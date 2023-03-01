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Усі медичні заклади відтепер будуватимуть за новими нормами, - Кубраков

олександр,кубраков

Усі медичні заклади в Україні відтепер будуватимуться за новини державними будівельними нормами, з урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Проєктування та будівництво будинків і споруд закладів охорони здоров’я відсьогодні відбуватиметься за новими державними будівельними нормами. ДБН розроблені з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності", - повідомив він.

Кубраков зазначив, що норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію, зокрема щодо об’ємно-планувальних рішень, інженерного забезпечення, комфортності надання медпослуг як для пацієнтів, так і для медперсоналу, забезпечення повної інклюзивності таких закладів, зокрема для осіб з інвалідністю тощо.

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"З моменту повномасштабного військового вторгнення росіяни пошкодили понад півтори тисячі лікарень. Попереду велика робота з відновлення. У підході до відбудови ми дотримуємося ключового принципу – build back better – відбудувати краще, ніж було. З набуттям чинності нових державних будівельних норм ми можемо побудувати сучасні інклюзивні клініки з урахуванням кращих європейських практик", – прокоментував Кубраков.

Зазначається, що нові норми передбачають наявність біля головного входу медзакладу обов’язково паркомісць для автівок людей з інвалідністю, стоянки для велосипедів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електромобілів, а на території стаціонарів може бути розміщений вертодром. Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.

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За інформацією Мінінфраструктури, норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Крім того, враховані особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, в тому числі – пам’яток архітектури. Нова редакція ДБН В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров’я. Основні положення" розроблена Робочою групою в умовах воєнного стану за спрощеною процедурою. До її складу увійшли представники Міністерства охорони здоров’я, Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва", Національного авіаційного університету, наукових інститутів, технічних комітетів та громадських організацій людей з інвалідністю, зокрема – ГО "Безбар’єрність", ГС "ВГО "НАІУ", ГО "Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю".

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Автор: 

лікарня (1364) медицина (2132) будівництво (3029) інклюзія (69) Кубраков Олександр (448) безбар’єрність (11)


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Топ коментарі
+17
Скоро мільярд дерев підросте, можна буде будувати ще й екологічними - з деревини!
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01.03.2023 22:12
+15
Ого, який розмах для крадівництва! Це вам не асфальт, і не яйкі по 17
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01.03.2023 22:13
+10
А не нові медзаклади знесуть???
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01.03.2023 22:12
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А не нові медзаклади знесуть???
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01.03.2023 22:12 Відповісти
всі заклади знесуть... кацапи при ЗЄльоной владі 👿
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02.03.2023 08:40 Відповісти
Скоро мільярд дерев підросте, можна буде будувати ще й екологічними - з деревини!
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01.03.2023 22:12 Відповісти
а з Випердоського університету ім. тов. ЗЄльоного стройними колонами прийдуть найкращі в світі президентські дохтора
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02.03.2023 08:42 Відповісти
Ого, який розмах для крадівництва! Це вам не асфальт, і не яйкі по 17
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01.03.2023 22:13 Відповісти
Нарешті москалі з асфальту на щось інше переввімкнуться.
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01.03.2023 22:21 Відповісти
Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.
==================
а одномісні палати з медсестрою будуть?
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01.03.2023 22:26 Відповісти
Ех..я б їх на пару тижнів у ковідні палати поклала..крИсота ж..метрів 25 квадратних й 8 ліжок
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01.03.2023 22:31 Відповісти
Тобто бомбосховища не плануються??

Знову асфальт..головне - вертодроми й паркомісця..браво..хоча б запланували у старих лікарнях підвали до ладу привести..
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01.03.2023 22:29 Відповісти
А цим вилупкам, аби було де спи$дити ......
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01.03.2023 22:58 Відповісти
це племінник Білоруського міністра МВД, далі можна не слухати.
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01.03.2023 23:09 Відповісти
Строить до конца войны точно никто ничего не будет, но выиграть тендеры и получить финансирование из бюджета - легко.
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01.03.2023 23:23 Відповісти
дайте ему лопату - пусть начинает уже сейчас. так сказать собственным примером. а то вон ющенковская "больница будущего" всего одна (не)была, в мирное время, а тут сразу тысячи.
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01.03.2023 23:43 Відповісти
А це не той Кубраков, рідний дядько якого є катом білоруського народу і міністром внутрішніх справ при Лукашенці? Посилання:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ivan_Kubrakov.jpg
Що це за кадри такі в уряді України!
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02.03.2023 00:16 Відповісти
Тому і такі кадри в уряді України, що у нього рідний дядько - кат білоруського народу.
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02.03.2023 03:32 Відповісти
"..... чєрєз читирє года здесь будєт горад-сад... под старимі тєлєгамі рабочіє лєжат...." ©
БЛДІ ЗЕіпані!!!!
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02.03.2023 04:32 Відповісти
А де їх зараз будують нові? У китаї?
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02.03.2023 05:14 Відповісти
Заяви цього пана не дають привиду сумніваться,що вертикаль нового "великого будівництва" ВЖЕ побудована - кубраков-наєм-колюбаєв.Доречі!А васькова не чіпають.Погряз в аферах але недоторканий.
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02.03.2023 08:13 Відповісти
у Вас помилка: слово "будівництво" при ЗЄльоному пишеться через "кра" (крадівництво)
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02.03.2023 08:46 Відповісти
У нас в правительстве украинская фамилия есть?
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02.03.2023 08:16 Відповісти
 
 