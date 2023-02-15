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Ляшко представил флагманский проект Минздрава по развитию системы реабилитации

ляшко

На заседании Совета безбарьерности министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко представил флагманский проект Минздрава "Развитие системы реабилитационной помощи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Полномасштабное вторжение России в Украину создало рост спроса на различные виды медицинской и реабилитационной помощи. Еще перед началом полномасштабной войны была создана нормативная основа для развития современной системы реабилитации на основе пациентоцентричности, мультидисциплинарности и доказательности. Прорывом стало принятие парламентом Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения". В широком смысле это о помощи человеку устранить барьеры для активной жизни", - отметил Ляшко.

Как уточнил глава Минздрава, речь идет о гражданских и военных украинцах, пострадавших в результате войны, о возвращении людей после восстановления в свои громады и уменьшении инвалидизации граждан с целью их максимального возвращения к активной жизни, в частности, к занятости.

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Отмечается, что реабилитационная помощь должна базироваться на принципах доказательной реабилитации и лучших мировых практиках, а следовательно, должен состояться переход от устаревшей, недейственной, постсоветской системы к современной, которая служит восстановлению человека и способствует его возвращению к полноценной жизни, является доказательной и основанной Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), а также доступной для всех, кто в ней нуждается.

Как отметили в Минздраве, эти изменения в Украине уже начаты. В частности, с 2023 года реабилитационная помощь была введена в приоритетных пакетах Программы медицинских гарантий, при поддержке Всемирной организации здравоохранения утверждены новые подходы организации оказания реабилитационной помощи на реабилитационных маршрутах.

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В Минздраве подчеркнули, что одновременно с физическим восстановлением важное значение имеет реабилитация психического состояния пострадавшего, особенно это касается военнослужащих и ветеранов, граждан, переживших плен и пытки.

Сообщается, что министерство разработало карту проектов, поэтапная реализация которых позволит построить "действительно качественную современную систему реабилитационной помощи".

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Топ комментарии
+5
Ще один недолугий міністр проснувся через рік війни і то завдяки роголосу журналістів що оказивается треба не тільки зарплати получать та відоситки знімать а ще і працювати. І поїхало засираніе мізків "Ради безбар'єрності ", "флагманський проєкт","пункти незламності" і т.д. сволота зелена і вийде що їм за це словоблудіе ще й нгагороди потрібно давати і гроші преміі і т.д.
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15.02.2023 23:10
+4
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15.02.2023 23:03
+4
Ти ще падло за бездіяльність в період пандемії відповіси.
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15.02.2023 23:05
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15.02.2023 23:03 Ответить
Ти ще падло за бездіяльність в період пандемії відповіси.
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15.02.2023 23:05 Ответить
МОЗ презентував флагманський проект "Як вкрасти великі гроші зірвати великий куш в військовий час".
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15.02.2023 23:09 Ответить
Сінекура зараз е о чом балакать хоч би до кінгця війни впорались
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15.02.2023 23:13 Ответить
Ще один недолугий міністр проснувся через рік війни і то завдяки роголосу журналістів що оказивается треба не тільки зарплати получать та відоситки знімать а ще і працювати. І поїхало засираніе мізків "Ради безбар'єрності ", "флагманський проєкт","пункти незламності" і т.д. сволота зелена і вийде що їм за це словоблудіе ще й нгагороди потрібно давати і гроші преміі і т.д.
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15.02.2023 23:10 Ответить
Ті слова, що ніьито його пряма мова, він потрєщвяні вимовити може??

Доречі, інваліди війни..вирішив на них у Рай в'їхати?? А інші інваліди? Їм нє? Реабілітація ніяк непотрібна? Чи як..невійськові втрати..ото чим воно від Третякової відміну має? Вона теж людей розділяла..
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15.02.2023 23:17 Ответить
о! придумали очередной, 1001-й способ освободить 73-процентных от их лишних денех.... ))
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15.02.2023 23:21 Ответить
Як там твій любий цовід?
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16.02.2023 00:06 Ответить
Викачка баснословних державних грошей головними лікарями за фіктивні послуги.
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16.02.2023 00:14 Ответить
А повибачатися перед народом України за ганебний коронавірус?
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16.02.2023 00:22 Ответить
Шляшко - курва, а де всі ті програми і реабілітаційні центри, що були створені ще з 2014 року, для воїнів АТО, за рахунок держави, благодійних внесків і фондів, самі фонди.
Прозвітуй, у нас безліч хороших, цільових медичних центрів, лікувальних санаторіїв,
НЕДОУМКИ використайте з розумом хочаб те що вже є, і працює.....
Господи....за що, нам така кара, у вигляді цих недорозуиінь....
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16.02.2023 06:27 Ответить
 
 