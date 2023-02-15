Ляшко представил флагманский проект Минздрава по развитию системы реабилитации

На заседании Совета безбарьерности министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко представил флагманский проект Минздрава "Развитие системы реабилитационной помощи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Полномасштабное вторжение России в Украину создало рост спроса на различные виды медицинской и реабилитационной помощи. Еще перед началом полномасштабной войны была создана нормативная основа для развития современной системы реабилитации на основе пациентоцентричности, мультидисциплинарности и доказательности. Прорывом стало принятие парламентом Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения". В широком смысле это о помощи человеку устранить барьеры для активной жизни", - отметил Ляшко.

Как уточнил глава Минздрава, речь идет о гражданских и военных украинцах, пострадавших в результате войны, о возвращении людей после восстановления в свои громады и уменьшении инвалидизации граждан с целью их максимального возвращения к активной жизни, в частности, к занятости.

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Отмечается, что реабилитационная помощь должна базироваться на принципах доказательной реабилитации и лучших мировых практиках, а следовательно, должен состояться переход от устаревшей, недейственной, постсоветской системы к современной, которая служит восстановлению человека и способствует его возвращению к полноценной жизни, является доказательной и основанной Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а также доступной для всех, кто в ней нуждается.

Как отметили в Минздраве, эти изменения в Украине уже начаты. В частности, с 2023 года реабилитационная помощь была введена в приоритетных пакетах Программы медицинских гарантий, при поддержке Всемирной организации здравоохранения утверждены новые подходы организации оказания реабилитационной помощи на реабилитационных маршрутах.

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В Минздраве подчеркнули, что одновременно с физическим восстановлением важное значение имеет реабилитация психического состояния пострадавшего, особенно это касается военнослужащих и ветеранов, граждан, переживших плен и пытки.

Сообщается, что министерство разработало карту проектов, поэтапная реализация которых позволит построить "действительно качественную современную систему реабилитационной помощи".

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