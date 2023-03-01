Усі медичні заклади відтепер будуватимуть за новими нормами, - Кубраков

Усі медичні заклади в Україні відтепер будуватимуться за новини державними будівельними нормами, з урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Проєктування та будівництво будинків і споруд закладів охорони здоров’я відсьогодні відбуватиметься за новими державними будівельними нормами. ДБН розроблені з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності", - повідомив він.

Кубраков зазначив, що норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію, зокрема щодо об’ємно-планувальних рішень, інженерного забезпечення, комфортності надання медпослуг як для пацієнтів, так і для медперсоналу, забезпечення повної інклюзивності таких закладів, зокрема для осіб з інвалідністю тощо.

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"З моменту повномасштабного військового вторгнення росіяни пошкодили понад півтори тисячі лікарень. Попереду велика робота з відновлення. У підході до відбудови ми дотримуємося ключового принципу – build back better – відбудувати краще, ніж було. З набуттям чинності нових державних будівельних норм ми можемо побудувати сучасні інклюзивні клініки з урахуванням кращих європейських практик", – прокоментував Кубраков.

Зазначається, що нові норми передбачають наявність біля головного входу медзакладу обов’язково паркомісць для автівок людей з інвалідністю, стоянки для велосипедів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електромобілів, а на території стаціонарів може бути розміщений вертодром. Пацієнтів розміщуватимуть в одномісних чи двомісних палатах з душем.

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За інформацією Мінінфраструктури, норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Крім того, враховані особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, в тому числі – пам’яток архітектури. Нова редакція ДБН В.2.2-10:2022 "Заклади охорони здоров’я. Основні положення" розроблена Робочою групою в умовах воєнного стану за спрощеною процедурою. До її складу увійшли представники Міністерства охорони здоров’я, Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва", Національного авіаційного університету, наукових інститутів, технічних комітетів та громадських організацій людей з інвалідністю, зокрема – ГО "Безбар’єрність", ГС "ВГО "НАІУ", ГО "Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю".

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