65 фактів зафіксували, Запорізька область – 6, решта – Київська область", – розповіла вона.

Насильства зазнавали як жінки, так і чоловіки та діти, сказала представниця Офісу генпрокурора. За її словами, правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів.

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"Зараз ми можемо говорити про сім повідомлень про підозру, є напрацювання і будуть ще. З них чотири обвинувачувальних акти ми передали до суду. Маємо один вирок – 12 років позбавлення волі. Це вирок – заочне засудження, тобто без фізичної присутності військового. Ми відштовхуємося від бажання постраждалої особи. Якщо вона готова йти в суд, якщо вона хоче компенсації в такому вигляді, ми йдемо і доводимо злочин. Як мінімум, це дає те, що вони (заочно засуджені військові РФ – ред.) не можуть виїхати за межі Росії", – підкреслила Діденко.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України зареєстровано понад 68 тисяч воєнних злочинів російських військових та 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни, повідомив на брифінгу 23 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, реальна кількість злочинів набагато вища, оскільки немає доступу до територій, які досі в окупації.

Генпрокурор України стверджує, що "знищення цивільного населення України – навмисна стратегія Росії". За його словами, вона включає вбивства, тортури і сексуальне насильство, які вчиняються щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріли критичної інфраструктури та інше.

Костін повідомив, що загалом зареєстровано понад 2600 воєнних злочинів проти дітей, серед яких загибель або поранення, факти збройного нападу на установи та заклади для дітей, а також факти примусової депортації або викрадення.

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На Херсонщині розслідують понад 11 тисяч воєнних злочинів.