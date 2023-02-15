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МОЗ (5362) Ляшко Віктор (1504) безбар'єрність (7)

Ляшко презентував флагманський проєкт МОЗ із розвитку системи реабілітації

ляшко

На засіданні Ради безбар’єрності міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував флагманський проєкт МОЗ "Розвиток системи реабілітаційної допомоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Повномасштабне вторгнення росії в Україну створило зростання попиту на різні види медичної та реабілітаційної допомоги. Ще перед початком повномасштабної війни було створено нормативне підґрунтя для розбудови сучасної системи реабілітації на засадах пацієнтоцентричності, мультидисциплінарності та доказовості. Проривом стало прийняття парламентом Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я. У широкому розумінні це про допомогу людині усунути бар’єри для активного життя", — зазначив Ляшко.

Як уточнив глава МОЗ, ідеться про цивільних та військових українців, які постраждали внаслідок війни, про повернення людей після відновлення у свої громади та зменшення інвалідизації громадян з метою їх максимального повернення до активного життя, зокрема до зайнятості.

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Наголошується, що реабілітаційна допомога повинна базуватися на принципах доказової реабілітації та кращих світових практиках, а отже, має відбутися перехід від застарілої, недієвої, пострадянської системи до сучасної, яка слугує відновленню людини та сприяє її поверненню до повноцінного життя, є доказовою та заснованою на логіці Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), а також доступною для всіх, хто її потребує.

Як зауважили в МОЗ, ці зміни в Україні вже розпочато. Зокрема, з 2023 року реабілітаційна допомога запроваджена у пріоритетних пакетах Програми медичних гарантій, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я затверджені нові підходи організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах.

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У МОЗ підкреслили, що одночасно з фізичним відновленням надважливе значення має реабілітація психічного стану постраждалого, особливо це стосується військовослужбовців та ветеранів, громадян, які пережили полон і тортури.

Повідомляється, що міністерство розробило мапу проєктів, поетапна реалізація яких дозволить побудувати "справді якісну сучасну систему реабілітаційної допомоги".

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Топ коментарі
+5
Ще один недолугий міністр проснувся через рік війни і то завдяки роголосу журналістів що оказивается треба не тільки зарплати получать та відоситки знімать а ще і працювати. І поїхало засираніе мізків "Ради безбар'єрності ", "флагманський проєкт","пункти незламності" і т.д. сволота зелена і вийде що їм за це словоблудіе ще й нгагороди потрібно давати і гроші преміі і т.д.
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15.02.2023 23:10
+4
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15.02.2023 23:03
+4
Ти ще падло за бездіяльність в період пандемії відповіси.
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15.02.2023 23:05
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15.02.2023 23:03 Відповісти
Ти ще падло за бездіяльність в період пандемії відповіси.
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15.02.2023 23:05 Відповісти
МОЗ презентував флагманський проект "Як вкрасти великі гроші зірвати великий куш в військовий час".
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15.02.2023 23:09 Відповісти
Сінекура зараз е о чом балакать хоч би до кінгця війни впорались
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15.02.2023 23:13 Відповісти
Ще один недолугий міністр проснувся через рік війни і то завдяки роголосу журналістів що оказивается треба не тільки зарплати получать та відоситки знімать а ще і працювати. І поїхало засираніе мізків "Ради безбар'єрності ", "флагманський проєкт","пункти незламності" і т.д. сволота зелена і вийде що їм за це словоблудіе ще й нгагороди потрібно давати і гроші преміі і т.д.
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15.02.2023 23:10 Відповісти
Ті слова, що ніьито його пряма мова, він потрєщвяні вимовити може??

Доречі, інваліди війни..вирішив на них у Рай в'їхати?? А інші інваліди? Їм нє? Реабілітація ніяк непотрібна? Чи як..невійськові втрати..ото чим воно від Третякової відміну має? Вона теж людей розділяла..
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15.02.2023 23:17 Відповісти
о! придумали очередной, 1001-й способ освободить 73-процентных от их лишних денех.... ))
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15.02.2023 23:21 Відповісти
Як там твій любий цовід?
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16.02.2023 00:06 Відповісти
Викачка баснословних державних грошей головними лікарями за фіктивні послуги.
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16.02.2023 00:14 Відповісти
А повибачатися перед народом України за ганебний коронавірус?
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16.02.2023 00:22 Відповісти
Шляшко - курва, а де всі ті програми і реабілітаційні центри, що були створені ще з 2014 року, для воїнів АТО, за рахунок держави, благодійних внесків і фондів, самі фонди.
Прозвітуй, у нас безліч хороших, цільових медичних центрів, лікувальних санаторіїв,
НЕДОУМКИ використайте з розумом хочаб те що вже є, і працює.....
Господи....за що, нам така кара, у вигляді цих недорозуиінь....
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16.02.2023 06:27 Відповісти
 
 