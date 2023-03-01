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Все медицинские учреждения теперь будут строить по новым нормам, - Кубраков

олександр,кубраков

Все медицинские учреждения в Украине теперь будут строиться по новым государственным строительным нормам, с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Проектирование и строительство домов и сооружений учреждений здравоохранения с сегодняшнего дня будет происходить по новым государственным строительным нормам. ГСН разработаны с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности", - сообщил он.

Кубраков отметил, что нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и в отдельных частях на реставрацию, в частности, относительно объемно-планировочных решений, инженерного обеспечения, комфортности предоставления медуслуг как для пациентов, так и для медперсонала, обеспечения полной инклюзивности таких заведений, в том числе для лиц с инвалидностью и т.п.

"С момента полномасштабного военного вторжения россияне повредили более полутора тысяч больниц. Впереди большая работа по восстановлению. В подходе к восстановлению мы придерживаемся ключевого принципа – build back better – отстроить лучше, чем было. С вступлением в силу новых государственных строительных норм мы можем построить современные инклюзивные клиники с учетом лучших европейских практик", – прокомментировал Кубраков.

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Отмечается, что новые нормы предусматривают наличие у главного входа медучреждения обязательно парковок для автомобилей людей с инвалидностью, стоянки для велосипедов и мотоциклов, электрозарядные устройства для электромобилей, а на территории стационаров может быть размещен вертодром. Пациентов будут размещать в одноместных или двухместных палатах с душем.

По информации Мининфраструктуры, нормы максимально приближены к европейским стандартам в части объемно-планировочных решений, требований к вентиляции, возможности автономного и бесперебойного функционирования отдельных помещений при отсутствии электроснабжения. Кроме того, учтены особенности проведения капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих зданий, в том числе – памятников архитектуры. Новая редакция ДБН В.2.2-10:2022 "Учреждения здравоохранения. Основные положения" разработана Рабочей группой в условиях военного положения по упрощенной процедуре. В ее состав вошли представители Министерства здравоохранения, Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ГУ "Институт общественного здоровья им. О.М. Марзеева", Национального авиационного университета, научных институтов, технических комитетов и общественных организаций людей с инвалидностью, в частности - ОО "Безбарьерность", ГС "ВОО "НАИУ", ОО "Всеукраинский центр туризма лиц с инвалидностью".

Автор: 

больница (1442) медицина (2525) строительство (1997) инклюзия (40) Кубраков Александр (222) безбарьерность (5)


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Топ комментарии
+17
Скоро мільярд дерев підросте, можна буде будувати ще й екологічними - з деревини!
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01.03.2023 22:12
+15
Ого, який розмах для крадівництва! Це вам не асфальт, і не яйкі по 17
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01.03.2023 22:13
+10
А не нові медзаклади знесуть???
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01.03.2023 22:12
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А не нові медзаклади знесуть???
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01.03.2023 22:12 Ответить
всі заклади знесуть... кацапи при ЗЄльоной владі 👿
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02.03.2023 08:40 Ответить
Скоро мільярд дерев підросте, можна буде будувати ще й екологічними - з деревини!
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01.03.2023 22:12 Ответить
а з Випердоського університету ім. тов. ЗЄльоного стройними колонами прийдуть найкращі в світі президентські дохтора
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02.03.2023 08:42 Ответить
Ого, який розмах для крадівництва! Це вам не асфальт, і не яйкі по 17
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01.03.2023 22:13 Ответить
Нарешті москалі з асфальту на щось інше переввімкнуться.
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01.03.2023 22:21 Ответить
Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.
==================
а одномісні палати з медсестрою будуть?
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01.03.2023 22:26 Ответить
Ех..я б їх на пару тижнів у ковідні палати поклала..крИсота ж..метрів 25 квадратних й 8 ліжок
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01.03.2023 22:31 Ответить
Тобто бомбосховища не плануються??

Знову асфальт..головне - вертодроми й паркомісця..браво..хоча б запланували у старих лікарнях підвали до ладу привести..
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01.03.2023 22:29 Ответить
А цим вилупкам, аби було де спи$дити ......
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01.03.2023 22:58 Ответить
це племінник Білоруського міністра МВД, далі можна не слухати.
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01.03.2023 23:09 Ответить
Строить до конца войны точно никто ничего не будет, но выиграть тендеры и получить финансирование из бюджета - легко.
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01.03.2023 23:23 Ответить
дайте ему лопату - пусть начинает уже сейчас. так сказать собственным примером. а то вон ющенковская "больница будущего" всего одна (не)была, в мирное время, а тут сразу тысячи.
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01.03.2023 23:43 Ответить
А це не той Кубраков, рідний дядько якого є катом білоруського народу і міністром внутрішніх справ при Лукашенці? Посилання:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ivan_Kubrakov.jpg
Що це за кадри такі в уряді України!
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02.03.2023 00:16 Ответить
Тому і такі кадри в уряді України, що у нього рідний дядько - кат білоруського народу.
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02.03.2023 03:32 Ответить
"..... чєрєз читирє года здесь будєт горад-сад... под старимі тєлєгамі рабочіє лєжат...." ©
БЛДІ ЗЕіпані!!!!
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02.03.2023 04:32 Ответить
А де їх зараз будують нові? У китаї?
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02.03.2023 05:14 Ответить
Заяви цього пана не дають привиду сумніваться,що вертикаль нового "великого будівництва" ВЖЕ побудована - кубраков-наєм-колюбаєв.Доречі!А васькова не чіпають.Погряз в аферах але недоторканий.
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02.03.2023 08:13 Ответить
у Вас помилка: слово "будівництво" при ЗЄльоному пишеться через "кра" (крадівництво)
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02.03.2023 08:46 Ответить
У нас в правительстве украинская фамилия есть?
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02.03.2023 08:16 Ответить
 
 