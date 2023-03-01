Все медицинские учреждения теперь будут строить по новым нормам, - Кубраков

Все медицинские учреждения в Украине теперь будут строиться по новым государственным строительным нормам, с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Проектирование и строительство домов и сооружений учреждений здравоохранения с сегодняшнего дня будет происходить по новым государственным строительным нормам. ГСН разработаны с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности", - сообщил он.

Кубраков отметил, что нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и в отдельных частях на реставрацию, в частности, относительно объемно-планировочных решений, инженерного обеспечения, комфортности предоставления медуслуг как для пациентов, так и для медперсонала, обеспечения полной инклюзивности таких заведений, в том числе для лиц с инвалидностью и т.п.

"С момента полномасштабного военного вторжения россияне повредили более полутора тысяч больниц. Впереди большая работа по восстановлению. В подходе к восстановлению мы придерживаемся ключевого принципа – build back better – отстроить лучше, чем было. С вступлением в силу новых государственных строительных норм мы можем построить современные инклюзивные клиники с учетом лучших европейских практик", – прокомментировал Кубраков.

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Отмечается, что новые нормы предусматривают наличие у главного входа медучреждения обязательно парковок для автомобилей людей с инвалидностью, стоянки для велосипедов и мотоциклов, электрозарядные устройства для электромобилей, а на территории стационаров может быть размещен вертодром. Пациентов будут размещать в одноместных или двухместных палатах с душем.

По информации Мининфраструктуры, нормы максимально приближены к европейским стандартам в части объемно-планировочных решений, требований к вентиляции, возможности автономного и бесперебойного функционирования отдельных помещений при отсутствии электроснабжения. Кроме того, учтены особенности проведения капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих зданий, в том числе – памятников архитектуры. Новая редакция ДБН В.2.2-10:2022 "Учреждения здравоохранения. Основные положения" разработана Рабочей группой в условиях военного положения по упрощенной процедуре. В ее состав вошли представители Министерства здравоохранения, Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ГУ "Институт общественного здоровья им. О.М. Марзеева", Национального авиационного университета, научных институтов, технических комитетов и общественных организаций людей с инвалидностью, в частности - ОО "Безбарьерность", ГС "ВОО "НАИУ", ОО "Всеукраинский центр туризма лиц с инвалидностью".